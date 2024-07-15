Отеки летом: что следует изменить в рационе?

Как распознать отеки и решить проблему: рекомендуемые продукты

Отеки – достаточно распространенное состояние, особенно летом. Задержка жидкости или отек – это состояние, когда определенная часть тела увеличивается из-за накопления жидкости между клетками тканей. Основным фактором является вода, которая скапливается там, где повышена концентрация растворенных ионов, особенно натрия у молодых людей. Это явление часто беспокоит женщин, поскольку создает косметические проблемы.

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Если отеки не связаны с серьезными заболеваниями, здоровый образ жизни и соблюдение определенных рекомендаций в питании могут помочь решить проблему. Почему вода удерживается в нашем организме? Как это происходит и с какими заболеваниями это может быть связано?

Какие разновидности отеков бывают?

Отеки – это распространенная проблема, которая может указывать на разные заболевания и состояния организма. Они могут возникать по разным причинам: от физиологических изменений до серьезных патологических процессов. В зависимости от причины отеки могут иметь различные характеристики, локализацию и интенсивность. Рассмотрим основные виды отеков, их причины и симптомы, а также некоторые дополнительные факторы, способствующие их возникновению:

Сердечные отеки медленно увеличиваются, симметричны, зависят от положения тела (на ногах). Также могут иметь другие симптомы – одышку, цианоз. Почечные отеки симметричны, поражают обе ноги, а также лицо. Характеризуются низким содержанием белка в крови, протеинурией. Печеночные отеки возникают при алкоголизме, гепатитах, хронической печеночной недостаточности. Появляются преимущественно асцитом (скопления жидкости в животе), более выражены по сравнению с отеками на ногах. Ортостатические отеки появляются при длительном стоянии или сидении из-за "выключения" мышечно-венозной помпы голени. Часто возникают при многочасовых перелетах и ​​переездах, длительном нахождении за компьютером или неподвижном сидении. Отеки беременных возникают после 23-25-й недели из-за замедления венозного кровотока. Их вызывают гормональные изменения, увеличение объёма циркулирующей крови и давление растущей матки на другие органы. Однако после отдыха они исчезают. Эндокринные отеки при гипотиреозе проявляются микседемой – генерализованным отеком кожи, сопровождающимся бледностью, иногда желтизной, сухостью, плотностью. Сопутствующие симптомы: понижение обмена, брадикардия, депрессия, гиперсомния, понижение уровня гормонов щитовидной железы. Физиологические отеки возникают во время жары из-за расширения сосудов.

Дополнительные причины отеков:

чрезмерное потребление сладкого и фруктозы;

недостаточный водный баланс;

недостаточность движения;

локальный отек после ботокса;

возрастные изменения (30+);

утренние отеки после сна;

отеки, связанные с менструальным циклом, приемом эстрогенов, ПМС, беременностью;

чрезмерное потребление соли;

ношение тесной одежды;

после перелетов;

избыточный вес (подкожно-жировая ткань задерживает воду);

длинное стояние (отеки ног);

отек рук во время тренировки.

Идиопатический отек бывает чаще у женщин детородного возраста, подверженных ожирению и вегетативным нарушениям. У мужчин встречается реже. Отек мягкий, локализуется на голенях, усиливается в течение дня и в жару. Циклические отеки (отечная форма ПМС) возникают из-за избытка прогестерона и нехватки эстрогенов. Появляются во 2-й половине цикла, после менструации исчезают. Аллергические отеки (отек Квинке) быстро возникают и исчезают на любой части тела. Эозинофилия может сопровождать отек или появиться позже. Венозный отечный синдром. Венозные отеки могут быть острыми или хроническими. При остром тромбозе глубоких вен есть боль и болезненность при пальпации над пораженной веной. При хронической венозной недостаточности (варикоз, постфлебитический синдром) прибавляются застойная пигментация и трофические язвы. Лимфатический отечный синдром. Мучительные, склонные к прогрессированию отеки. Кожа утолщена, при подъеме конечности отечность медленно уменьшается. Возникают из-за дерматофитии или обструктивных причин (операции, рубцевание, неопластические процессы). Длительный отек приводит к слоновости. Кахектические отеки при общем голодании или недостатке белка в пище. Локализуются на голенях и стопах, сопровождаются одутловатым лицом. Возникают при гастроэнтеропатиях с потерей белка из-за ЖКТ. Отеки от лекарств чаще всего связаны с кортикостероидами. Отеки с неизученными механизмами: при высокой температуре тела, эссенциально. Отеки при заболеваниях больших суставов: деформирующий остеоартроз, инфекционные артриты, реактивные артриты. Сопровождаются болью, ограничением движений, иногда утренней скованностью.

20 продуктов, богатых калием, эффективных при задержке воды

Многие потребляют недостаточное количество калия, который необходим для работы всех клеток организма. Калий вместе с натрием является важным элементом натрий-калиевого насоса клеточной мембраны, который играет важную роль в проведении нервных импульсов.

У здоровых людей дефицит и избыток калия встречаются редко. Однако если в рационе много натрия и мало калия, нарушается работа сердца и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий также может снизить задержку воды в организме, снижая уровень натрия.

Рекомендуемая норма потребления калия – 2500–4500 мг в день. Овощи и зелень – основные источники калия. Однако некоторые методы приготовления, такие как очистка от кожуры и продолжительная варка, могут уменьшить его содержание. Поэтому овощи лучше запекать в кожуре или бланшировать.

Овощи и зелень (100 г):

Картофель запеченный в кожуре – 535 мг

Печенье из сладкого картофеля — 475 мг

Шпинат – 558 мг

Кинза – 521 мг

Руккола – 369 мг

Брокколи – 316 мг

Сельдерей – 260 мг

Помидор – 237 мг

Болгарский перец – 212 мг

Огурец – 147 мг

Фрукты и ягоды

Сухофрукты содержат больше калия, чем свежие фрукты, поскольку при сушке сохраняется калий, но повышается содержание калорий и сахара. Потребление 3-4 шт. кураги обеспечивает максимальное количество калия за день.

Фрукты и ягоды (100 г):

Курага – 1100 мг

Авокадо – 485 мг

Бананы – 358 мг

Черная смородина – 322 мг

Киви – 312 мг

Арбуз – 228 мг

Персик – 190 мг

Вишня – 170 мг

Клубника – 153 мг

Груша – 119 мг

Яблоко – 107 мг

Как видим, кроме ряда опасных заболеваний, отеки чаще всего беспокоят молодых людей, особенно женщин в период ПМС или беременности. Задержка воды также часто бывает из-за жары, долгого сидения или стояния на одном месте. Отеки также часто характерны при нарушении электролитного баланса, если в рационе много соли.

А это, прежде всего, хлеб и хлебобулочные изделия, соусы, чипсы, полуфабрикаты, фаст-фуд, суши, сдоба, колбасные изделия. Бессолевая диета с большим содержанием растительной пищи, обогащенной калием, может эффективно помочь нормализовать состояние при отеках.