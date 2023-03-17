Онкобольных лечили фальсифицированными лекарствами

СБУ вскрыла масштабный канал поставок поддельных лекарств онкобольным украинцам.

В Украине раскрыта масштабная схема поставок фальсифицированных препаратов для лечения онкозаболеваний.

Как сообщает МедОбоз со ссылкой на пресс-центр СБУ, поставки производились в крупных масштабах. В разоблачении схемы приняли участие киберспециалисты Службы безопасности Украины, а также сотрудники Национальной полиции Украины.

В результате совместных усилий и проведенных следственно-оперативных действий была разоблачена преступная группировка, в том числе главарь, организовавший схему поставок поддельных лекарств для лечения онкологии и трое его сообщников.

Видео дня

Все они отправлены под арест.

Силовики изъяли 40 коробок поддельных "лекарств" стоимостью более 50 млн грн.

По данным следствия, поставки псевдолекарств осуществлялись под видом гуманитарной помощи, после чего хранились в антисанитарных условиях в складских помещениях столицы.

Сбыт продукции онкобольным осуществлялся через специально созданные Интернет-ресурсы, подделки отправлялись адресатам через популярные почтовые сервисы доставки.

Во время обысков у злоумышленников, кроме фальсификата, в качестве доказательств изъяли черную бухгалтерию, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, машины, которыми перевозили фальшивую "гуманитарку".

Проведенные экспертизы подтвердили, что препараты имеют явные признаки подделки, и не отвечают характеристикам, заявленным производителями.

Задержанным инкриминируется нарушение статей УК Украины ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1, фальсификация лекарственных средств организованной группой.

Кроме того, на данный момент следователи проверяют возможность участия в преступной схеме сбыта фальсифицированных лекарств врачей-онкологов, в том числе зарубежных.

Следствие продолжается для установления всех его обстоятельств и привлечения к ответственности всех виновных.