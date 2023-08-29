Начинается строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда для семей с тяжелобольным детьми

29 августа 2023 года заключен договор о совместной деятельности между благотворительной организацией "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" и НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины по реализации новой программы Дом Рональда МакДональда.

Программа Дом Рональда МакДональда в Украине обеспечит комфорт, поддержку и ресурсы для семей с госпитализированными детьми на территории больницы, чтобы ничто не отрывало семью от важнейшего лечения своего ребенка. По всему миру существует 384 программ Дом Рональда МакДональда, в Украине она станет первой. Строительство, обустройство Дома, а также дальнейшее управление будет осуществлять благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

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"Совместный проект больницы "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" является тем примером успешного объединения усилий государства, международных негосударственных организаций, частного сектора и гражданского общества, в котором нуждается Украина. Для детей очень важно, чтобы близкие были рядом. Особенно во время, когда они вынуждены бороться с тяжелыми болезнями. "Охматдет" является крупнейшей детской больницей в Украине. Дом Рональда МакДональда даст возможность 2600 детям и их семьям быть вместе во время прохождения лечения. Надеюсь, что со временем проект будет расширен", - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Строительство Дома Рональда МакДональда с ориентировочной площадью 3500 кв. м, на 5 этажей и 50 комнат планируется в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет", где ежегодно проходят лечение более 20 000 детей со всей страны и совершают около 10 000 операций.

В доме семьи с тяжелобольным детьми смогут проживать вместе в комфортабельных спальнях с отдельными ванными комнатами, пользоваться удобными кухнями, игровыми комнатами, библиотекой и другими удобствами. Они смогут здесь проживать столько, сколько потребуется — отдыхать, питаться, удовлетворять все бытовые нужды, получать поддержку команды Фонда и других родителей. Это самый высокий уровень комфорта, где семьи будут чувствовать себя как дома.

В общей сложности за год примерно 2600 детей и их родных смогут воспользоваться преимуществами программы, которая составит 36 000 бесплатных ночевок в комфорте и рядом с ребенком.

Программа нужна таким семьям, как семья Богдана Султанова из Донецкой области, в 30 км от Бахмута. У мальчика серьезный диагноз: ДЦП, спастический парапарез нижних конечностей и тугоухость 4 степени. Состояние Богдана начало резко ухудшаться, и врачи-волонтеры посоветовали поехать на лечение в НДСЛ "Охматдет". У мальчика еще из детсада есть страх, что его оставят, поэтому мама и папа всегда с ним. Финансов, чтобы снять квартиру, у семьи нет. Богдан показывает хорошие результаты и ему важно не прекращать реабилитацию, ведь если будет значительное улучшение, мальчик обойдется без тяжелой операции.

В подвальном помещении будет обустроено укрытие, а само здание будет проектироваться с учетом инклюзивных нужд маломобильных групп населения. В строительстве будут применены современные энергоэффективные инженерные решения и экологически чистые материалы, что будет способствовать минимизации затрат на содержание дома и уменьшит негативное влияние на экологию.

Дом Рональда МакДональда поможет развивать семейно-ориентированный подход в медицинском уходе за детьми, предусматривающий активное вовлечение семьи в лечебный процесс. Программа позволит обеспечить предоставление немедицинских услуг семьям, находящимся в Доме Рональда МакДональда, в том числе психосоциальную помощь и удовлетворить их бытовые потребности. Также уменьшит финансовую нагрузку на семьи — сэкономит им ежегодно миллионы гривен на проживании и питании, что особенно важно для семей, приехавших издалека и уже финансово истощенных длительным лечением ребенка. Благодаря программе НДСЛ "Охматдет" Минздрав Украины сможет оказать медицинскую помощь большему количеству профильных пациентов за счет рационального использования фонда койкомест медучреждения.

С момента заключения соглашения начнется согласование разработанной архитектурной концепции будущего Дома Рональда МакДональда, а также получение исходных данных для дальнейших работ. Начало строительства запланировано на третий квартал 2024 года, ввод в эксплуатацию – в третьем квартале 2025 года.

Программа реализуется благодаря весомой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). McDonald's Украина, основатель и постоянный партнер Фонда, будет поддерживать основную новую программу финансово и волонтерской деятельностью сотрудников компании.

Справка

История вопроса

В ноябре 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании для строительства программы "Дом Рональда МакДональда" между благотворительной организацией "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине", Министерством экономики Украины, Министерством здравоохранения Украины и Национальной детской специализированной больницей "Охматдет" Минздрава Украины. 29 августа 2023 года заключен договор о совместной деятельности между НДСЛ "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

О НДСЧ "Охматдет" Минздрава Украины

НДСЛ "Охматдет" - крупнейшая специализированная детская больница Украины. Коллектив больницы преданно работает, чтобы реализовать право каждого украинского ребенка на здоровье. Здесь ежегодно проходят лечение более 20 000 пациентов и совершают более 10 000 операций в год, коллектив насчитывает более 3000 человек. С 24 февраля 2022 года больница не закрывала свои двери ни на мгновение и принимала детей, взрослых, а иногда и целыми семьями пострадавших от вражеских обстрелов. В больнице - мощный хирургический, онкологический и соматический профиль, уникальный Центр орфанных заболеваний, неонатальная служба. В стенах больницы продолжают битву за жизнь дети на гемодиализе, онкобольные и пострадавшие во время войны.

О "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине "

"Фонд Дом Рональда Макдональда в Украине" — благотворительная некоммерческая организация, которая создает и поддерживает программы, непосредственно улучшающие здоровье и благосостояние детей и их семей. Глобальная сеть состоит из более 260 филиалов в 62 странах и регионах и существует с 1974 года. Является катализатором развития семейно-ориентированного подхода в лечении детей через программы, образование и доступ к качественной медицине. Главная программа в Украине — Семейные комнаты Рональда Макдональда, открытые в шести больницах, чтобы родители были рядом с детьми во время лечения. С началом войны Фонд начал программы гуманитарной помощи и оказал поддержку более чем на 100 млн грн. В 2025 году планирует открыть первый в Украине Дом Рональда МакДональда, который обеспечит комфорт, поддержку и ресурсы для семей с госпитализированными детьми на территории НДСЛ "Охматдет".