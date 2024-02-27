Официальная позиция Синево Украина по аресту, наложенному на здание лаборатории по иску ДБР

Европейская сеть медицинских лабораторий Синево Украина, которая является частью международной группы Medicover с головным офисом в Стокгольме (Швеция), официально заявляет, что арест, наложенный на здание головного офиса и центральной лаборатории компании, расположенное по адресу г. Киев, пр-т Академика Палладина 46/2 (корп. 3), Лычаковским районным судом Львова по ходатайству Государственного бюро расследований (ДБР), является противоправным, незаконным, и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины .

Уголовное производство, в рамках которого ДБР был наложен арест на здание, ведется по факту якобы незаконного выведения из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год. В то же время, указанное выше уголовное производство ДБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к зданию, принадлежащему группе, и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника – кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц.

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То есть на момент приобретения здания в 2010 году, оно находилось в частной собственности, а не принадлежало государству, соответственно, здание никоим образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах.

Более того, в период с 2013 по 2016 годы международная группа Medicover на правах законного владельца здания провела реконструкцию здания с целью улучшения его характеристик для ведения бизнеса по предоставлению украинцам качественных лабораторных услуг. В ходе реконструкции площадь здания была увеличена более чем в три раза. А по законодательству Украины, после такой реконструкции, здание считается вновь его владельцем объектом. Вышеупомянутое, в свою очередь, дополнительно доказывает неправомерность наложенного ДБР ареста.

К тому же арест на здание был наложен ДБР без официального уведомления компании Синево Украина и владельца здания – кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед" и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание. В результате чего Синево Украина стало известно об аресте только по факту появления соответствующей записи в государственном реестре.

Учитывая вышеизложенное, компания Синево настаивает, что арест, наложенный ДБР на здание, которое никак не связано, и не может быть связано, с обстоятельствами, расследуемыми в соответствующем уголовном производстве ДБР, здание, которое не может быть вещным доказательством в таком уголовном производстве является, с правовой точки зрения, незаконным. Соответствующее уголовное производство ДБР использовано исключительно как надуманный и необоснованный повод для наложения ареста. Следовательно , арест, очевидно, является прямым проявлением давления на международную группу Medicover и лабораторию Синево Украина.

Дополнительным подтверждением такого давления со стороны ДБР является то, что наложенный на здание арест предусматривает кроме стандартных запретов отчуждения имущества также запрет владельцу здания использовать такое здание любым образом, в том числе путем передачи здания (его части) в аренду другим лицам. Это не только нестандартный для такого рода арестов запрет, но и действие, направленное на блокирование работы медицинской лаборатории Синево Украина, которая единолично использует здание в качестве своего ключевого центра для осуществления административной работы и предоставления услуг по медицинской лабораторной диагностике.

Компания Синево Украина призывает ДБР и органы власти к скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории.

В случае немедленного нерешения вопроса лаборатория Синево будет вынуждена прекратить свою деятельность в здании, что приведет к полной остановке работы Синево Украина.

Вследствие этого без услуг современной лабораторной диагностики останутся не только миллионы граждан Украины, клиентов Синево, но и ряд благотворительных, неприбыльных, военных и государственных организаций, которые компания обслуживает на безвозмездной основе, как: бойцы Сил ТрО ВСУ, пациенты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова, пациенты центра по протезированию, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны Supehumans Center, и граждане, бесплатно обслуживаемые по программе медицинских гарантий НСЗУ. В общей сложности, около 250-300 тысяч человек ежемесячно.

Результатом также станет непоступление в бюджет воюющей страны более 310 миллионов гривен налогов и сборов ежегодно, ведь именно столько лаборатории Синево в Украине уплатили только в 2023 году, а более 2300 сотрудников компании станут безработными.

Синево Украина акцентирует, что всегда ведет деятельность исключительно в рамках законодательства Украины, и является единственной частной медицинской компанией Украины, зарегистрированной (как часть группы Medicover) на фондовой бирже Nasdaq в Стокгольме, и первой среди медицинских компаний Украины стала участником IPO, что свидетельствует о высоких стандартах и культуре ведения бизнеса. А арест, наложенный ДБР на здание компании, абсолютно безосновательны, противозаконны, и ставят под очевидную угрозу деятельность лаборатории Синево Украина. Такие противоправные действия государственных органов Украины существенно ухудшают инвестиционный климат в стране и наносят невосполнимый ущерб имиджу Украины на международной арене, особенно во время войны.

О Синеве Украина (Synevo Ukraine):

Европейская сеть медицинских лабораторий Синево Украина (Synevo Ukraine) – крупнейшая сеть в Украине, насчитывающая 340 лабораторных отделений, 8 лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне, Днепре и Харькове), и более 2300 сотрудников в 1 пунктах страны. Начатая в 2007 году в Киеве сегодня сеть медицинских лабораторий Синево Украина способна выполнять более 800 видов тестирований, и ежегодно обслуживает около 4 млн клиентов, выполняя более 20 млн тестов.

Синево Украина является частью ведущей международной компании в области здравоохранения и диагностических услуг Medicover. Международная лабораторная сеть Синево (Synevo) представлена в 10 странах Европы, а лаборатории Синево работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине. В 2017 году Синево Украина в составе Medicover была зарегистрирована на бирже Nasdaq (Stockholm), став первой и единственной в Украине медицинской компанией, которая является участником IPO.

Для получения дополнительной информации посетите synevo.ua

О компании Medicover:

Medicover – ведущая международная компания по предоставлению медицинских и диагностических услуг, основанная в 1995 году. Сегодня под управлением Medicover работает большое количество амбулаторий, больниц, специализированных заведений, лабораторий и пунктов забора крови, а крупнейшими рынками сбыта компании Польша, Германия, Румыния и Индия. В 2022 году доход Medicover составил более 1,5 млрд евро, а штат компании насчитывал более 44 000 сотрудников.

Для получения дополнительной информации посетите medicover.com