МЗУ объявили дозакупки медтоваров

Медицинские закупки Украины (МЗУ) объявили дополнительные закупки медицинских товаров в соответствии с доказанными Министерством здравоохранения Украины количествами.

В частности, Министерство довело до МЗУ дозакупки лекарств и медицинских изделий с ожидаемой общей стоимостью более 1,81 млрд грн по следующим направлениям:

Взрослая онкология;

Детская онкология;

Сердечно-сосудистые заболевания;

Взрослая гемофилия;

Детская гемофилия;

Гепатиты;

Муковисцидоз;

Донорство.

Речь о лекарствах и медицинских изделиях для лечения рака, гемофилии, муковисцидоза, гепатитов В и С, сердечно-сосудистых болезней, а также медиробы для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов и т.д.

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Эти дополнительные закупки стали возможны благодаря сэкономленным МЗУ средствам, которые были аккумулированы благодаря эффективной работе с рынком и высокому уровню конкурентности.

По состоянию на 13 ноября МЗУ уже объявили закупки на 1,53 млрд. грн. или на 84,5% от доказанной ожидаемой суммы.

"Благодаря тщательному планированию и эффективной работе с рынком МЗУ способствуют экономии государственных средств. Это значит, что до конца года мы сможем закупить еще больше лекарств и медизделий для лечения и терапии от таких тяжелых болезней, как рак, гемофилия, муковисцидоз, гепатиты и сердечно- сосудистые заболевания. А это еще один шаг к повышению доступа пациентов к качественному безвозмездному лечению", – отметил исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

В 2023 году МЗУ сэкономили 2,5 млрд грн благодаря эффективной работе с рынком и высокому уровню конкурентности, из них на 1,635 млрд грн – приобрели лекарства, медизделия и оборудование.