Минздрав Украины объявил о проведении открытого отбора на должности независимых членов Наблюдательного совета МЗУ

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса открытого отбора на три должности независимых членов Наблюдательного совета в Медицинских закупках Украины (МЗУ). Прием документов от кандидатов продлится до 28 ноября 2024 включительно.

Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства. Открытый отбор на эти должности будет проходить в координации и партнерстве с Агентством США по международному развитию USAID.

Наблюдательный совет – это коллегиальный орган, который берет на себя функции органа управления контроля деятельности предприятия, в частности, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам стратегического развития и утверждения стратегических документов, контроля эффективности деятельности руководства по реализации стратегии и финансовых показателей, а также надлежащего функционирования. системы внутреннего контроля

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Наблюдательный совет будет состоять из пяти человек: три независимых представителя и два представителя государственного сектора.

"Министерством здравоохранения Украины осуществлен следующий шаг, который приближает нас к созданию Наблюдательного совета - объявлен открытый отбор членов Наблюдательного совета МЗУ. В него будут входить три независимых члена и два представителя государства. Если у вас безупречная деловая репутация, нулевая толерантность к коррупции, наделены высокими профессиональными качествами, а также готовы присоединиться к команде профессионалов, которая улучшает качество жизни граждан, приглашаем вас принять участие в конкурсе", – подчеркнул заместитель генерального директора по правовому обеспечению МЗУ Сергей Заболотний.

Будет избирать претендентов Номинационный комитет, в который входят представители правительства, в частности, Минздрав и Минэкономики, а также международные организации: Агентство США по международному развитию USAID, Представительство Европейского Союза в Украине, Группа Всемирного банка и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине .

Квалификационные обязательные требования к кандидатам:

не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях (C-уровень);

наличие полной гражданской дееспособности;

наличие высшего образования;

отсутствие судимости;

отсутствие запрета занимать соответствующие должности или проводить определенные виды деятельности;

отсутствие частных интересов, что может помешать надлежащему исполнению обязанностей члена Наблюдательного совета МЗУ;

соответствие требованиям независимости, определенных украинским законодательством;

соответствие требованиям по безупречной деловой репутации;

свободное владение украинским и английским языками – для граждан Украины или английским – для иностранцев;

отличные межличностные и коммуникативные навыки, управление конфликтами, ведение переговоров (в частности в международном контексте);

готовность уделять достаточно времени для выполнения возложенных обязанностей члена Наблюдательного совета, который должен составлять не менее 50 рабочих дней в году;

возможность присутствовать как лично, так и дистанционно через аудио и видеосвязь на заседаниях Наблюдательного совета МЗУ.

Процесс отбора кандидатов будет состоять из 6 этапов:

Объявление открытого отбора Получение и оценка поданных документов от кандидатов Собеседования с потенциальными кандидатами, проводимые профессиональным консультантом по отбору персонала Определение и формирование короткого списка кандидатов и представление короткого списка в Комиссию по открытому отбору профессиональным консультантом по отбору персонала Проведение Комиссией по открытому отбору собеседований с отобранными кандидатами Определение победителей, проводимое Комиссией по открытому отбору.Подробнее о компетенционных требованиях и необходимом перечне документов для подачи заявки на конкурс по ссылке: https://bit.ly/3AjipDf.

В августе 2024 года Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета МЗУ – утвердило Положение и состав комиссии (Номинационного комитета) по конкурсному отбору независимых членов Наблюдательного совета МЗУ.