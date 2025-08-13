Ozempic ass: почему ягодицы исчезают и как этого избежать

"Ozempic ass" — термин, успевший наделать шума в соцсетях. Идея проста: после похудения на препаратах семаглутида (Оземпик) или тирацепатида, некоторые пациенты получают не только минус в килограммах, но и минус в ягодицах. Была форма — и нет. Но виноват не только препарат, но и то, как мы им пользуемся.

Современные исследования четко показывают, что при лечении ожирения агонистами GLP-1 уменьшается не только жировая ткань, но и мышечная. В испытании STEP-1(NEJM, 2021) около 40 % потерянного веса составляла именно мышечная масса, включая большую ягодичную мышцу. Механизм прост и жесток: препарат подавляет аппетит, еда кажется менее вкусной, и человек начинает есть меньше. Меньше — не всегда означает лучше: часто это калорийная, но бедная белком пища. Дефицит белка и энергии в сочетании с отсутствием силовых тренировок запускает процессы потери мышц — и результат отображается в зеркале.

GLP-1 агонисты меняют не только аппетит, но и пищевые предпочтения: по данным клинических наблюдений, у пациентов снижается тяга к здоровой пище, и растет — к быстрым калориям. Если белка в рационе недостаточно (менее 1,2 г/кг идеальной массы тела в сутки), а силовых тренировок нет, организм "съедает" не только жир, но и мышцы. И ягодицы здесь не исключение.

Потеря мышц в зоне ягодиц не просто меняет форму — она ухудшает метаболическое здоровье, уменьшает силу и выносливость. Это не эстетическая мелочь, а часть большой проблемы: быстрое похудение без грамотной стратегии часто означает быстрое старение тела.

Современная медицина однозначно рекомендует: даже если вы колете Оземпик, базовые принципы никто не отменял. Нужен адекватный дефицит калорий (500–750 ккал/день), достаточное количество белка, и регулярные силовые упражнения 2–3 раза в неделю. В идеале — мониторинг состава тела (DEXA или биоимпеданс), чтобы понимать, что теряется — жир или мышцы. И главное — не воспринимать препарат как "волшебную инъекцию", которая сделает все за вас. Потому что если вы колете, но не двигаетесь и не едите правильно, вы платите не только деньгами, но и своими мышцами.

Вывод прост: хотите похудеть без вреда для ягодиц и здоровья — относитесь к Оземпику как к инструменту, а не как к замене питания и спорта. Без железа и белка — "ozempic ass" не мем, а реальность.