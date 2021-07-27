Moderna: все, что нужно знать перед вакцинацией

Moderna (новое название – Spikevax) – вакцина, предназначенная для предотвращения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19).

Каков принцип работы вакцины?

Работа вакцины состоит в подготовке организма к защите от COVID-19. В состав Moderna входит молекула – матричная РНК (мРНК), содержащая в себе инструкции по созданию белка-шипа. Это белок, расположенный на поверхности SARS-CoV-2, он используется вирусом для проникновения в клетки организма.

После введения препарата организм считывает инструкции мРНК и производит спайковый белок. Иммунная система реагирует на этот белок как на чужеродный, вследствие чего для его уничтожения вырабатывает антитела и активирует Т-клетки. В дальнейшем при контакте с SARS-CoV-2 иммунная система распознает его и будет готова защищать организм.

Вакцина не содержит SARS-CoV-2 и не может привести к развитию COVID-19. мРНК вакцина в организме не остается, а разрушается вскоре после вакцинации.

Кем одобрена вакцина?

Вакцина Moderna в конце апреля этого года была отнесена ВОЗ к списку препаратов, разрешенных к применению в экстренных случаях. Рекомендации к ее использованию разрабатываются Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) для людей старше 18 лет.

Также после тщательной проверки и оценки безопасности и эффективности вакцина была одобрена EMA и разрешена к применению в странах ЕС с 12 лет и одобрена FDA к использованию на территории США.

Какая рекомендуемая дозировка?

Полная вакцинация Moderna включает две дозы – 100 мкг, 0,5 мл каждая.

Рекомендуемый интервал между введением – 28 дней. В случае необходимости этот перерыв может быть увеличен до 42 дней.

Насколько вакцина эффективна?

По данным ВОЗ, Moderna, начиная с 14 дней после введения первой дозы, имеет эффективность примерно 94,1% в защите от COVID-19 (согласно исследованию, охватывавшему более 30 тыс. человек).

Эффективна ли Moderna в отношении новых вариантов COVID-19?

ВОЗ не располагает информацией о том, что новые варианты COVID-19, такие как B.1.1.7 и 501Y.V2, снижают эффективность защиты. Мониторинг и сбор данных в настоящий момент продолжаются.

Предотвращает ли вакцинация заражение и передачу коронавируса?

Согласно данным ВОЗ, пока нет однозначного ответа на вопрос, предотвращает ли вакцина инфекцию и прерывает ли она передачу патогена. Предположительно иммунитет сохраняется на протяжении нескольких месяцев, но полная длительность защиты пока не установлена.

Можно ли вакцинироваться Moderna людям, которые переболели COVID-19?

Согласно проведенному исследованию, в котором участвовало 343 человека, ранее переболевших COVID-19, дополнительные нежелательные явления выявлены не были.

EMA сообщает, что пока нет достаточных данных, позволяющих оценить, насколько эффективен препарат у тех, кто ранее болел коронавирусом.

Безопасна ли вакцина для беременных и кормящих женщин?

Предварительные исследования на животных какие-либо вредные эффекты не выявили, данные о применении у людей ограничены.

Решение об использовании Moderna у беременных и кормящих необходимо принимать с врачом после оценки существующих рисков и преимуществ.

Можно ли прививаться людям, страдающим аллергией?

При наличии подтвержденной аллергии к одному из компонентов, входящих в состав препарата, вакцинация Moderna противопоказана.

Известно о незначительном числе случаев анафилаксии после получения вакцины. В таких случаях вторая доза должна вводиться другим препаратом (по решению врача).

Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?

Чаще всего нежелательные явления носят легкий и умеренный характер, их длительность составляет несколько дней. К числу наиболее частых побочных эффектов (1+ случаев из 10) относится:

ощущение усталости;

лихорадка, озноб;

местные реакции в виде боли и припухлости в месте инъекции;

опухание или болезненность лимфатических узлов под мышкой;

головная, мышечная или суставная боль;

тошнота и рвота.

Реже регистрируется покраснение, сыпь и крапивница в месте введения препарата, иногда это нарушение может возникать позже, чем через неделю после инъекции.

В одном случае на 1000 человек может возникать:

слабость в мышцах на одной стороне лица (острый периферический паралич лицевого нерва или паралич);

отек лица у людей, у которых ранее проводились косметические инъекции на лице;

гипестезия (снижение чувствительности к прикосновению, боли и температуре).

Также есть сведения о редких случаях развития миокардита и перикардита (воспаление сердечной мышцы и мембраны вокруг сердца).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!