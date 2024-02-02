МЗУ в 2024 году будут покупать медтовары по 24 централизованным направлениям Минздрава

Медицинские закупки Украины в этом году будут осуществлять закупки медицинских товаров по 24 направлениям профилактики, диагностики и лечения МЗ Украины.

Соответствующие изменения закреплены в приказе министерства №137 от 26 января 2024 года.

В частности, как и в прошлом году МЗУ будут закупать лекарственные средства и медизделия для лечения таких болезней:

онкозаболевание

гемофилия типов А или В

муковисцидоз

буллезный эпидермолиз

вирусные гепатиты В и С

сердечно-сосудистые заболевания

детские расстройства психики и ДЦП

рассеянный склероз

первичные (врожденные) иммунодефициты

Видео дня

нанизм

вакцины для иммунопрофилактики

ювенильный ревматоидный артрит

инфекционные заболевания с высоким уровнем летальности

легочная артериальная гипертензия и т.д.

В то время как из нововведений – до МЗУ доказаны закупки медикаментов для лечения болезни Кавасаки и медицинских изделий для слухопротезирования.

Кроме того, МЗУ будут закупать товары в рамках реализации проекта по строительству циклотронов для обогащения радиофармпрепаратов, необходимых для качественной диагностики онкоболезней.

"В этом году мы сфокусируемся не только на проведении оперативных закупок. Ключевой целью МЗУ является непрерывное обеспечение здравоохранительных учреждений необходимыми медтоварами. Для этого мы храним на складе запас распространенных препаратов и используем несколько складов, чтобы оперативно их развозить. Также в этом году запланированы масштабные проекты, в частности строительство циклотронов для обогащения радиофармпрепаратов. Это крайне важно для эффективного диагностирования онкоболезней и их успешного лечения", – отмечает генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Справка: на закупку медицинских товаров в 2024 году МЗУ выделено из государственного бюджета более 12 млрд грн.