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МЗУ провели Всеукраинский форум "Эволюция Prozorro Market"

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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МЗУ провели Всеукраинский форум 'Эволюция Prozorro Market'

19 сентября Медицинские закупки Украины (МЗУ) организовали форум для обсуждения, как Prozorro Market кардинально изменил сферу медицинских закупок в Украине.

Электронный каталог Prozorro Market – это маркетплейс, где публичные заказчики могут легко, эффективно и экономно покупать необходимые товары, а поставщики – реализовывать свою продукцию. Медицинскую часть каталога администрируют МЗУ.

Мероприятие, состоявшееся при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) через проект "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed), осветило результаты пятилетней работы каталога, в том числе увеличение объемов продаж медицинских товаров до 10,1 млрд грн через е-каталог Prozorro Market и сбережения более 520 млн грн в 2023 году. Также на мероприятии обсуждались вызовы и возможности дальнейшего расширения, а поставщики и заказчики поделились своим опытом использования платформы.

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Форум объединил около 150 представителей здравоохранительных учреждений со всей Украины, бизнес ассоциаций и международных организаций, электронных площадок и центральных закупочных организаций.

"Каталог Prozorro Market – яркий пример того, как технологии добавляют прозрачности. Использование электронного каталога позволяет снижать цены на медицинские товары путем увеличения конкуренции между поставщиками, что уменьшает коррупционные риски, а также стандартизирует и ускоряет процедуру закупок", – отметила заместитель Министра здравоохранения. Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, открывая мероприятие.

"Символично, что Медицинские закупки Украины проводят Всеукраинский Форум, посвященный Prozorro Market. Ведь именно в начале этого месяца, 5 лет назад была осуществлена первая закупка через е-каталог Prozorro Market. Тогда это были одноразовые пинцеты, приобретенные Харьковской городской детской поликлиникой №12 . Я прекрасно помню этот момент, открывший новую страницу в истории развития публичных закупок", – добавил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов во время открытия мероприятия.

Робин Мартц, директор Офиса здравоохранения USAID в Украине, отметила поддержку USAID во внедрении е-каталога: "За последние два года USAID укрепил способность больниц по всей стране использовать этот инструмент, помогая им оперативно закупать приоритетные лекарства, медицинские товары и оборудование. Эта прозрачная, цифровая система способствует приведению системы здравоохранения в соответствие с европейскими стандартами и продвижению стремлений Украины по вступлению в ЕС". USAID через проект SAFEMed поддерживает многовекторный подход к укреплению и институционализации е-каталога. USAID SAFEMed также способствовал созданию Медицинских закупок Украины и е-каталогу Prozorro Market в рамках работы по поддержке антикоррупционных усилий правительства Украины и приоритизации ориентированной на пациента помощи.

Во время своей речи директор компании SMD Ирина Горлова рассказала о динамике государственных госпитальных закупок, текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития электронного каталога. В свою очередь, директор ГУ "Институт урологии им. акад. А.Ф. Возианова НАМН Украины" Сергей Возианов рассказал, как е-каталог помогает им закупать медицинские товары быстро и бережливо.

Отметим, что объем продаж медицинских товаров через электронный каталог Prozorro Market в первой половине 2024 года вырос до 10,1 млрд. грн. против 235 млн. грн. за аналогичный период 2023 года. Больницы за это время сэкономили 2 млрд грн, а средний показатель экономии на закупках из-за е-каталога составил 15,5%.

Также в рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия формата открытого микрофона о Prozorro Market, к которой присоединились руководитель проекта Prozorro Market в МЗУ Виталий Овсянников, коммерческий директор E-tender Игорь Архипенко, руководитель Zakupivli pro Наталья Ковалева, руководитель отдела по работе с государственными заказчиками Черненко, руководитель отдела по работе с публичными закупками Play tender Ирина Жураковская. Во время нее учреждения здравоохранения имели возможность задать ряд вопросов о работе с этим инструментом.

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