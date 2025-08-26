Представьте, вы записались на МРТ. В регистратуре называют стоимость: от 2500 до 5000 гривен за один участок тела. И тут в голове появляется мысль: "Неужели этот аппарат работает на бриллиантах, а врач описывает снимки, сидя в кресле с массажем?"

На самом деле все значительно прозаичнее. Дело не в высокотехнологичности или фантастической себестоимости, а в том, что частные клиники устанавливают собственные ценники, закладывая в них большую маржу. В результате пациент вместо медицинской услуги часто получает ощущение, будто попал не в больницу, а на дорогой шопинг в "ЦУМ".

Флюорография и рентген: простая процедура по сложному прайсу

Флюорография, знакомая многим еще с советских времен как "обязательная для галочки", в частных клиниках Киева сегодня стоит от 400 до 900 грн. Для сравнения, в государственной поликлинике ее можно пройти практически бесплатно – часто речь идет лишь о символическом "благотворительном взносе" в 100–200 грн.

Почему же такая разница? Частные медучреждения объясняют это "высоким уровнем сервиса". И действительно, вам могут предложить чистый халат, быстрый результат в формате PDF или даже вежливую улыбку администратора. Но по факту пациент платит не столько за сам снимок легких, сколько за атмосферу: удобный холл с Wi-Fi, хорошую рецепцию и дополнительное внимание к деталям.

Вывод прост: качество самого изображения в государственном и частном секторе часто одинаковое, но цена в несколько раз отличается. И пациент должен понимать: переплата в частной клинике – это, скорее, оплата за комфорт и сервис, а не за медицинскую сущность процедуры.

КТ – диагностика "премиум-класса"

Компьютерная томография ориентировочно стоит:

без контраста – от 1500 до 2400 грн ,

– от , с контрастом – от 3000 до 5000 гр н, с контрастом от 3000 до 5000 грн.

Для сравнения: в государственных больницах (там, где аппараты еще исправны и работают) цена держится в пределах 1000–1500 грн.

В частном секторе все выглядит иначе. Здесь КТ подают как настоящий "премиум-сервис". Особенно если речь идет о контрасте. Пациенту объясняют, что это "расширенный пакет" с дополнительными возможностями. На самом же деле стоимость одной ампулы для клиники сопоставима с ценой нескольких бутылок вина в супермаркете.

В итоге пациент платит не только за обследование, но и за маркетинговую обертку, которая превращает медицинскую услугу в товар "повышенного комфорта".

МРТ – чемпион по наценке

Именно здесь начинается настоящая игра с ценами.

МРТ головы или одной области без контраста стоит 1600–2300 грн .

. С контрастом – от 2500 до 5600 грн.

Для сравнения: в государственных больницах (например, в Александровской в Киеве) стоимость существенно ниже от 800–1500 грн за одну область. Но попасть туда непросто: очереди расписаны на месяцы вперед, и это напоминает скорее лотерею, чем плановое обследование.

В результате большинство пациентов выбирают частные клиники. Там тот же аппарат на 1.5 тесла вдруг "дорожает" в несколько раз. Логика проста: бизнесу нужно быстрее вернуть вложенные деньги в дорогую технику.

Почему в Киеве одна частная клиника просит 2500 грн, а другая – 5000 грн за ту же процедуру? Дело не в качестве аппаратов – у многих они одинаковые (Siemens или Philips). Разница – в подходе к ценообразованию.

В одних центрах (например, "Омега ") снижают цену, чтобы привлечь больше пациентов.

") снижают цену, чтобы привлечь больше пациентов. В других ("М24") выставляют тариф как в Западной Европе – аргументируя это брендом, сервисом или даже "кофейным гостеприимством".

"МРТ в разных клиниках – это как билет в кино: вы смотрите тот же фильм, но в одном кинотеатре он стоит 100 грн, а в другом – 400, потому что там кресла мягче и попкорн дороже. Снимок одинаковый, а цена – нет".

Кто контролирует цены на диагностику?

На бумаге – это задача АМКУ и Минздрава. В реальности же частный сектор работает по принципу "каждый сам себе хозяин". Государство фактически не вмешивается в ценообразование.

Что это означает для пациента?

Маржинальность достигает 50–70% : половина стоимости покрывает реальные расходы клиники, а остальные – чистую прибыль.

: половина стоимости покрывает реальные расходы клиники, а остальные – чистую прибыль. Люди вынуждены делать сложный выбор – пройти МРТ или отложить деньги на другие нужды.

Часть клиник превращается в бизнес-структуры, где главный акцент делается на оплате через терминал, а не на медицинской ценности услуги.

Пациент идет за диагностикой, но сталкивается с рыночными законами, которые больше напоминают банковскую систему, чем здравоохранение.

Почему обследование стоит так дорого?

Есть несколько причин, почему счет за МРТ или КТ выглядит настолько "солидно":

Амортизация оборудования. Томографы стоят миллионы гривен, и клиника стремится быстро "отбить" вложенные средства.

Расходы на персонал. Зарплаты врачам и техническому персоналу закладывают в стоимость процедуры. Но важно знать: львиная доля платежа пациента до врача доходит в виде совсем небольшой части.

Зарплаты врачам и техническому персоналу закладывают в стоимость процедуры. Но важно знать: львиная доля платежа пациента до врача доходит в виде совсем небольшой части. Административные и маркетинговые расходы. Аренда, коммунальные услуги, реклама и "красивая обертка" тоже добавляют сотни гривен к финальному чеку.

Аренда, коммунальные услуги, реклама и "красивая обертка" тоже добавляют сотни гривен к финальному чеку. Сервис как маркетинг. Один и тот же аппарат может работать и в государственной больнице, и в частном центре. Но в частном секторе вам часто подчеркивают "премиум-сервис" – удобное фойе, кулер с водой или электронную регистрацию. За все это пациент также платит, даже если на качество самого снимка это не влияет.

Когда вы слышите, что обследование стоит 5000 грн, помните: в эту сумму входит не только работа аппарата и врача, но и расходы клиники на кредиты, аренду и прибыль владельца.

Государство фактически не вмешивается в ценовую политику частных заведений, поэтому каждая клиника устанавливает тарифы по своему усмотрению. В результате пациент платит не только за медицину, но и за бизнес-составляющую, которая почти всегда преобладает.

МРТ в Киеве напоминает выбор ресторана. В одном учреждении вы получите "обычное меню" за 1500 грн, в другом – "премиум" за 5000. При этом результат для вашего здоровья одинаковый: диагностика работает так же, независимо от цены в прайсе.