МЗУ развезли в больницы медицинских товаров на 770 млн грн, что в 6 раз больше, чем в прошлом году

Медицинские закупки Украины (МЗУ) по состоянию на 18 сентября этого года развезли в больницы лекарственные средства и медицинские изделия на 770 млн грн, что в 6 раз превышает прошлогодний показатель и является рекордным за годы деятельности.

Об итогах централизованных закупок медицинских товаров, изменении подходов к закупочному процессу, а также о дальнейших планах Эдем Адаманов, генеральный директор МЗУ рассказал журналистам во время состоявшегося 20 сентября в Киеве прессбрифинга.

В частности, на фармацевтический склад уже получено медицинских товаров на 1,3 млрд грн, закупленных в текущем году. Этот показатель в 6 раз больше, чем было в аналогичный период прошлого года. МЗУ также приобрели 27 позиций оборудования из доведенных 30 до закупки на общую сумму 386 млн. грн. и 677 позиций лекарств и медизделий с 833 на 5,2 млрд. грн.

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"Мы существенно изменили подходы к закупкам медицинских товаров. В частности, запустили календарь объявления закупок, автоматизировали коммуникацию с поставщиками через SAP и сделали фокус на оперативные поставки небольшими партиями, чтобы сделать невозможным дефицит лекарств в медучреждениях. Все для того, чтобы пациенты были вовремя обеспечены на весь период лечения", – подчеркнул Эдем Адаманов, генеральный директор МЗУ.

Среди дальнейших планов Медзакупок – формирование и хранение оптимального уровня остатков лекарств как на складе, так и в больницах, жесткий контроль обеспеченности ими, заключение трехлетних договоров, а также создание закупочного агентства полного цикла.

О формировании МЗУ как агентства полного цикла рассказал Олег Клец, руководитель отдела логистики. В частности, по его словам, в скором времени государственное предприятие Укрмедснаб будет присоединено к МЗУ, что позволит нам получить собственные складские мощности, а потому более оперативно принимать и развозить лекарства в регионы.

"Этот процесс находится на финальном этапе. Это означает, что вскоре мы покроем весь цикл медицинских поставок от сбора потребности в поставку в больницу, что позволит минимизировать риски прерывания лечения украинцев", - пояснил Олег Клец.

В свою очередь Дмитрий Бигунец, заместитель генерального директора по антикоррупционной работе и комплаенс поделился с журналистами тем, как команда МЗУ реагирует на вызовы в государственных закупках во время войны и как выполняет мероприятия Государственной антикоррупционной программы (ДАП).

"На постоянной основе мы проводим тщательные проверки поставщиков и производителей товаров на наличие российского или белорусского капитала в структуре компании и дисквалифицируем таких в случае подтверждения рисков. Кроме того, мы заложили дополнительное условие в договорах о возможности расторжения соглашения в одностороннем порядке в случае нарушения санкционного или антикоррупционного законодательства, потому что это о защите репутации и интересов нашего государства", – отметил Дмитрий Бигунец.

В свою очередь, Виталий Овсянников, советник по вопросам развития, рассказал о функционировании электронного каталога Prozorro Market, как эффективного инструмента закупок. В частности, экономия больниц в течение текущего года благодаря его использованию при закупках составила в среднем 24%. Заведения здравоохранения сэкономили 145,9 млн. грн.

"Один из показательных кейсов таких сбережений – Запорожская городская больница №10, которая планировала приобрести лекарства от анемии при болезнях почек за 1 млн грн, но фактическая стоимость составила 571 тыс. грн. То есть экономия превысила 400 тыс. грн или 41%. И это нередкие результаты, которые демонстрируют медучреждения, что свидетельствует о более высокой эффективности и конкурентности использования Prozorro Market, чем открытые торги", – резюмировал Виталий Овсянников.

Мероприятие организовано при поддержке USAID и проекта "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed), который является надежным партнером МЗУ с момента их создания.