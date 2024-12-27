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МЗУ заключили договоры на закупку инновационных лекарств

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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МЗУ заключили договоры на закупку инновационных лекарств

Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения заключили договоры управляемого доступа (ДКД) на закупку двух инновационных препаратов для лечения немелкоклеточного рака легких и активного полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита.

В частности, речь идет о бригатинибе 30 мг и 180 мг в таблетках (рак легких) и тофацитинибе 5 мг в таблетках (ювенильный идиопатический артрит).

Договоры управляемого доступа заключены сроком на 3 года.

Бригатиниб – это современный высокоэффективный противоопухолевый препарат, применяемый для лечения взрослых пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легких, если у опухоли обнаружена мутация гена ALK (киназа анапластической лимфомы), ранее не получавших лечение ингибитором ALK.

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Как он работает?

В некоторых случаях рак легких вызывается генетическими мутациями, которые приводят к чрезмерному росту клеток.

Является ли бригатин бы инновационным?

Так, поскольку он относится к классу таргетных (целевых) терапий, влияющих непосредственно на специфическую мутацию раковых клеток, уменьшая побочное воздействие на здоровые ткани.

Тофацитиниб – это эффективное лекарственное средство для лечения людей с массой тела более 40 кг с активным полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом.

Ювенильный идиопатический артрит – это заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные суставы, вызывая воспаление, боль и ограничение движений. и разрушение суставов

Является ли тофацитин или инновационным?

Да, поскольку он относится к классу ингибиторов JAK, которые являются новым подходом в лечении иммуноспалительных заболеваний.

Первые поставки приобретенных препаратов по ОКД

Первые поставки тофацитиниба в Украину ожидаются до февраля 2025 года, а

бригатинибу – до мая 2025 года.

Мы имеем хорошие новости для пациентов с раком легких и ювенильным идиопатическим артритом! следствие улучшают качество жизни пациентов. важными шагами по внедрению инноваций в медицине, улучшая результаты лечения этих тяжелых болезней", – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

С 2022 года МЗУ используют механизм ДКД для закупки важных инновационных и дорогостоящих препаратов. Его суть заключается в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. ниже рыночных цен.

Всего МЗУ заключили 16 договоров ГКД на закупку препаратов от таких тяжелых болезней, как СМА, врожденные иммунодефициты, гемофилия, болезни Гоше, Фабри и т.д.

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