С 2025 года в Украине начинается реформа, которая фактически приближает нашу систему здравоохранения к европейским стандартам в сфере обеспечения кровью. Впервые будет внедрена унифицированная методика прогнозирования и расчета потребности в донорской крови и ее компонентах. Это не просто техническое нововведение - это принципиально новый подход к обеспечению пациентов, который базируется на доказательной медицине, четких протоколах и ответственности каждого медучреждения.

В чем суть перемен?

Вместо хаотического или приблизительного подхода, как это часто бывало в прошлом, теперь каждое учреждение здравоохранения обязано до 31 марта 2025 предоставить:

прогноз годовой потребности в компонентах крови;

детализированные данные по месяцам;

неснижаемый недельный и суточный запас.

Эти цифры не просто для отчетности — они станут основой для стабильного функционирования больничных банков крови, особенно в критических ситуациях.

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Почему это важно?

Опыт стран ЕС четко показывает, что централизованное планирование значительно снижает риск нехватки крови. Например, в Германии после внедрения подобной системы в 2015 году количество случаев, когда пациент не мог получить кровь вовремя, уменьшилось на 83% (данные Немецкого Красного Креста).

А в Испании, где система прогнозирования потребностей работает уже более 10 лет, почти отсутствуют случаи форс-мажорного сбора донорской крови из-за дефицита.

Мое видение

Эта инициатива – один из немногих примеров, когда управленческое решение базируется на аналитике, а не на реакцию на проблему постфактум. В мире, где спрос на кровь ежегодно растет из-за старения населения, травматизма и сложных операций, невозможно полагаться на случайные донации.

К сожалению, Украина в прошлом часто действовала реактивно: возникал кризис — призывали доноров. Но человеческая жизнь не должна зависеть от оперативности постов в соцсетях. Переход на систему планирования - это о профессионализме, ответственности и прогнозировании, а не о "тушении пожара".

Где научиться новым подходам?

Украинский центр трансплант-координации создал подробный видеокурс с объяснением новых правил и методики расчета: Ссылка на видео и разъяснение

Юридическая основа

Методика расчета потребностей была утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины №254 от 7 марта 2025 года — это означает, что новые правила обязательны для всех медучреждений государственной и частной форм собственности.

Что дальше?

Медработникам, администраторам больниц и специалистам лабораторий рекомендую не откладывать обучение. Планирование крови – это больше, чем логистика. Это гарантия жизни.