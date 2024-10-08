''Наша цель – протянуть руку помощи каждому военному'', – руководитель Центра медико-психологической реабилитации военных Ирина Сысоенко

Они едва ли не единственные в Украине помогают военным комплексно восстанавливаться после минно-взрывных травм, ампутаций, контузий и ПТСР исключительно на средства благотворителей, волонтеров и международных организаций. Заместитель директора Института медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины Ирина Сысоенко собственными усилиями организовала мультидисциплинарный Центр медико-психологической реабилитации военных с начала полномасштабной войны.

Мы пообщались с госпожой Ириной о работе Центра, о сложных вызовах настоящего в условиях войны, инновационные подходы лечения военных, а также важность информирования и поддержки военных обществом.

Почему Институт медицины труда им. Кундиева Академии медицинских наук Украины начал заниматься непрофильным направлением, реабилитацией военнослужащих?

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Действительно, Институт медицины труда им. Кундиева Академии медицинских наук Украины никогда не занимался реабилитацией военных. Но в начале полномасштабной войны я поняла, что мы должны быть максимально полезны для общества. И все наши силы сориентировать на помощь военным – тем, кто защищает нас и оберегает на фронте.

Как президент Всеукраинской ассоциации физико-реабилитационной медицины и курортологии, я осознавала, что тот опыт, то направление, которое уже много лет существует в нашей команде специалистов, мы должны внедрять в каком-то заведении и работать. Большое количество раненых после военных действий и стресса побудило нас построить такой мощный комплексный центр для реабилитации военных.

Это было довольно непросто, мы ведь все делали с нуля. Прежде всего, нужно было найти достойную команду. Все специалисты, которые сейчас работают в Центре медико-психологической реабилитации, - это молодые, высокопрофессиональные врачи физико-реабилитационной медицины, которых я приглашала из разных городов Украины.

Конечно, для них нужно было создавать надлежащие условия для работы. В первую очередь нужно было решить вопрос достойной заработной платы, ведь когда врачи приезжают работать из других городов со своими семьями, им нужна надлежащая финансовая поддержка. Поэтому я понимала, что без должной оплаты труда я не смогу создать мощный Центр реабилитации.

Как вы наладили эти финансовые затруднения? Кто сейчас финансирует Центр медико-психологической реабилитации военных?

Я начала переговоры с разными бизнес-структурами, с которыми мы договорились о том, что они будут оказывать финансовую помощь на благотворительный счет для нашего Института. И именно из этих средств мы разработали систему официальных зарплат для наших врачей. Кроме врачей, мы также пригласили физических терапевтов, эрготерапевтов, терапевтов языка и речи. Так что сейчас у нас мощная команда, которой я горжусь. Я считаю, что у меня команда звезд!

Они работают слаженно, каждый пациент проходит сначала диагностику, после чего наши специалисты разрабатывают индивидуальный план реабилитации под каждого военнослужащего. В нашей команде есть психиатры, психологи и психотерапевты, которые сопровождают весь процесс реабилитации под каждого пациента.

До этого Институт имени Кундиева никогда не получал средств для восстановления здания. Поэтому приходилось привлекать доноров, спонсоров, волонтеров. Особенно я очень благодарна американскому фонду Jam, который сделал за свой счет туалеты для слепых с соблюдением всех требований и специальный лифт для инвалидов. Они также полностью заменили все старые окна на новые.

Вы говорите, что у Вас мощная команда опытных специалистов, но у нас в Украине все-таки это новая сфера, в том числе для наших врачей. Какой опыт у специалистов Центра в сфере реабилитации военных?

Сейчас мы действительно проходим через огромный опыт войны, к сожалению мы вынуждены это делать. Я все это учитывала перед созданием данного благотворительного проекта, поэтому лично привлекала к нашей команде профессиональных специалистов из Израиля.

Израиль – это воюющая страна на протяжении многих лет, и понятно, что опыт боевых травм у них немалый. Президент профильной ассоциации Израиля Юлии Триггер сопровождает все наши мероприятия, которые мы проводим от имени нашей ассоциации.

Опыт боевой травмы наши специалисты переняли от Израиля. Я объездила немало реабилитационных центров Израиля. Особенно была приятно впечатлена ​​крупнейшим Реабилитационным центром Израиля Левинштейн. Я увидела, как взаимодействует команда как единое пространство, как последовательно там все построено и какое количество медиков задействовано.

Нашими партнерами по формированию медико-психологической реабилитации является Израильская медицинская миссия в Украине. Они помогают нам, и материально в том числе.

Каких пациентов берете в первую очередь?

Особый акцент мы сейчас делаем на пациентах с черепно-лицевыми травмами. Есть ребята полностью слепые после тяжелых ранений лица и головы, которые часто не могут восстановить зрение. Таких пациентов часто сопровождает мама или жена, поэтому у нас оборудованы двухместные палаты, которые мы также делали за счет волонтерской помощи.

Сколько военных восстановилось в Вашем Центре и сколько длится реабилитация?

Мы открылись в 2022 году, до этого занималась организацией гуманитарной помощи с начала полномасштабной войны в Украине. С мая месяца мы возобновили работу, и началась более мощная работа с военнослужащими. Раненых, которых отправляли в больницы в то время, нужно было готовить к протезированию, особенно после ампутации.

После даже современного протезирования нужна реабилитация, адаптация пациента к движению, к активной жизни. На стационаре у нас постоянно проходят реабилитацию 50 человек. Амбулаторных у нас очень мало.

