"Медзакупки Украины" ищет кандидатов на должности в Наблюдательном Совете

По сообщению Министерства экономики Украины, государственное предприятие "Медзакупки Украины" приглашает профессиональных экспертов в сфере закупок, здравоохранения, финансов и управления для усиления команды собственными знаниями и опытом.

Наблюдательный Совет ГП "Медзакупки Украины" является важным элементом контроля эффективности и прозрачности работы предприятия. Поэтому важно, чтобы должности заняли специалисты, знакомые с особенностями работы организации и имеющие незапятнанную репутацию и общественное доверие.

Подробности отбора

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце июня подписал приказ №1295 об объявлении конкурсного отбора кандидатов на занятие пяти должностей независимых членов Наблюдательного Совета ГП "Медицинские закупки Украины". Процесс отбора уже начат. Для этого разработан Перечень документов с требованиями к кандидатам на должности.

По итогу финансовой отчетности 2020 г. ГП "Медзакупки Украины" отнесено к категории предприятий, имеющих особую важность для экономики страны. Стоимость его активов на конец 2020 г. составила более 2 млрд гривен.

Поэтому для отбора на должности независимых членов Наблюдательного Совета, в соответствии с порядком, утвержденным Постановлениями КМУ №142 и №777, будет задействован номинационный комитет при Кабинете Министров Украины.

Проведение конкурса будет сопровождаться участием международной рекрутинговой компании при поддержке проекта международной технической помощи "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" USAID Ukraine SAFEMed. По завершении отбора состав выбранного по результатам конкурса Наблюдательного Совета будет утверждаться Номинационным комитетом.

Этапы отбора

Отбор проходит в пять этапов:

Подача пакета документов в установленный срок – до 30 августа включительно (до 18:00).

Проверка кандидатов и их квалификация в участии в конкурсе Секретариатом.

Проведение интервью допущенных к участию в конкурсе кандидатов с международной рекрутинговой компанией. По итогу в шорт-лист вносится 15-25 кандидатов: по 3-5 человек на каждую из пяти вакансий.

Проведение интервью Номинационным комитетом с участниками, вошедшими в шорт-лист.

Определение Номинационным комитетом победителей и назначение их на должности Наблюдательного Совета. Соответствующие договора будут составлены после внесения электронных деклараций в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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