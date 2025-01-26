MedOboz

Падает интерес к медицине: тревожные сигналы из медуниверситетов

Виктор Литвиненко
Новости медицины
92,0 т.
Падает интерес к медицине: тревожные сигналы из медуниверситетов

Медицинский кризис: врачи ушли за счастьем?

В Украине катастрофически не хватает желающих поступать в медицинские университеты. Ну, а как иначе? Это ведь идеальная профессия для тех, кто хочет работать 24/7, ночевать в больнице, слушать "Где мой врач?!" и все это за зарплату, которой можно разве что погасить долги за газ.

И здесь министр здравоохранения Виктор Ляшко скромно заявляет:

"Места есть, но почему-то никто не хочет…" Ну странность да и только!

Видео дня

Чтобы это "исправить", во Львовском медуниверситете решили провести эксперимент. Студентов и преподавателей теперь с первых дней будут тянуть на передовую медицину. Прекрасная идея! Может, пусть еще сами себе закупают оборудование, бинты на следующую зарплату? Почему бы и нет, правда?

"Мы будем так мотивировать выпускников школ поступать в медицинские вузы", - заверил Ляшко. Конечно, кто же откажется от возможности выучить три языка (украинский, латынь и мат), забыть, как выглядит собственная семья, и после 6 лет обучения работать за копейки? Это же настоящая украинская мечта!

Так что, дорогие школьники, спешите! Ваша белый халат уже ждет – немного запятнан реальностью, но это мелочи. Кто, как не вы, будет лечить Украину?

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Медицинский справочникМедицинская реформаМедицинские нововведения в УкраинемедицинаврачиМинистерство здравоохранения Украины (МОЗ)

Популярные врачи

Лекарства