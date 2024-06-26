Мошенники зарабатывают на теме тактической медицины
Хотите стать профессиональным тактическим медиком, чтобы спасать жизни в критически сложных условиях? Присоединяйтесь к "сообществу тактических медиков" в учебный центр самозванцев "Корпус военных медиков" и пройдите обучение всего лишь за 10 дней... Такую интересную инициативу от желающих изрядно подзаработать уже окрестили "откровенным и бессовестным мошенничеством" во Всеукраинском совете реанимации.
Овладеть навыками спасения жизни предлагают за 4000 грн в режиме онлайн, заочное же обучение придется раскошелиться вдвое больше – 8000 грн, однако "образовательный курс" продлится всего 3 дня.
Как в Украине мошенники манипулируют темой войны и на что обратить внимание, чтобы не попасть в подобное?
Набор в Школу тактических медиков: что предлагают мошенники?
Не удивительно, что сейчас в условиях войны в Украине процветают самые разные схемы мошенничества. Аферисты используют разные методы манипуляции на тему войны, чтобы воспользоваться эмоциональной уязвимостью и доверием наших граждан.
Один из самых популярных видов мошенничества – создание фейковых благотворительных фондов или использование поддельных страниц в социальных сетях, чтобы собирать деньги якобы на помощь военным, пострадавшим и беженцам.
Еще одна, более "благородная" разновидность мошенничества - обучающие онлайн курсы, которые всего лишь за 10 дней обещают превратить рядового гражданина в профессионального медика с удостоверением и шевронами военного медика.
К примеру, выше указанный учебный центр аферистов "Корпус военных медиков" уверяет в сети Facebook и на посадочной странице, что их команда включает лишь сертифицированных инструкторов по тактической медицине и волонтеров с медицинским образованием.
Только удивительно, что в такой "профессиональной" команде экспертов не указана ни одна фамилия конкретного человека:
"Мы стремимся распространить навыки оказания первой медицинской помощи и тактической медицины, чтобы снизить смертность среди населения Украины и увеличить количество спасенных жизней", - отмечают мошенники, называя немалые суммы за самообразование в интернете.
Можно ли в онлайн-режиме научиться накладывать турникеты, останавливать критические кровотечения и тампонировать ранения? Пожалуй, это вопрос второстепенный для таких горе-медиков. Главное – денежные поступления от доверительной аудитории, и чем больше, тем лучше.
Ставки начинаются с 4000 грн. За очную форму обучения, которая длится всего три дня, придется заплатить вдвое больше. За десять дней самостоятельного изучения по видео-лекциям и методичкам предлагают:
- диплом тактического медика;
- служебное удостоверение тактического медика;
- право ношения тактической формы;
- три шеврона военного медика.
Спекуляции на тактической медицине во время войны – это преступление и манипуляция
Военные медики из Всеукраинского совета реанимации возмущены таким спекулированием на тактической медицине:
"Как люди, которые с начала полномасштабной войны изо дня в день работают на полигонах с военными, мы ответственно заявляем, что описанное выше предложение является преступлением. Человек после таких учений может нанести вред как себе, так и тому, кому будет оказывать помощь", - отмечают эксперты в социальной сети Facebook.
Предлагать подобные услуги за деньги в стране, в которой идет ожесточенная война, означает сознательно подвергать людей рискам и увеличивать количество смертей, - уверены медики.
"Реклама, которая предлагает бонусом после учебы диплом тактического медика с гербовой печатью и "мокрый" подписью, служебное удостоверение тактического медика, право ношения тактической формы и три шеврона военного медика, вообще не укладывается в рамки здравого смысла", - уверяют эксперты, называя это манипуляцией.
Ведь онлайн обучение не дает права носить тактическую форму. Медики обратились в компетентные органы и ведомства вмешаться в ситуацию, аргументируя это тем, что она опасна и может стоить кому-то жизни и здоровья.
Подвергнуться подобным манипуляциям может каждый, особенно в условиях полномасштабной войны, когда полезная информация - на вес золота. Однако правило избежания мошенничества едино: важно проверять информацию из надежных источников и не доверять непроверенным объявлениям. И иметь в виду, что лишь официальные организации и учреждения могут подтвердить предложения подобного характера.