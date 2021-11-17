Компания Emergex планирует в скором времени начать клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19. Она использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток и может предложить более длительный иммунитет, чем существующие вакцины.

Вакцины заставляют Т-клетки уничтожать инфицированные клетки сразу после заражения, предотвращая таким образом репликацию вируса и развитие болезни. Существующие вакцины (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca) также вызывают Т-клеточный ответ, но в меньшей степени.

Emergex получила разрешение от швейцарского регулирующего органа по лекарствам на проведение первых испытаний на людях в Лозанне с участием 26 человек, которые получат высокую и низкую дозу экспериментальной вакцины против COVID-19, начиная с 3 января. Промежуточные результаты ожидаются в июне.

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Вакцина будет вводиться в виде небольшого размера пластыря с микроиглами, которые выпускают препарат в течение нескольких секунд. Пластырь может храниться до трех месяцев при комнатной температуре, в отличие от других вакцин, которые необходимо хранить в морозильной камере или холодильнике.

Новая вакцина будет доступна не раньше 2025 года, что является обычным сроком для разработки препарата. В прошлом году вакцины против COVID-19 были разработаны в течение нескольких месяцев из-за ускорения процесса регулирования на фоне чрезвычайной ситуации.

Коммерческий директор Emergex Робин Коэн для объяснения механизма действия вакцины использовал аналогию с астероидом, поражающим планету. Вирус – это астероид: он падает на планету, и вирусный код (сигнатура этого вируса) быстро отображается по всей поверхности. Эти сигнатуры считываются Т-клетками как чужеродные, и Т-клетки убивают клетку до того, как она сможет произвести новые живые вирусы.

Механизм действия существующих вакцин от COVID-19 основан преимущественно на формировании антител. Такая защита постепенно ослабевает, поэтому для поддержания ее уровня требуется ревакцинация. Действие вакцины Emergex направлено на уничтожение инфицированных клеток, что может давать более продолжительный иммунитет – возможно, на десятилетия.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале Nature, показало, что некоторые люди переживают "абортивную инфекцию", при которой вирус проникает в организм, но удаляется Т-клетками иммунной системы на самой ранней стадии. Ученые считают, что это открытие может проложить путь для нового поколения вакцин, нацеленных на Т-клеточный ответ, которые могут вызвать более длительный иммунитет.

Коэн сказал, что сложной частью была разработка механизма доставки вакцины Emergex в иммунную систему. В результате исследователи остановились на крошечных золотых частицах, покрытых пептидами (кусочками белков), предназначенных для генерации Т-клеточного ответа в организме.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн сказал, что сомневается в том, что Т-клеточная вакцина может быть эффективной сама по себе, но она может играть дополнительную роль при смешанном подходе, когда для первой, второй и третьей доз вводятся разные вакцины.

Т-клеточные вакцины могут использоваться в качестве дополнения к другим препаратам, поскольку они могут быть более устойчивы к вирусным мутациям. По мнению Альтманна, антитела очень чувствительны к мутациям, в то время как Т-клетки могут видеть многие другие части вируса. И это аргумент в пользу Т-клеточных вакцин.

Компания Emergex основана в Абингдоне в 2016 году для разработки Т-клеточных вакцин, генеральный директор компании – профессор Томас Радемахер, почетный профессор молекулярной медицины в Медицинской школе Университетского колледжа Лондона.

Идея Т-клеточных вакцин не нова, например, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, разработавшая вакцину AstraZeneca, более десяти лет работает над вакцинами против гриппа.

Emergex в рамках отдельного исследования в Швейцарии тестирует Т-клеточную вакцину против лихорадки денге, первые результаты ожидаются в январе. По данным ВОЗ, половина мира находится под угрозой заражения лихорадкой денге, и для нее нет специального лечения или вакцины. Компания также хочет разработать Т-клеточные вакцины против гриппа, вируса Зика, лихорадки Эбола и других инфекций.

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