Минздрав начал формирование Наблюдательного совета МЗУ

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ).

Наблюдательный совет – ключевой орган управления, который будет выполнять функции контроля за стабильностью деятельности предприятия и помогать держать устойчивость в условиях неопределенности.

Соответствующее решение закреплено в приказе Минздрава №1403 от 9 августа и опубликовано на сайте Министерства. В частности, этим документом утверждены Положение и состав комиссии (Номинационного комитета) по конкурсному отбору независимых членов Наблюдательного совета МЗУ.

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Отметим, что на период военного положения приостановлена обязательность проведения конкурсных отборов независимых членов наблюдательных советов. То есть их состав может быть определен органом управления учреждения (в данном случае Минздрав) самостоятельно.

Однако прозрачность и открытость процесса отбора независимых членов Наблюдательного Совета является приоритетом МЗУ, международных партнеров и Минздрава, в связи с чем Министерством утвержден состав Номинационного комитета, который обеспечит этот отбор при поддержке международного рекрутингового агентства.

С каких этапов будет состоять конкурс?

Обнародование информации. Объявление о конкурсе в скором времени будет опубликовано на официальном сайте Минздрава и МЗУ. Оно будет включать описание требований к кандидатам, сроки подачи заявок, перечень необходимых документов и т.п.;

Объявление о конкурсе в скором времени будет опубликовано на официальном сайте Минздрава и МЗУ. Оно будет включать описание требований к кандидатам, сроки подачи заявок, перечень необходимых документов и т.п.; Прием заявок. Сбор документов от кандидатов, подтверждающих их квалификацию, опыт и т.п. в соответствии с требованиями конкурса;

Проверка соответствия и оценка. На этом этапе рекрутинговым агентством проверяются документы соответствия требованиям конкурса и достоверности представленной информации, проводится квалификация кандидатов;

На этом этапе рекрутинговым агентством проверяются документы соответствия требованиям конкурса и достоверности представленной информации, проводится квалификация кандидатов; Отбор кандидатов. На основе оценки кандидатов агентство формирует список рекомендованных кандидатур для рассмотрения номинационным комитетом.

На основе оценки кандидатов агентство формирует список рекомендованных кандидатур для рассмотрения номинационным комитетом. Утверждение кандидатур. На этом этапе номинационный комитет должен провести собеседования, по результатам которых принять решение по определению рекомендованных претендентов на должности.

На этом этапе номинационный комитет должен провести собеседования, по результатам которых принять решение по определению рекомендованных претендентов на должности. Представление рекомендованных кандидатур на утверждение Правительством и официальное назначение. Назначение на должность членов Наблюдательного совета стратегически важных для экономики Украины предприятий, к которым, в частности, относятся Медицинские закупки Украины, осуществляется Минздрав после согласования Правительством предложенных Номинационным комитетом кандидатур.

Наблюдательный совет должен быть сформирован до конца текущего года и в его состав войдут 5 человек. Три независимых члена, которые будут избираться на конкурсной основе при поддержке международного рекрутингового агентства и два члена – представители государства из сферы здравоохранения, которые будут определены Минздравом.

"Несмотря на то, что проведение конкурсного отбора состава Наблюдательных советов в условиях военного положения не является обязательным, убежден, что обеспечение прозрачного и открытого процесса создания такой структуры очень важно. Наблюдательный совет – это еще один шаг к имплементации в Украине лучших международных стандартов управление государственным предприятием. Уверен, что привлечение независимых и профессиональных экспертов к работе совета положительно повлияет на эффективность МЗУ – национального агентства, обеспечивающего централизованные закупки лекарств, медицинских изделий и оборудования за средства государственного бюджета по заказу Министерства здравоохранения Украины", – сказал он. министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Формирование Наблюдательного совета отвечает лучшим практикам корпоративного управления в госсекторе. Мы поддерживаем объявление конкурса, ведь верим, что только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие. Спасибо международным партнерам за стратегическую поддержку этого процесса", - подчеркнул генеральный директор Медицинских закупок Украины Эдем Адаманов .

Будет избирать претендентов Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .

Отметим, что вовлечение представителей международных организаций стала практикой при формировании независимых Наблюдательных советов, ведь это о прозрачности и беспристрастности процесса.

Почему МЗУ важно иметь независимый и профессиональный Наблюдательный совет?

Обеспечение стратегической координации развития организации;

Усиление прозрачности и подотчетности;

Усиление экспертизы команды;

Выполнение пункта в Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы по созданию Наблюдательного совета;

Соответствие мировой практике управления в государственном секторе.

Поиск и отбор кандидатов в Наблюдательный совет будет осуществляться с помощью USAID и проекта SAFEMed, а концепция данного процесса была подготовлена при поддержке Представительства ЕС в Украине.