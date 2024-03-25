Никто не застрахован от вируса: гриппа, легкого ОРЗ или накове. В так называемое межсезонье подхватить вирус легче всего. На фоне постоянного стресса и пониженного иммунитета случаются ситуации, когда вирус не проходит быстро и оставляет после себя неприятные "хвосты": наиболее частыми осложнениями являются бронхит или пневмония.

Казалось бы – пора на работу, а кашель не дает ни спать по ночам, ни полноценно общаться. По типу протекания воспалительного процесса выделяют два вида бронхитов – острые и хронические. С вирусами, вызывающими ОРВИ, связаны 90% случаев острого бронхита. У взрослых чаще осложняется бронхитом парагрипп и аденовирусная инфекция, реже – риновирусная.

Вирусы и бактерии попадают на слизистую бронхов с потоком воздуха. Они проходят через носоглотку и гортань в трахею и далее – в ее большие разветвления – правый и левый главные бронхи и ниже – более мелкие ветви бронхиального дерева. В норме все эти органы хорошо защищены не только общими для всего организма иммунными механизмами, но и имеют свою защитную систему.

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Кашель – врожденный защитный рефлекс и неотъемлемая часть вирусных заболеваний. Он освобождает респираторный тракт от слизи и посторонних веществ. В норме он сопровождается отделением мокроты, защищает бронхиальное дерево, восстанавливает его проходимость. Откашлявшись, человек чувствует облегчение и начинает дышать "полной грудью".

Это если организм не дал сбой и не возникло осложнений в виде острого бронхита. Чрезмерный кашлевой рефлекс может вызвать болезненные эпизоды сухого непродуктивного кашля, не приносящие облегчения. Такие приступы мешают работе, не дают выспаться, приводят к тошноте и рвоте.

При обострении может возникнуть бронхоспазм с одышкой и малопродуктивным кашлем. Количество мокроты и сила отека значительно ухудшают вентиляцию просвета бронхов и часть легкого просто перестает дышать. Это создает идеальные условия для поселения в этом участке бактерий и развитие пневмонии. Чем ниже в бронхах распространяется воспаление, тем ярче выражены симптомы.

Что делать? Немедленно навестить врача-пульмонолога!

Диагностика и лечение

Диагностика бронхита чаще всего сводится только к процессу, во время которого врач "слушает" вашу бронхолегочную систему. Для уточнения врач может назначить рентген или спирометрию.

Лечение будет зависеть от сложности бронхита и от результата анализов крови (есть ли у них характерные изменения для бактериальной инфекции). В большинстве случаев (в отличие от лечения вируса) без антибиотиков не обойтись.

В период обострения бронхита также наблюдается интоксикация: повышается температура тела, появляются головные боли, слабость, утомляемость, сильное потоотделение. Поэтому очень важно соблюдать питьевой режим (обильное теплое питье) и отдыхать. Как правило, такое осложнение лечится на дому с соблюдением всех советов врача. Но иногда приходится и госпитализироваться.

Примечание для курильщиков

Хуже всего такое осложнение происходит у курящих людей (особенно, когда у человека уже есть и бронхит курильщика). Органы дыхания являются основной мишенью влияния табачного дыма, поэтому курение играет ведущую роль в патогенезе развития заболеваний бронхолегочного аппарата. Под действием компонентов табачного дыма снижается активность ресничек мерцательного эпителия, поэтому получить длительный бронхит после вируса курильщику значительно легче.

Доказано также, что курение табака повышает риск развития инфекций дыхательных путей – пневмонии, вызываемых Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae и Legionella pneumophila. Курильщики чаще болеют пневмонией, и курение является одним из факторов, удлиняющих ее течение.

У курящих, страдающих пневмониями, отмечаются большие сроки госпитализации, затяжного течения, чаще наблюдаются осложнения. Кроме того, курение значительно снижает эффективность лечения больных пневмониями.

Отказ от курения – лучший совет врача-пульмонолога своему пациенту! Если вам это пока невозможно, следуйте простым советам на период лечения:

Избегайте курильщиков;

Держите возле себя жевательные резинки и мятные конфеты;

Избегайте напитков, содержащих кофеин: они могут спровоцировать желание перекурить;

Когда у вас возникает желание курить, глубоко вдохните и задержите дыхание ненадолго;

Сохраните как можно дальше все вещи, которые ассоциируются с курением – зажигалки, пепельницы, портсигары и т.д.

Устраивайте себе удовольствия после каждой сигареты, которой вы избежали сегодня

Посоветуйтесь с врачом об использовании систем нагрева табака: там исключен процесс горения, который больше всего вредит легким. Почему именно горение опасно? Табачный дым и табачные смолы содержат большое количество свободных радикалов, которые, проникнув в дыхательные пути, нарушают баланс в дыхательной системе, формируя окислительный стресс.

При затягивании одной сигареты в дыхательные пути поступает более тысячи этих органических высокореактивных соединений, приводящих к повреждению клеточных мембран легочной ткани. В противоположность этому приборы, нагревающие табак до температур ниже 350 градусов, снижают уровень вредных веществ, в том числе монооксида углерода в среднем на 90% по сравнению с дымом сигареты.