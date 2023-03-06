В Украине 34 млн пациентов, зарегистрированы в системе медицинского провайдера Helsi. Один украинец, который хотя бы раз обращался к врачу в 2022 году, в среднем побывал у него более 5 раз. Наиболее распространенным диагнозом является общий медицинский осмотр, а меньше всего украинцев беспокоили недостаточная поддержка семьи, неадекватная забота со стороны родителей, угроза потери работы и прочее. По сравнению с 2021 годом, тревожные и депрессивные расстройства украинцев выросли в 5 раз по количеству полученных услуг, каждый такой пациент в среднем посетил более 3-х врачебных приемов.

Подробнее о состоянии системы здравоохранения в 2022 году, наиболее распространенных проблемах пациентов и топе поставленных диагнозов — в материале Helsi и MedOboz.

В медицинской информационной системе Helsi рассказали о статистике потребления медицинских услуг в 2022 году. В целом, в Украине за 2022 год 10 млн пациентов получили медицинские услуги, среди них 4,4 млн зарегистрированы в системе Helsi. Компания занимает 40% медицинского рынка Украины, а всего в стране 32 провайдера. Они работают с более чем 2,5 тыс. учреждений государственной и 5 тыс. частной формы собственности. Агрегированные данные Helsi о государственных, коммунальных и частных медучреждениях могут считаться индикаторами для выводов о всех пациентах в Украине. Независимо от конкретной медицинской информационной системы, эти данные универсальны, и в основном отличаются количественными показателями у каждого провайдера.

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Семейные врачи: количественно побеждает Днепр

Касательно деклараций с семейными врачами, за 2018-2023 годы рекордсменом является Днепропетровская область. За все время здесь зарегистрировано 2,76 млн деклараций – данные аппроксимированы от электронной системы здравоохранения Украины (ЭСОЗ). В Киеве за 6 лет заключено 2,46 млн деклараций (в области – 1,76 млн). На третьем месте Львовская область с 2,3 млн деклараций. В целом, количество зарегистрированных пациентов примерно равномерно распределено между Востоком, Западом и Центральной Украиной. В Луганской области заключено меньше всего деклараций с момента их запуска – только 386,9 тыс.

32,43 млн имеют заключенную декларацию с семейным врачом, и более 1,5 млн просто зарегистрированы в ЭСОЗ. С помощью системы Helsi за все время зарегистрировано 17 млн деклараций.

Каждый пациент получает по 1 услуге в месяц: средняя статистика

В 2022 году более 4,36 млн пациентов с системы Helsi побывали у врачей на приемах и получили медицинские услуги. В общей сложности предоставлено 92,7 млн услуг и проведено 22,4 млн врачебных приемов. То есть, в среднем в течение года каждый пациент, обращавшийся к врачу, более 5 раз побывал на приемах и получил более 21 медуслуги!

Сравним ситуацию с Европой: когда невозможно быстро найти врача, записаться на прием или получить направление. Иногда нужно ждать месяцами. Статистика Украины свидетельствует об обратном: фактически, украинцы в месяц получают более 1 медицинской услуги. Конечно, могут и больше – при необходимости.

Топ-5 диагнозов 2022 года

Больше всего пациентов в прошлом году обращалось за общим медицинским осмотром – в системе Helsi 410,24 тыс. украинцев получили такой диагноз (9,3% от всех пациентов). Такая статистика является универсальной и для всех остальных медицинских провайдеров, отличается только количественными данными.

Интересно, что в 2021 году из-за COVID-19 украинцев больше беспокоила иммунизация против вирусного заболевания: более 1 млн пациентов получили такой диагноз, поэтому в тот год иммунизация оказалась на 1-м месте по диагнозам. В 2022 году этот диагноз занимает второе место (301 тыс. пациентов), а третье – общее гинекологическое обследование (238 тыс.). Четвертое место занимает очередное обследование здоровья ребенка (150 тыс. пациентов).

Топ-5 диагнозов закрывает гипертоническая болезнь сердца – более 130 тыс. украинцев побывали на приеме у врача и получили такой диагноз.