Благодаря такой совместной работе нашей команды с начала полномасштабной войны помощь получили уже 2,5 тыс. военных, которые бесплатно, без единой гривни могут попасть к нам по направлению из воинской части. Мы стараемся брать всех, кто к нам обращается.

Количество людей, нуждающихся в реабилитации с каждым днем растет. Каковы перспективы развития Центра реабилитации военных?

Я очень хотела, чтобы в следующем году наш Центр медико-психологической реабилитации перешел на финансирование от Национальной службы здоровья, соответственно, у нас будет больше возможностей. Если мы будем продолжать свою работу, я лично как руководитель Центра буду еще больше усиливать волонтерскую работу, собирая помощь от наших партнеров, спонсоров и волонтеров. Конечно, мы сможем увеличить количество военных для прохождения реабилитации в нашем Центре.

Какие технологии и методы лечения вы используете?

Мы используем информационные системы искусственного интеллекта, различные виды массажей, ванны, магнитную и лазерную терапию, работу с виртуальной реальностью, привлекаем психологов и психотерапевтов. Также у нас есть возможности телемедицины: наших врачей консультируют опытные специалисты из двух всемирно известных немецких клиник - "Шарите" и "BG".

Зарубежные специалисты помогают нашим врачам с диагностированием пациентов, потому что есть очень сложные ранения, контузии, взрывчатые травмы. И дальше уже по результатам консультаций иностранных врачей, мы разрабатываем индивидуальный план реабилитации. Курс реабилитации в среднем длится 28 дней, но у нас есть пациенты, которые пребывают у нас и два месяца – все индивидуально.

Насколько эффективна реабилитация? Ведь, например, тот же ПТСР требует достаточно длительного лечения и поддержки специалистов.

Работа с пациентами с посттравматическим стрессовым расстройством – это работа в разных направлениях. С ними работают не только психологи, но и специалисты по физико-реабилитационной медицине, ведь тело и разум – едины.

Чем лучше дается нагрузка на тело, чем больше мы даем возможность телу физически развиваться, тем эффективнее пациент восстанавливается после ПТСР. Такая комплексная работа с самого утра и до средины дня, когда тело проходит работу на большом количестве оборудований с использованием системы искусственного интеллекта, различных видов массажей, ванн, магнитной и лазерной терапии с привлечением психологов и психотерапевтов, прекрасно восстанавливает наших пациентов с ПТСР.

С чем чаще всего к вам обращаются наши военные?

Очень часто к нам обращаются ребята после ампутаций, контузий, после проблем со спиной, ожогов. К сожалению, многие из них нуждаются в реампутации. Мы проводим много консультаций с хирургами, терапевтами, травматологами и на базе Института. Я как президент Профильной ассоциации по реабилитации провожу большое количество мероприятий, где есть совместная коммуникация между врачами физической реабилитационной медицины. К сожалению, у нас есть пациенты, которых мы с болью в сердце отправляли на повторную реампутацию.

У нас есть пациент - молодой мужчина с тяжелыми ранениями лица, который почти ничего не видит. С самого утра он занимается на подвесных системах с врачом, затем у него комплекс физиотерапевтических процедур. Мы поддерживаем не только его физиологическое, но и психологическое состояние.

В нашей команде есть еще один особый врач – золотистый ретривер Рэм. Это моя собака. Когда мне его подарили, я сразу же решила привлечь его в нашу команду.

Он прошел соответствующее обучение. С ним долгое время работал кинолог. Он каждый день делает обход наших пациентов, очень общителен, всех любит и обожает общение! Наши пациенты даже после выписки приходят его навестить. (Смеется)

Что вас лично вдохновляет на организацию столь сложной работы?

Я считаю, что каждый из нас сегодня должен вносить свой вклад в борьбу против военной агрессии. Как депутат предыдущего созыва Верховной Рады Украины, я впервые в нашей стране провела круглый стол по теме реабилитации военных.

Тогда это была реабилитация участников АТО в 2014 году. Мы впервые провели глобальное собрание на уровне государства, посвященное этой теме. До этого в Украине системы реабилитации не было вообще, я была первооткрывателем.

Для меня именно это послужило толчком двигаться дальше в этом направлении. Было много моих депутатских обращений к правительству, я готовила законопроекты, посвященные реабилитации военных. Благодаря этому появились первые профессии – врач физической реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт. И сейчас, будучи здесь на должности заместителя директора Института, это моя гражданская позиция, это вклад в нашу общую победу.

Довольно часто наши военные остаются один на один после серьезных ранений или психологических травм. И большинство из них были бы рады помощи в реабилитации, однако они не знают, что делать и куда обращаться. Что вы им посоветуете?

Главная наша цель – помочь военным не остаться наедине! И наша глобальная задача общества – менять их мнение о том, что они после тяжелых испытаний судьбы никому не нужны!

Наша цель – протянуть руку помощи каждому военному, чтобы каждый из них оказывался в тех руках, среди тех людей, которые им скажут: "Ты – не один, мы – с тобой, мы – вместе!"

Прежде всего, что я хочу посоветовать каждому пострадавшему от войны человеку - не стоит думать, что вы остались один на один с проблемой! Нужно открыться к обществу и начинать видеть тех, кто может помочь. А они точно есть! В нашей стране очень много людей. А для этого не нужно замыкаться в себе, не стесняться говорить о своей проблеме – людям и Вселенной!