12 сентября Медицинские закупки Украины (МЗУ) провели конференцию "Развитие функции комплаенса: опыт внедрения в частном и публичном секторах" в Киеве.

Эта конференция состоялась при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" SAFEMed и стало площадкой для создания комьюнити и обмена опытом между украинским бизнесом и государственными учреждениями по внедрению и развитию функции комплаенса.

Функция комплаенса направлена на обеспечение соответствия деятельности организации законодательным нормам, внутренним политикам и этическим стандартам с целью минимизации рисков правонарушений, предотвращения коррупционных действий и защиты репутации организации.

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Мероприятие объединило около 80 представителей частного и государственного секторов, комплаенс-офицеров и уполномоченных по предотвращению коррупции, антикоррупционных органов и бизнес-ассоциаций, международных и общественных организаций.

В частности, конференцию посетили представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности", ГП "Действие", USAID, SAP Ukraine, Государственного оператора тыла, МЕТРО Кэш Энд Керри Украина, "Укрзализныци" , Pro integrity, Профессиональных закупок, Фонды институционального развития, "Энергоатома", Международного аэропорта "Борисполь", "Прозорро", "Укрнафты", "Нефтегаза Украины", "Укртрансгаза", ПРООН в Украине и другие.

Открывая мероприятие, генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов отметил, что Медзакупки Украины впервые стали организаторами конференции по антикоррупционной теме, которая чрезвычайно актуальна в связи со вступлением в силу этой весны изменений в Закон Украины "Об управлении объектами государственной собственности". Эти изменения устанавливают новые требования для государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 акций принадлежат государству, вводить комплексные и эффективные функции комплаенса, управления рисками и внутреннего аудита.

"Подавляющее большинство государственных предприятий ввели функцию комплаенса еще задолго до законодательного требования. Бизнес начал развивать это направление еще раньше. Тем не менее, подходы к внедрению комплаенса отличаются от организации к организации. Поэтому это мероприятие – возможность поделиться успешным опытом и обсудить вызовы, с которыми могут столкнуться организации, которые только начинают развивать это направление", – подчеркнул Эдем Адаманов.

В свою очередь заместитель директора офиса здравоохранения USAID Памела Фостер в своем выступлении отметила: "Введение МЗУ сильных функций комплаенса является важным шагом для обеспечения строгого соблюдения законов, этических стандартов и внутренних политик, а также для продвижения целей Украины по вступлению в ЕС . В частности, USAID гордится тем, что поддерживает антикоррупционный отдел МЗУ, который разработал надежные процедуры для предотвращения коррупции в своей деятельности по медицинским закупкам, защите обличителей и отчетности о нарушении антикоррупционного законодательства в Национальное агентство по предотвращению коррупции".

Во время мероприятия Станислав Ивахненко, начальник отдела по антикоррупционной работе и комплаенсу МЗУ рассказал о том, какие меры МЗУ предпринимают с целью предотвращения коррупции и как построили комплаенс, что является неотъемлемой составляющей трансформации медицинских закупок. Он отметил, что Медзакупки ввели ряд антикоррупционных мер, таких как оценка коррупционных рисков, утверждение антикоррупционной программы, проверка деловых партнеров, защита обличителей коррупции.

Он также отметил, что в 2022 году, при поддержке USAID, МЗУ стали первой организацией в Украине, которая получила сертификацию комплаенса по международным антикоррупционным стандартам, позиционирующим МЗУ как закупочное агентство с нулевой толерантностью к коррупции.

Также в рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия на тему: "Границы комплаенса: место антикоррупционных мер в системе соответствия", к которой присоединились представители НАПК, Государственного оператора тыла, МЕТРО Кэш Энд Кери Украина, "Укрзализныци", в частности Ольга Онищенко, эксперт по формированию политики добродетели в частной сфере НАПК, Наталья Коломиец, комплаенс-офицер ООО "Метро Кэш энд Кери Украина", Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ГП "Государственный оператор тыла" и Юлия Азарина, директор Антикоррупционного офиса "Укрзализныци".

Участники дискуссии поделились советами, какие именно ресурсы необходимы для внедрения комплаенса функции и обеспечения ее интегрированности во все бизнес-процессы для эффективного достижения целей организации, и как само руководство может показать приверженность и готовность развивать антикоррупционное и комплаенсное направления.

Медзакупки Украины планируют и дальше проводить подобные мероприятия, чтобы обмениваться опытом и внедрять лучшие практики для усиления комплаенса функции МЗУ.