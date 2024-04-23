Медзакупки Украины присоединились к Единому порталу сообщений обличителей коррупции

Медицинские закупки Украины продолжают внедрять инструменты сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений с целью выполнения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и международного антикоррупционного стандарта ISO 37001:2016.

В частности, Медзакупки присоединились к Единому порталу сообщений обличителей коррупции, созданного Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

На этом портале можно быстро и анонимно предоставить сообщения о коррупции, а также контролировать состояние и результаты рассмотрения вашего сообщения и получить информацию о статусе обличителя.

После подачи уведомления заявитель получит уникальный идентификатор, с помощью которого сможет проверить статус сообщения, обретение им статуса обличителя и пользоваться правами и гарантиями обличителя в случае обретения им такого статуса.

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Подробная инструкция о том, как подать сообщение о коррупции через Портал, содержится по ссылке: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/.

Хотя Единый портал сообщений обличителей администрирует НАПК, поданное через портал сообщение поступает по внутреннему каналу к руководителю или уполномоченному подразделению по предотвращению и выявлению коррупции Медзакупок Украины.

Как показывает мировая практика, именно обличители часто помогают выявить пробелы в деятельности организации и предупредить совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Одним из ключевых принципов деятельности Медзакупок Украины является нулевая толерантность к коррупции. Мы активно внедряем и реализуем меры по минимизации , предусмотренные Антикоррупционной программой и внутренней Политикой противодействия коррупции", – отмечает руководитель отдела по антикоррупционной работе и комплаенс МЗУ Станислав Ивахненко.

Напомним, ранее Медзакупки Украины создали специальную телефонную линию и электронный ящик для сообщений о коррупции и реализовали возможность подавать соответствующие сообщения через официальный сайт учреждения.

С 2021 года для обличителей обеспечена возможность уведомления о коррупции через независимого провайдера – предприятие цифровых антикоррупционных решений "Ethicontrol" с постоянной репутацией на рынке развития добродетели бизнеса.