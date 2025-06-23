В XXI веке ожирение больше не ассоциируется только с фастфудом и диваном. Это - хроническое рецидивирующее мультифакторное заболевание со сложной нейроэндокринной регуляцией, на которое влияют не только ваши привычки, но и гены, гормоны, микробиом, и даже детская травма.

Диагноз: ИМТ ≥ 30 кг/м²

Формально всё просто: взяли вес, разделили на рост в квадрате. Но реальность сложнее: ИМТ не учитывает мышечную массу, тип ожирения (висцеральное или подкожное) и не дает представления о метаболических рисках. Именно висцеральное (абдоминальное) ожирение является самым опасным - оно ассоциируется с повышенным риском инсулинорезистентности, гипертонии, инфарктов, инсультов и онкопатологий (особенно колоректального рака).

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Гормоны: кто на самом деле управляет вашим аппетитом

Что правильно:

Грелин : секреция со дна желудка, пик перед приемом пищи, стимулирует гипоталамус через Npy/AgRP-нейроны - вызывает голод.

: секреция со дна желудка, пик перед приемом пищи, стимулирует гипоталамус через - вызывает голод. Лептин : выделяется адипоцитами, подавляет аппетит через POMC-нейроны . При ожирении - лептинорезистентность , то есть сигнал "я сыт" не доходит.

: выделяется адипоцитами, подавляет аппетит через . При ожирении - , то есть сигнал "я сыт" не доходит. GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) - инкретиновый гормон, который снижает аппетит, замедляет опорожнение желудка, улучшает секрецию инсулина (да, именно на этом базируются препараты типа семаглутида, ставшие блокбастерами по продажам).

Орексин , нейропептид Y (NPY) - стимулируют пищевое поведение, особенно при стрессе или недостатке сна.

, - стимулируют пищевое поведение, особенно при стрессе или недостатке сна. Урокортин - аналог кортикотропин-рилизинг гормона (CRH) , но имеет другие рецепторы (CRHR2). Его действие - скорее антистрессовое.

, но имеет другие рецепторы (CRHR2). Его действие - скорее антистрессовое. Меланинконцентрирующий гормон (MCH) - стимулирует аппетит, действует через латеральный гипоталамус.

Генетика vs сила воли

До 70% ИМТ может объясняться наследственностью. Наиболее изученная - мутация в гене MC4R, которая вызывает нарушение центральной регуляции аппетита (почти у 2-5% людей с тяжелым ожирением). Но генетика - это не приговор, а фон. Эпигенетические изменения (питание матери, стресс в детстве, уровень BPA в организме) могут включать или выключать эти гены.

📌 Факт: У детей, рожденных от матерей с ожирением, риск собственного ожирения в 4 раза выше.

Микробиом: бактерии, которые делают вас пухлыми

Известно, что высокая доля Firmicutes и низкая Bacteroidetes коррелирует с ожирением. При нарушенном микробиоме кишечник лучше "выжимает" калории из пищи. Антибиотики в детстве - риск развития ожирения (особенно в первые 6-12 месяцев жизни).

Сон, стресс и ваша ночная шаурма

Дефицит сна → ↑грелина, ↓лептина → постоянный голод → ожирение.

При этом хронический стресс стимулирует кортизол , который также способствует накоплению висцерального жира.

, который также способствует накоплению висцерального жира. Ну и классика: эмоциональное переедание - то, чему не научат в школе, но чем страдает каждый третий офисный работник.

Токсичная химия вокруг

Эндокринные разрушители (BPA, фталаты, диоксины) влияют и стимулируют адипогенез и делают из вас ходячее жирохранилище. Современная химия - это не только пятна от кетчупа, но и новая эра метаболических расстройств.

Компульсивное переедание ≠ слабый характер

Это клинический диагноз из МКБ-11. Переедание + стыд + отсутствие компенсаторного поведения. Лечится не советами из Instagram, а психотерапией и, иногда, медикаментами.

Медикаментозное лечение ожирения (кратко)

1. GLP-1 агонисты

🔹 Семаглутид - Ozempic, Wegovy, Rybelsus

🔹 Лираглутид - Saxenda, Victoza 📉 Потеря веса: до 15-25%

2. Комбинированная терапия (антидепрессант + антагонист опиоидов)

🔹 Бупропион + налтрексон - Mysimba, Contrave 📉 Потеря веса: до 8%

3. Ингибитор липазы

🔹 Орлистат - Xenical, Alli 📉 Потеря веса: 3-5%

4. Комбинация стимулянта и антиконвульсанта

🔹 Фентермин + топирамат - Qsymia 📉 Потеря веса: до 10% (не доступна в Украине)

Бариатрическая хирургия

Операции по уменьшению желудка или обход части кишечника (рукавная гастропластика, желудочное шунтирование). Самый эффективный метод при тяжелом ожирении - дает стабильную потерю 25-45% веса.

Ожирение - это не вопрос силы воли, а результат сложного взаимодействия генов, гормонов, микробиоты, сна, психического здоровья и среды. Лечить его советами "просто не ешь сладкое" - это как лечить диабет молитвами.

Наиболее эффективный подход - индивидуализированное длительное лечение с привлечением мультидисциплинарной команды: врача, диетолога, психотерапевта и при необходимости - фармакотерапии или хирургии.