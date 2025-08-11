Вместо того, чтобы сократить очереди, закупить химию для онкопациентов или сделать так, чтобы бесплатная медицина в социальном государстве действительно была бесплатной – мы получили очередную визуализацию "как хорошо у нас на бумаге".

Что пишут сами пациенты:

Чтобы попасть на бесплатную консультацию, надо ждать месяц и больше. Если платишь – консультируют сразу. Единственное, что гарантированно бесплатно – это умереть, не дождавшись. Украинцы продолжают собирать деньги на лечение, потому что государственные больницы без "донатов" работают только в статистических отчетах. Онкопациенты месяцами ждут химию, а НСЗУ тем временем занимается эстетикой графиков.

Почему это откровенная профанация?

НСЗУ фактически превратилась в администратора статистики. Она не закупает лекарства, не решает кадровый коллапс, не спасает пациентов в критических случаях – зато умеет рисовать диаграммы и считать "показатели эффективности". Система, которая должна была бы гарантировать равный доступ к медицинским услугам, сегодня превратилась в барьер, из-за которого пациент либо платит, либо умирает.

Видео дня

Факты:

По данным самих же регионов, очередь на отдельные бесплатные диагностические услуги достигает 2–3 месяцев, на операции – до полугода.

По данным Минздрава, в 2024 году благотворительные сборы на лечение украинцев в соцсетях превысили 2 млрд грн – это деньги, которые должна была бы закрывать Программа медицинских гарантий.

Госзакупки лекарств в рамках централизованных программ регулярно срываются, что признает и сам Минздрав.

В цивилизованном социальном государстве медицинская помощь априори доступна и бесплатна. В Украине же "социальность" системы заканчивается там, где начинается очередь в регистратуре.

Поэтому спасибо, НСЗУ, за новый дашборд. Хорошие диаграммы – единственное место, где украинская медицина выглядит живой. Но пациентам от этого теплее не станет – максимум подсветится монитор.

Хотите настоящей аналитики? Спросите у людей в очередях, в группах сборов на лечение, у родителей онкобольных детей, которые считают дни без лекарств. Они вам и график нарисуют, и карту боли сделают – без грантов, тендеров и двухнедельного "обновления данных".