2022 год против 2021: тревожные и депрессивные расстройства выросли в 5 раз

Очевидно, что вторжение россии в Украину значительно повлияло на психическое состояние многих. Раннее выявление и своевременное лечение таких пациентов сохранит их личностную и профессиональную целостность. А также значительно снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

По статистике, любое обращение к психиатру имеет несколько уровней диагностики. Обычно на первом визите акцентируют на симптомах, по которым можно установить интенсивность дальнейшего развития болезни и предотвратить осложнения. Самый простой диагноз – это тревожное и депрессивное расстройство. При отсутствии адекватного лечения, заболевания прогрессируют и могут вызвать более серьезные нарушения психического здоровья.

В 2021 году полторы тысячи пациентов получили диагноз с депрессивным расстройством, и 17 тыс. услуг для лечения. 2022 год показал иное: 5 тыс. пациентов и 91 тыс. услуг. То есть, за 1 год полномасштабной войны количественно в 5 раз выросли полученные услуги для лечения расстройств психического здоровья. В 2022 году каждый пациент, хотя бы раз обратившийся к психиатру, получил более 17 услуг и в среднем побывал более чем на 3-х приемах.

По словам Екатерины Назаровой, врача-психиатра и медицинского директора Хмельницкого областного медицинского центра психического здоровья, в течение 2022 года к ней первично обратились более 500 пациентов, у которых выявили нарушения тревожно-депрессивного спектра. Самыми распространенными жалобами являются чувство беспокойства, снижение настроения, быстрая усталость, снижение аппетита, замедление мыслительных реакций и ухудшение памяти, а также плаксивость. "Общее лечение, которое я рекомендую – это психокоррекционные и психотерапевтические вмешательства, антидепрессанты и анксиолитики", – говорит она.

Придя к врачу, первое, что получает пациент – это выписывание лекарств

Услуги ACHI – это действия, которые проводятся с пациентами на приеме, от фармакотерапии до консультации у диетолога. В 2022 году топ в полученных услугах ACHI занимает именно выписывание лекарств – только в системе Helsi видно, что 1,67 млн пациентов получили такое лечение на приеме. В то же время в 2021 году на первом месте была консультация у акушер-гинеколога.

Немного меньше в 2022 году врачи оценивали поддержание здоровья или выздоровление пациента – под это подпадает почти 1,2 млн украинцев.

Население до сих пор нуждается в коучинге по поддержке своего здоровья – 1 млн человек получил такую услугу, а врачи провели более 2 млн приемов. То есть, каждый пациент, пользовавшийся такими услугами – в среднем дважды за год побывал на приеме.

По словам исполнительного директора Helsi Евгения Донца, украинцы, как и весь мир, нуждаются в формировании здоровых привычек и культуры профилактики заболеваний. Это касается и правильного питания, и сна, и даже вакцинаций. "Большинство взрослого населения Украины уже пропустило много необходимых вакцинаций или ревакцинаций, потому что просто не ведет их учет. Именно поэтому в 2023 году мы запустим сервис, который будет составлять календарь прививок для украинцев", – рассказал Донец.

Медицинскими услугами без электронного направления воспользовалось более 3 млн пациентов, остальные же получали консультации врачей именно с э- направлением. В разрезе этого, больше всего пациенты консультировались у невролога – это почти 600 тыс. человек, то есть 13% от всех пациентов в системе Helsi. Немного реже обращались к офтальмологу, еще реже – к ЛОРу, хирургу и травматологу.

Более 5 тыс. врачей в Украине уже выписывают э-рецепты на антибиотики

Двигаясь в сторону диджитализации медицинской системы и избегания губительного самолечения пациентов, с 1 августа 2022 года запущен электронный рецепт на антибиотики. Многие медицинские учреждения уже подключены к ЭСОЗ, только в Helsi за 2022 год выписано более 191 тыс. таких рецептов для 164 тыс. пациентов. По состоянию на февраль 2023 года, почти 5,5 тыс. врачей в Украине выписывают э-рецепты на антибиотики.

Больше всего в 2022 году врачи выписывали э-рецепты на такие действующие вещества:

амоксициллин – 25% от всех э-рецептов

азитромицин – 16% от всех э-рецептов

цефиксим – 9,5% от всех э-рецептов

Согласно последней информации от Минздрава, по состоянию на начало февраля этого года в электронной системе здравоохранения зарегистрировано около 550 тыс. э-рецептов на антибиотики, и еще более 11 тыс. рецептов на наркотические (психотропные) лекарственные средства. Весной 2023 года Министерство планирует внедрить э-рецепт на все рецептурные лекарства.