Минздрав Украины объявил о проведении открытого отбора на должности независимых членов Наблюдательного совета МЗУ
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса открытого отбора на три должности независимых членов Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ). Прием документов от кандидатов продлится до 28 ноября 2024 включительно.
Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства. Открытый отбор на эти должности будет проходить в координации и партнерстве с Агентством США по международному развитию USAID.
Наблюдательный совет – это коллегиальный орган, который берет на себя функции органа управления контроля деятельности предприятия, в частности, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам стратегического развития и утверждения стратегических документов, контроля эффективности деятельности руководства по реализации стратегии и финансовых показателей, а также надлежащего функционирования. системы внутреннего контроля
Наблюдательный совет будет состоять из пяти человек: три независимых представителя и два представителя государственного сектора.
"Министерством здравоохранения Украины осуществлен следующий шаг, который приближает нас к созданию Наблюдательного совета - объявлен открытый отбор членов Наблюдательного совета МЗУ. В него будут входить три независимых члена и два представителя государства. Если у вас безупречная деловая репутация, нулевая толерантность к коррупции, наделены высокими профессиональными качествами, а также готовы присоединиться к команде профессионалов, которая улучшает качество жизни граждан, приглашаем вас принять участие в конкурсе", – подчеркнул заместитель генерального директора по правовому обеспечению МЗУ Сергей Заболотний.
Будет избирать претендентов Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .
Квалификационные обязательные требования к кандидатам:
- не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях (C-уровень);
- наличие полной гражданской дееспособности;
- наличие высшего образования;
- отсутствие судимости;
- отсутствие запрета занимать соответствующие должности или проводить определенные виды деятельности;
- отсутствие частных интересов, что может помешать надлежащему исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета МЗУ;
- соответствие требованиям независимости, определенных украинским законодательством;
- соответствие требованиям по безупречной деловой репутации;
- свободное владение украинским и английским языками – для граждан Украины или английским – для иностранцев;
- отличные межличностные и коммуникативные навыки, управление конфликтами, ведение переговоров (в частности в международном контексте);
- готовность уделять достаточно времени для выполнения возложенных обязанностей члена Наблюдательного совета, который должен составлять не менее 50 рабочих дней в году;
- возможность присутствовать как лично, так и дистанционно через аудио и видеосвязь на заседаниях Наблюдательного совета МЗУ.
Процесс отбора кандидатов будет состоять из 6 этапов:
- Объявление открытого отбора
- Получение и оценка поданных документов от кандидатов
- Собеседования с потенциальными кандидатами, проводимые профессиональным консультантом по отбору персонала
- Определение и формирование короткого списка кандидатов и представление короткого списка в Комиссию по открытому отбору профессиональным консультантом по отбору персонала
- Проведение Комиссией по открытому отбору собеседований с отобранными кандидатами
- Определение победителей, проводимое Комиссией по открытому отбору.Подробнее о компетенционных требованиях и необходимом перечне документов для подачи заявки на конкурс по ссылке: https://bit.ly/3AjipDf.
В августе 2024 года Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета МЗУ – утвердило Положение и состав комиссии (Номинационного комитета) по конкурсному отбору независимых членов Наблюдательного совета МЗУ.