Мошенники зарабатывают на теме тактической медицины

Хотите стать профессиональным тактическим медиком, чтобы спасать жизни в критически сложных условиях? Присоединяйтесь к "сообществу тактических медиков" в учебный центр самозванцев "Корпус военных медиков" и пройдите обучение всего лишь за 10 дней... Такую интересную инициативу от желающих изрядно подзаработать уже окрестили "откровенным и бессовестным мошенничеством" во Всеукраинском совете реанимации.

Овладеть навыками спасения жизни предлагают за 4000 грн в режиме онлайн, заочное же обучение придется раскошелиться вдвое больше – 8000 грн, однако "образовательный курс" продлится всего 3 дня.

Как в Украине мошенники манипулируют темой войны и на что обратить внимание, чтобы не попасть в подобное?

Набор в Школу тактических медиков: что предлагают мошенники?

Не удивительно, что сейчас в условиях войны в Украине процветают самые разные схемы мошенничества. Аферисты используют разные методы манипуляции на тему войны, чтобы воспользоваться эмоциональной уязвимостью и доверием наших граждан.

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Один из самых популярных видов мошенничества – создание фейковых благотворительных фондов или использование поддельных страниц в социальных сетях, чтобы собирать деньги якобы на помощь военным, пострадавшим и беженцам.

Еще одна, более "благородная" разновидность мошенничества - обучающие онлайн курсы, которые всего лишь за 10 дней обещают превратить рядового гражданина в профессионального медика с удостоверением и шевронами военного медика.

К примеру, выше указанный учебный центр аферистов "Корпус военных медиков" уверяет в сети Facebook и на посадочной странице, что их команда включает лишь сертифицированных инструкторов по тактической медицине и волонтеров с медицинским образованием.

Только удивительно, что в такой "профессиональной" команде экспертов не указана ни одна фамилия конкретного человека:

"Мы стремимся распространить навыки оказания первой медицинской помощи и тактической медицины, чтобы снизить смертность среди населения Украины и увеличить количество спасенных жизней", - отмечают мошенники, называя немалые суммы за самообразование в интернете.

Можно ли в онлайн-режиме научиться накладывать турникеты, останавливать критические кровотечения и тампонировать ранения? Пожалуй, это вопрос второстепенный для таких горе-медиков. Главное – денежные поступления от доверительной аудитории, и чем больше, тем лучше.

Ставки начинаются с 4000 грн. За очную форму обучения, которая длится всего три дня, придется заплатить вдвое больше. За десять дней самостоятельного изучения по видео-лекциям и методичкам предлагают:

диплом тактического медика;

служебное удостоверение тактического медика;

право ношения тактической формы;

три шеврона военного медика.

Спекуляции на тактической медицине во время войны – это преступление и манипуляция

Военные медики из Всеукраинского совета реанимации возмущены таким спекулированием на тактической медицине:

"Как люди, которые с начала полномасштабной войны изо дня в день работают на полигонах с военными, мы ответственно заявляем, что описанное выше предложение является преступлением. Человек после таких учений может нанести вред как себе, так и тому, кому будет оказывать помощь", - отмечают эксперты в социальной сети Facebook.

Предлагать подобные услуги за деньги в стране, в которой идет ожесточенная война, означает сознательно подвергать людей рискам и увеличивать количество смертей, - уверены медики.

"Реклама, которая предлагает бонусом после учебы диплом тактического медика с гербовой печатью и "мокрый" подписью, служебное удостоверение тактического медика, право ношения тактической формы и три шеврона военного медика, вообще не укладывается в рамки здравого смысла", - уверяют эксперты, называя это манипуляцией.

Ведь онлайн обучение не дает права носить тактическую форму. Медики обратились в компетентные органы и ведомства вмешаться в ситуацию, аргументируя это тем, что она опасна и может стоить кому-то жизни и здоровья.

Подвергнуться подобным манипуляциям может каждый, особенно в условиях полномасштабной войны, когда полезная информация - на вес золота. Однако правило избежания мошенничества едино: важно проверять информацию из надежных источников и не доверять непроверенным объявлениям. И иметь в виду, что лишь официальные организации и учреждения могут подтвердить предложения подобного характера.