Опыт Швеции: первая страна, свободная от табачного дыма

В стране всего 5% курильщиков

Швеция стала первой страной в мире, которая освободилась от табачного дыма. По данным ВОЗ, та страна может считаться таковой, которая снизила уровень курильщиков до отметки 5%. Швеция на 17 лет опередила цель, которую поставили себе страны ЕС до 2040 года, отмечает израильский медицинский портал Medpage.

Запрет курения в общественных местах, применение закона и предоставление полезной информации про альтернативы курению сигарет сыграли важную роль в достижении таких невероятных результатов.

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Данные, которые впечатляют: отчет Smoke Free Sweden

За последние 15 лет уровень курильщиков в Швеции упала с 15% до 5,6%, - говорят данные ассоциации Smoke Free Sweden, которые недавно обнародовали новый отчет "Шведский опыт: дорожная карта к обществу, свободному от табачного дыма".

Только за 15 лет количество курильщиков сигарет в стране сократилось более чем наполовину. В 2008 году их количество составляло 15%, а в 2022 году этот показатель снизился до 5,6%. Средний уровень курения в ЕС составляет 23%, что почти в пять раз больше, чем в Швеции.

Уровень заболеваемости раком в Швеции на 41% ниже, чем в других европейских странах, - утверждают статистические данные отчета. Швеция относится к одной из трех стран с наименьшим количеством смертей, связанных с раком легких.

Кроме того, уровень всех заболеваний, связанных с курением, таких как инсульт, болезни сердца и легких, эмфизема легких и хронический бронхит, в Швеции на 39,6% ниже, чем в среднем в ЕС.

Лояльность Швеции к альтернативам курению

Поскольку Швеция задалась целью снизить уровень курения сигарет в обществе, она разрешила другие формы потребления табака и никотина, - подчеркивают авторы отчета. Наряду с образовательными проектами, запретом курения в общественных местах, наблюдением и применением закона, страна делает доступными для курящих альтернативы курению сигарет. Это эффективно помогает людям бросать курить и играет немаловажную роль в борьбе с курением как социальным явлением.

"Ни одна другая страна в Европейском Союзе даже не попыталась применить такую практику", - считает врач Делон Хоман, бывший генеральный секретарь Всемирной медицинской ассоциации WMA.

Политику Швеции по борьбе с курением сигарет Хоман называет "новаторской стратегией". Она включает в себя образовательные программы, информационную работу и запрет курения в общественных местах. А это, как отмечает врач, помогает курильщикам перейти на потенциально "менее вредные" альтернативы.

"Нет безопасных табачных изделий, – аргументирует господин Хоман, – но для курильщика лучше перейти из обычной сигареты на альтернативные продукты, чем продолжать курить".

Как отмечают авторы отчета, преимущества стратегии Швеции огромны. Статистические данные страны свидетельствуют: самый низкий процент рака и заболеваний, связанных с курением, по сравнению со странами ЕС.

Организация Smoke Free Sweden также нацелена на другие страны с высоким процентом курильщиков, таких как Болгария (28,2%), Турция (27,3%), Греция (27,2%), Венгрия (25,8%) и Латвия ( 24,9%).

Участники организации не устают повторять: стратегия Швеции спасает более 3400 жизней в год. А это говорит о том, что принимая аналогичные меры в странах Европейского Союза, можно спасти более 2,84 миллиона жизней.