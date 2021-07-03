Насколько эффективны вакцины от COVID-19 у людей с раком

Согласно статье, опубликованной 5 июня в Cancer Cell, вакцины COVID-19 обеспечивают надежную защиту от инфекции SARS-CoV-2 у людей, больных раком. Исследователи сообщили, что уровни защиты от вакцины обычно лучше для людей с раком солидных органов, чем для пациентов с раком крови. При этом большинство людей с любым раком вырабатывают обнаруживаемые антитела к коронавирусу после вакцинации. Пациенты, получавшие лечение, подавляющее активность их иммунной системы, такое как B-клеточная терапия лейкемии, вырабатывали меньше антител после вакцинации, чем реципиенты с солидным раком.

Ранее в этом году онкологи сообщили, что COVID-19 более опасен для людей с раком крови, чем для людей с солидными опухолями. Это было до проведения широкой вакцинации в США. Авторы настоящего исследования предполагают, что почти все люди, больные раком, выиграют от вакцинации, возможно, в сочетании с дополнительными стратегиями стимулирования выработки антител.

По словам соавтора исследования Амита Верма, возглавляющего отделение рака крови в Медицинском центре Монтефиоре в Нью-Йорке, вакцины действительно работают даже у онкологических больных.

Ход исследования

В исследовании 200 больных раком в Медицинском центре Монтефиоре прошли полную серию вакцинации от COVID-19 – либо двухдозовой вакциной Moderna или Pfizer-BioNTech, либо однократной вакциной Johnson & Johnson. Из них 134 пациента имели солидную опухоль, а 66 – какой-либо рак крови. Исследователи сравнили уровни выработки антител в этих двух группах, основываясь на результатах стандартного теста на антитела.

Почти все пациенты с солидной опухолью (98%) вырабатывали антитела к белку-шипу SARS-CoV-2 в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить с помощью теста на антитела, как и подавляющее большинство (85%) людей с раком крови. Добровольцы с солидными опухолями имели значительно более высокие уровни антител по сравнению с теми, у кого был диагностирован рак крови, и выработали столько же антител, сколько 26 человек без рака, которые служили контрольной группой. У участников с раком крови вырабатывалось меньше антител, чем у людей без рака.

Среди когорты с раком крови пациенты, получающие терапию, истощающую В-клетки, с меньшей вероятностью вырабатывали обнаруживаемые антитела, чем пациенты с раком крови, принимавшие другие виды лечения. Например, 73% пациентов, которым была сделана трансплантация стволовых клеток, уничтожающая В-клетки, вырабатывали обнаруживаемые антитела, как и 70% пациентов, получавших лечение, известное как терапия анти-CD20, которая делает то же самое. Ни у одного из трех пациентов, получавших терапию CAR Т-клетками, которая также снижает количество В-клеток, не было обнаружено антител.

Двадцать два раковых пациента в этом исследовании уже заразились и вылечились от COVID-19 к тому времени, когда они получили вакцину, и все, кроме одного из этих людей, вырабатывали обнаруживаемые антитела, как правило, на значительно более высоких уровнях, чем у раковых пациентов, которые не контактировали с COVID-19.

Повышение выработки антител

Точные уровни антител, необходимые для обеспечения надежной защиты от COVID-19, остаются неизвестными, хотя исследователи из Великобритании сообщили о своих оценках уровней антител, необходимых для предотвращения симптоматического COVID-19.

Директор Института иммунологии Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете Э. Джон Уэрри сказал, что известно о некоторой взаимосвязи между выработкой нейтрализующих антител и их способностью защищать от инфекции COVID-19, однако точные цифры неизвестны.

Уэрри, который не участвовал в исследовании с Вермой, отмечает, что отсутствие ясности в отношении необходимых уровней антител справедливо для многих вакцин, а не только для вакцины против COVID-19.

По словам Миккаэля Секереса, заведующего гематологическим отделением онкологического центра им. Сильвестра при Университете Майами, пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями не имеют такого успеха в накоплении антител, как пациенты с солидным раком или пациенты без рака вообще. Поэтому для них важно даже после вакцинации продолжать придерживаться карантинных ограничений.

Исследователи предполагают, что клиническая стратегия, которую врачи могли бы рассмотреть для некоторых пациентов, заключалась бы в назначении вакцины заранее до начала терапии, истощающей В-клетки. Возможно, сначала вакцинация против COVID-19, а затем перерыв перед введением лекарства от рака в течение нескольких дней позволит выработать некоторое количество антител к вирусу. Верма говорит, что это больше подходит для пациентов с недавно диагностированным раком крови, не получающих еще никакого лечения, чем для людей, для которых истощающие В-клетки методы лечения являются важной частью терапии.

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