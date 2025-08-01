Ожирение стало новой пандемией: по данным ВОЗ, более 1 миллиарда людей в мире имеют избыточный вес. Это не только эстетическая проблема – речь идет о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, бесплодия и даже некоторых форм рака.

Однако в море диет, советов в TikTok и "волшебных" БАДов, пациент должен знать простую истину: реальное лечение ожирения начинается с науки, а не с инфлюенсера.

Что показывают данные доказательной медицины?

🔬 Рациональные диетические подходы — не все одинаковы.

Систематический обзор и метаанализ 121 РКИ показал: наилучших результатов в снижении веса достигают калорийно ограниченные диеты с повышенным содержанием белка (эффект — потеря до 5–10 кг за 12 месяцев). Кето, интервальное голодание, средиземноморская — все работает не благодаря магии, а из-за дефицита калорий. Главное — соблюдение.

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💉 Фармакотерапия — новый прорыв.

Согласно данным исследований STEP (NEJM, 2021), препарат семаглутид привел к снижению веса в среднем на 14,9% против 2,4% в группе плацебо за 68 недель. Эти результаты превышают эффективность всех предыдущих медикаментозных средств. Но — важно — препарат не отменяет изменений образа жизни, а лишь помогает удержать результат.

🤸‍♂️ Физическая активность работает — но не сама по себе.

Физические упражнения имеют доказанную пользу для метаболизма, мышечной массы, настроения, но как метод снижения веса — ограниченно эффективны. Cochrane-обзор подтверждает: потеря веса от тренировок в среднем составляет лишь 1,5– 3 кг за несколько месяцев без сопутствующего изменения рациона.

Что рекомендует современная медицина?

Современный подход к лечению ожирения — это не просто "меньше ешь — больше двигайся". Это мультидисциплинарная стратегия, которая включает:

индивидуализированный план питания с реалистичным дефицитом калорий;

психологическую поддержку — особенно при эмоциональном переедании;

фармакотерапию (GLP-1 агонисты, по показаниям);

хирургическое лечение ожирения при тяжелых формах (согласно рекомендациям ASMBS).

А главное — долгосрочное сопровождение пациента, потому что ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, а не "летний марафон похудения".