Отеки летом: что следует изменить в рационе?
Как распознать отеки и решить проблему: рекомендуемые продукты
Отеки – достаточно распространенное состояние, особенно летом. Задержка жидкости или отек – это состояние, когда определенная часть тела увеличивается из-за накопления жидкости между клетками тканей. Основным фактором является вода, которая скапливается там, где повышена концентрация растворенных ионов, особенно натрия у молодых людей. Это явление часто беспокоит женщин, поскольку создает косметические проблемы.
Если отеки не связаны с серьезными заболеваниями, здоровый образ жизни и соблюдение определенных рекомендаций в питании могут помочь решить проблему. Почему вода удерживается в нашем организме? Как это происходит и с какими заболеваниями это может быть связано?
Какие разновидности отеков бывают?
Отеки – это распространенная проблема, которая может указывать на разные заболевания и состояния организма. Они могут возникать по разным причинам: от физиологических изменений до серьезных патологических процессов. В зависимости от причины отеки могут иметь различные характеристики, локализацию и интенсивность. Рассмотрим основные виды отеков, их причины и симптомы, а также некоторые дополнительные факторы, способствующие их возникновению:
- Сердечные отеки медленно увеличиваются, симметричны, зависят от положения тела (на ногах). Также могут иметь другие симптомы – одышку, цианоз.
- Почечные отеки симметричны, поражают обе ноги, а также лицо. Характеризуются низким содержанием белка в крови, протеинурией.
- Печеночные отеки возникают при алкоголизме, гепатитах, хронической печеночной недостаточности. Появляются преимущественно асцитом (скопления жидкости в животе), более выражены по сравнению с отеками на ногах.
- Ортостатические отеки появляются при длительном стоянии или сидении из-за "выключения" мышечно-венозной помпы голени. Часто возникают при многочасовых перелетах и переездах, длительном нахождении за компьютером или неподвижном сидении.
- Отеки беременных возникают после 23-25-й недели из-за замедления венозного кровотока. Их вызывают гормональные изменения, увеличение объёма циркулирующей крови и давление растущей матки на другие органы. Однако после отдыха они исчезают.
- Эндокринные отеки при гипотиреозе проявляются микседемой – генерализованным отеком кожи, сопровождающимся бледностью, иногда желтизной, сухостью, плотностью. Сопутствующие симптомы: понижение обмена, брадикардия, депрессия, гиперсомния, понижение уровня гормонов щитовидной железы.
- Физиологические отеки возникают во время жары из-за расширения сосудов.
Дополнительные причины отеков:
- чрезмерное потребление сладкого и фруктозы;
- недостаточный водный баланс;
- недостаточность движения;
- локальный отек после ботокса;
- возрастные изменения (30+);
- утренние отеки после сна;
- отеки, связанные с менструальным циклом, приемом эстрогенов, ПМС, беременностью;
- чрезмерное потребление соли;
- ношение тесной одежды;
- после перелетов;
- избыточный вес (подкожно-жировая ткань задерживает воду);
- длинное стояние (отеки ног);
- отек рук во время тренировки.
- Идиопатический отек бывает чаще у женщин детородного возраста, подверженных ожирению и вегетативным нарушениям. У мужчин встречается реже. Отек мягкий, локализуется на голенях, усиливается в течение дня и в жару.
- Циклические отеки (отечная форма ПМС) возникают из-за избытка прогестерона и нехватки эстрогенов. Появляются во 2-й половине цикла, после менструации исчезают.
- Аллергические отеки (отек Квинке) быстро возникают и исчезают на любой части тела. Эозинофилия может сопровождать отек или появиться позже.
- Венозный отечный синдром. Венозные отеки могут быть острыми или хроническими. При остром тромбозе глубоких вен есть боль и болезненность при пальпации над пораженной веной. При хронической венозной недостаточности (варикоз, постфлебитический синдром) прибавляются застойная пигментация и трофические язвы.
- Лимфатический отечный синдром. Мучительные, склонные к прогрессированию отеки. Кожа утолщена, при подъеме конечности отечность медленно уменьшается. Возникают из-за дерматофитии или обструктивных причин (операции, рубцевание, неопластические процессы). Длительный отек приводит к слоновости.
- Кахектические отеки при общем голодании или недостатке белка в пище. Локализуются на голенях и стопах, сопровождаются одутловатым лицом. Возникают при гастроэнтеропатиях с потерей белка из-за ЖКТ.
- Отеки от лекарств чаще всего связаны с кортикостероидами.
- Отеки с неизученными механизмами: при высокой температуре тела, эссенциально.
- Отеки при заболеваниях больших суставов: деформирующий остеоартроз, инфекционные артриты, реактивные артриты. Сопровождаются болью, ограничением движений, иногда утренней скованностью.
20 продуктов, богатых калием, эффективных при задержке воды
Многие потребляют недостаточное количество калия, который необходим для работы всех клеток организма. Калий вместе с натрием является важным элементом натрий-калиевого насоса клеточной мембраны, который играет важную роль в проведении нервных импульсов.
У здоровых людей дефицит и избыток калия встречаются редко. Однако если в рационе много натрия и мало калия, нарушается работа сердца и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий также может снизить задержку воды в организме, снижая уровень натрия.
Рекомендуемая норма потребления калия – 2500–4500 мг в день. Овощи и зелень – основные источники калия. Однако некоторые методы приготовления, такие как очистка от кожуры и продолжительная варка, могут уменьшить его содержание. Поэтому овощи лучше запекать в кожуре или бланшировать.
Овощи и зелень (100 г):
- Картофель запеченный в кожуре – 535 мг
- Печенье из сладкого картофеля — 475 мг
- Шпинат – 558 мг
- Кинза – 521 мг
- Руккола – 369 мг
- Брокколи – 316 мг
- Сельдерей – 260 мг
- Помидор – 237 мг
- Болгарский перец – 212 мг
- Огурец – 147 мг
Фрукты и ягоды
Сухофрукты содержат больше калия, чем свежие фрукты, поскольку при сушке сохраняется калий, но повышается содержание калорий и сахара. Потребление 3-4 шт. кураги обеспечивает максимальное количество калия за день.
Фрукты и ягоды (100 г):
- Курага – 1100 мг
- Авокадо – 485 мг
- Бананы – 358 мг
- Черная смородина – 322 мг
- Киви – 312 мг
- Арбуз – 228 мг
- Персик – 190 мг
- Вишня – 170 мг
- Клубника – 153 мг
- Груша – 119 мг
- Яблоко – 107 мг
Как видим, кроме ряда опасных заболеваний, отеки чаще всего беспокоят молодых людей, особенно женщин в период ПМС или беременности. Задержка воды также часто бывает из-за жары, долгого сидения или стояния на одном месте. Отеки также часто характерны при нарушении электролитного баланса, если в рационе много соли.
А это, прежде всего, хлеб и хлебобулочные изделия, соусы, чипсы, полуфабрикаты, фаст-фуд, суши, сдоба, колбасные изделия. Бессолевая диета с большим содержанием растительной пищи, обогащенной калием, может эффективно помочь нормализовать состояние при отеках.