Moderna: все, что нужно знать перед вакцинацией

Moderna (новое название – Spikevax) – вакцина, предназначенная для предотвращения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19).
Каков принцип работы вакцины?
Работа вакцины состоит в подготовке организма к защите от COVID-19. В состав Moderna входит молекула – матричная РНК (мРНК), содержащая в себе инструкции по созданию белка-шипа. Это белок, расположенный на поверхности SARS-CoV-2, он используется вирусом для проникновения в клетки организма.
После введения препарата организм считывает инструкции мРНК и производит спайковый белок. Иммунная система реагирует на этот белок как на чужеродный, вследствие чего для его уничтожения вырабатывает антитела и активирует Т-клетки. В дальнейшем при контакте с SARS-CoV-2 иммунная система распознает его и будет готова защищать организм.
Вакцина не содержит SARS-CoV-2 и не может привести к развитию COVID-19. мРНК вакцина в организме не остается, а разрушается вскоре после вакцинации.
Кем одобрена вакцина?
Вакцина Moderna в конце апреля этого года была отнесена ВОЗ к списку препаратов, разрешенных к применению в экстренных случаях. Рекомендации к ее использованию разрабатываются Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) для людей старше 18 лет.
Также после тщательной проверки и оценки безопасности и эффективности вакцина была одобрена EMA и разрешена к применению в странах ЕС с 12 лет и одобрена FDA к использованию на территории США.
Какая рекомендуемая дозировка?
Полная вакцинация Moderna включает две дозы – 100 мкг, 0,5 мл каждая.
Рекомендуемый интервал между введением – 28 дней. В случае необходимости этот перерыв может быть увеличен до 42 дней.
Насколько вакцина эффективна?
По данным ВОЗ, Moderna, начиная с 14 дней после введения первой дозы, имеет эффективность примерно 94,1% в защите от COVID-19 (согласно исследованию, охватывавшему более 30 тыс. человек).
Эффективна ли Moderna в отношении новых вариантов COVID-19?
ВОЗ не располагает информацией о том, что новые варианты COVID-19, такие как B.1.1.7 и 501Y.V2, снижают эффективность защиты. Мониторинг и сбор данных в настоящий момент продолжаются.
Предотвращает ли вакцинация заражение и передачу коронавируса?
Согласно данным ВОЗ, пока нет однозначного ответа на вопрос, предотвращает ли вакцина инфекцию и прерывает ли она передачу патогена. Предположительно иммунитет сохраняется на протяжении нескольких месяцев, но полная длительность защиты пока не установлена.
Можно ли вакцинироваться Moderna людям, которые переболели COVID-19?
Согласно проведенному исследованию, в котором участвовало 343 человека, ранее переболевших COVID-19, дополнительные нежелательные явления выявлены не были.
EMA сообщает, что пока нет достаточных данных, позволяющих оценить, насколько эффективен препарат у тех, кто ранее болел коронавирусом.
Безопасна ли вакцина для беременных и кормящих женщин?
Предварительные исследования на животных какие-либо вредные эффекты не выявили, данные о применении у людей ограничены.
Решение об использовании Moderna у беременных и кормящих необходимо принимать с врачом после оценки существующих рисков и преимуществ.
Можно ли прививаться людям, страдающим аллергией?
При наличии подтвержденной аллергии к одному из компонентов, входящих в состав препарата, вакцинация Moderna противопоказана.
Известно о незначительном числе случаев анафилаксии после получения вакцины. В таких случаях вторая доза должна вводиться другим препаратом (по решению врача).
Какие побочные эффекты могут возникать после вакцинации?
Чаще всего нежелательные явления носят легкий и умеренный характер, их длительность составляет несколько дней. К числу наиболее частых побочных эффектов (1+ случаев из 10) относится:
ощущение усталости;
лихорадка, озноб;
местные реакции в виде боли и припухлости в месте инъекции;
опухание или болезненность лимфатических узлов под мышкой;
головная, мышечная или суставная боль;
тошнота и рвота.
Реже регистрируется покраснение, сыпь и крапивница в месте введения препарата, иногда это нарушение может возникать позже, чем через неделю после инъекции.
В одном случае на 1000 человек может возникать:
слабость в мышцах на одной стороне лица (острый периферический паралич лицевого нерва или паралич);
отек лица у людей, у которых ранее проводились косметические инъекции на лице;
гипестезия (снижение чувствительности к прикосновению, боли и температуре).
Также есть сведения о редких случаях развития миокардита и перикардита (воспаление сердечной мышцы и мембраны вокруг сердца).
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