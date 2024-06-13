МЗУ приобрели оборудование для проведения судебно-медицинской экспертизы
Медицинские закупки Украины (МЗУ) развезли 113 единиц лабораторного оборудования для проведения судебно-медицинской экспертизы на 217,5 млн. грн.
Это оборудование впервые было приобретено МЗУ по заказу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) в 2023 году.
В частности, речь идет о таких позициях:
- 4 генетических анализатора
- 5 систем экстракции ДНК
- 5 амплификаторов на 96 образцов
- 5 комплектов лабораторной мебели для ДНК-лаборатории
- 5 комбинированных холодильников с морозильной камерой
- 5 ламинарно-поточных шкафов II класса биологической безопасности
- 5 высокоскоростных микроцентрифуг для пробирок
- 5 миницентрифуг-вортекс
- 5 наборов одноканальных дозаторов
- 5 УФ-боксов для подготовки реакционной смеси
- 5 систем очистки воды
- 5 термостатов
- 5 гомогенизаторов
- 2 газовых хроматографов
- 2 токсикологических анализатора
- 5 микроскопов для диагностики и т.д.
Это оборудование предназначено для анализа фрагментов ДНК, разделения сложных смесей, анализа токсичных веществ для определения самых низких концентраций в теле человека, отпечатках пальцев и т.д.
Указанные позиции поставлены в областные бюро судебно-медицинской экспертизы в Киевской, Винницкой, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черниговской областях.
Также ожидается поставка двух единиц оборудования, а именно генетического и токсикологического анализаторов.
Параллельно с реорганизацией региональных бюро судмедэкспертизы в централизованную сеть судебно-медицинских учреждений в сфере управления Министерства здравоохранения Украины продолжается процесс создания новых и дооснащения действующих лабораторий. Это позволит ускорить процедуру идентификации и проводить инновационные экспертизы, в частности с использованием молекулярно-генетических методов. экспертиза) и современных токсикологических методов исследований Поэтому в ходе реорганизации бюро СМЕ запланировано создание трех новых лабораторий и дооснащение современным оборудованием двух имеющихся, которые обеспечат возможность идентификации погибших по ДНК-признакам, а также позволят устанавливать связь определенных токсических факторов с расстройствами - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"МЗУ развезли более 100 позиций инновационного оборудования для проведения судебно-медицинской экспертизы в 7 областях. Почему это важно? Потому что это гарантия надежности результатов, ведь качественное оборудование позволяет получать точные, надежные и объективные результаты судмедицинских экспертиз, в частности во время идентификации погибших ", – добавил заместитель гендиректора по управлению поставками МЗУ Олег Клец.