МЗУ приобрели оборудование для проведения судебно-медицинской экспертизы

Медицинские закупки Украины (МЗУ) развезли 113 единиц лабораторного оборудования для проведения судебно-медицинской экспертизы на 217,5 млн. грн.

Это оборудование впервые было приобретено МЗУ по заказу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) в 2023 году.

В частности, речь идет о таких позициях:

4 генетических анализатора

5 систем экстракции ДНК

5 амплификаторов на 96 образцов

5 комплектов лабораторной мебели для ДНК-лаборатории

5 комбинированных холодильников с морозильной камерой

5 ламинарно-поточных шкафов II класса биологической безопасности

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5 высокоскоростных микроцентрифуг для пробирок

5 миницентрифуг-вортекс

5 наборов одноканальных дозаторов

5 УФ-боксов для подготовки реакционной смеси

5 систем очистки воды

5 термостатов

5 гомогенизаторов

2 газовых хроматографов

2 токсикологических анализатора

5 микроскопов для диагностики и т.д.

Это оборудование предназначено для анализа фрагментов ДНК, разделения сложных смесей, анализа токсичных веществ для определения самых низких концентраций в теле человека, отпечатках пальцев и т.д.

Указанные позиции поставлены в областные бюро судебно-медицинской экспертизы в Киевской, Винницкой, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

Также ожидается поставка двух единиц оборудования, а именно генетического и токсикологического анализаторов.

Параллельно с реорганизацией региональных бюро судмедэкспертизы в централизованную сеть судебно-медицинских учреждений в сфере управления Министерства здравоохранения Украины продолжается процесс создания новых и дооснащения действующих лабораторий. Это позволит ускорить процедуру идентификации и проводить инновационные экспертизы, в частности с использованием молекулярно-генетических методов. экспертиза) и современных токсикологических методов исследований Поэтому в ходе реорганизации бюро СМЕ запланировано создание трех новых лабораторий и дооснащение современным оборудованием двух имеющихся, которые обеспечат возможность идентификации погибших по ДНК-признакам, а также позволят устанавливать связь определенных токсических факторов с расстройствами - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"МЗУ развезли более 100 позиций инновационного оборудования для проведения судебно-медицинской экспертизы в 7 областях. Почему это важно? Потому что это гарантия надежности результатов, ведь качественное оборудование позволяет получать точные, надежные и объективные результаты судмедицинских экспертиз, в частности во время идентификации погибших ", – добавил заместитель гендиректора по управлению поставками МЗУ Олег Клец.