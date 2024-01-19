Не тратьте тысячи на МРТ или как государство делает доступным качественную диагностику

Как назначить эффективное лечение? Для этого нужны квалифицированные врачи и точная диагностика, во многом зависящая от качественного оборудования.

Именно таковы магнитно-резонансные томографы (МРТ), которые используют для подтверждения особо сложных и опасных диагнозов. В прошлом году Медицинские закупки Украины приобрели для больниц 28 мощных МРТ по заказу Минздрава.

Эдем Адаманов, генеральный директор Медицинских закупок Украины

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В чем их уникальность, при чем здесь клетки Фарадея, какие области получат это оборудование и как оно поможет расширить доступ украинцев к качественной диагностике в регионах – расскажу дальше.

Первые централизованные закупки МРТ на уровне государства

Магнитно-резонансная томография является одним из наиболее информативных и безопасных методов диагностики. Ведь в отличие от КТ они не облучают человека, потому что их принцип работы основывается на магнитных полях.

Полученные МРТ от всемирно известных производителей – немецкой компании Siemens, японской Canon и американской General Electric, диагностики которых украинцы будут проходить бесплатно.

Это первые централизованные закупки МРТ на уровне государства. Они произошли с большой экономией бюджетных средств: около 300 млн. грн. – за 1,1 миллиарда.

Почему это важно? В некоторых областях Украины в государственных лечебных учреждениях до сих пор отсутствуют МРТ или используются старые с низкой индукцией магнитного поля. Для многих из них преимущественно более 10 лет, а иногда и более 15 (!). Отсюда – некачественная диагностика или потребность бежать в частную клинику и проводить исследования за немалые деньги.

Приобретенные медзакупками Украины аппараты МРТ – современные и инновационные, но отличаются между собой техническими характеристиками. В частности, 22 из них имеют напряженность магнитного поля 1,5 Тесла и 6 – 3 Тесла (показатель индукции магнитного поля).

Обе категории — напольное оборудование, предназначенное для детальной визуализации внутренних органов и тканей организма благодаря качественному двухмерному и трехмерному изображению.

Аппараты 1,5 Тесла специализируются на исследованиях центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, брюшной полости, малого таза, ортопедии, благодаря которым можно проводить маммографические исследования.

В свою очередь, аппараты 3 Тесла позволяют проводить спектрографию и трактографию, необходимые в нейрохирургии. В частности, это один из инновационных методов диагностики головного мозга, что особенно актуально во время войны.

Такие исследования позволяют оценить состояние ведущих путей головного мозга и биохимическую активность внутри клеток организма, а также насколько близко находятся важные нервные ткани к опухоли, что чрезвычайно важно для нейрохирургов во время операций.

Таким образом, благодаря этим аппаратам можно будет диагностировать ряд заболеваний, в частности, онкологию еще на ранней стадии. А это еще один шаг на пути выздоровления, ведь все мы понимаем, что качественная и своевременная диагностика – это критически важный этап для эффективного и успешного лечения.

Какие больницы получат аппараты МРТ

В этом году поставщик должен поставить оборудование в больницы, которые определило Минздрав на основе этой необходимости. За предварительным распределением эти аппараты поедут в областные клинические больницы Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Но не единственными закупками 🙂 Ведь перед поставкой больницы должны ответственно подготовиться.

МРТ – самое сложное оборудование для установки

Перед установкой МРТ медучреждения должны подготовить ему помещение. Оно должно отвечать строгим требованиям, без которых оборудование просто не будет работать. Для этого инженеры поставщика посещают больницы, проверяют наличие всех коммуникаций и дают рекомендации по строительству или ремонту помещения.

Далее поставщик должен привезти и вмонтировать непосредственно в стены клетку Фарадея – ограждение из электропроводного материала, изготовленное индивидуально под каждую больницу. Она предназначена для того, чтобы защитить оборудование от посторонних импульсов и обеспечить максимальное качество изображения.

Только после этого этапа больница может принять МРТ. Сам томограф, кстати, уже заправлен гелием для охлаждения магнита еще с завода-производителя, то есть уже работает, даже не добравшись до больницы.

Как видите, государство инвестирует немало ресурсов в качественное диагностическое и лечебное оборудование. А это значит, что даже во время войны страна работает на здоровье украинцев и расширяет их доступ к бесплатному лечению.

Следующий год будет не менее насыщенным – планируем покупать и устанавливать в некоторых больницах необходимые для производства радиофармпрепаратов циклотроны для диагностики и лечения онкозаболеваний, а в 2025 – позитронно-эмиссионные компьютерные томографы (ПЭТ-КТ). Но это уже другая история.