Препарат от ожирения помогает снижать госпитализации

Действующее вещество популярных препаратов для похудения Ozempic и Wegovy семаглутид эффективен не только для лечения ожирения и диабета. Новое исследование продемонстрировало способность препарата в дозе 2,4 мг уменьшать количество госпитализаций по всем причинам, включая сердечно-сосудистые.

По мнению экспертов, результаты открывают перспективу применения семаглутида как многофункционального препарата, способного улучшать качество жизни миллионов людей.

Семаглутид может стать ключевым в системе здравоохранения

В недавнем исследовании SELECT, приняли участие 17 604 пациента старше 45 лет с избыточным весом или ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Уникальность исследования заключалась в том, что у участников не было диабета, что позволило сосредоточиться исключительно на влиянии семаглутида на сердечно-сосудистую систему.

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В результате исследование показало, что еженедельный прием семаглутида в дозе 2,4 мг значительно снижал риск сердечно-сосудистых событий, инфекционных заболеваний и осложнений после операций:

на 11% меньше госпитализаций по всем причинам у пациентов, принимавших семаглутид;

сокращение сердечно-сосудистых госпитализаций на 17%;

снижение риска инфекционных заболеваний, респираторных проблем и хирургических осложнений на 15-24%.

"Эти данные подчеркивают универсальность семаглутида. Мы видим, что его применение выходит за рамки контроля веса и лечения диабета", - отмечает профессор медицины из Вашингтонского университета в Сиэтле Стивен Э. Кан.

Экономические и клинические аспекты

Снижение количества госпитализаций означает не только улучшение качества жизни пациентов, но и значительное уменьшение расходов на здравоохранение, - говорят эксперты.

Доктор медицины и представительница Общества борьбы с ожирением Кэтрин Х. Сондерс подчеркивает: "Что дороже Wegovy? День в больнице. Эти данные должны побудить медицинские организации пересмотреть свое отношение к покрытию стоимости препарата".

Модератор исследования, профессор Университета Цинциннати Роберт М. Сигел добавляет: "Потенциал экономии средств впечатляет. Сокращение госпитализаций может стать ключевым аргументом для широкой доступности таких препаратов".

Сложности интерпретации результатов

Новое исследование не обошлось и без критики. По мнению профессора Сигела, исследования, финансируемые фармацевтическими компаниями, требуют осторожного анализа. Важно учитывать возможное влияние предвзятости на результаты.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что исследование выглядит значимым и заслуживает дальнейшего изучения. Исследователи также

считают необходимостью изучить связь между степенью потери веса и снижением госпитализаций:

"Этот аспект пока требует более детального анализа. Возможно, снижение веса само по себе оказывает важное влияние на результаты", - отмечает Сигел.

Результаты исследования SELECT наглядно показывают: семаглутид в дозе 2,4 мг обладает значительным потенциалом для улучшения здоровья пациентов с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он помогает не только снижать вес, но и предотвращать госпитализации.

По мнению экспертов, семаглутид может стать примером того, как современная фармакология трансформирует подходы к лечению сложных заболеваний, улучшая качество жизни пациентов и снижая затраты на здравоохранение.