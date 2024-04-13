Пагубные привычки и болезни легких: как уменьшить вред от курения?

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1,6 млн. смертей и более 38 млн. лет жизни с поправкой на инвалидность (Disability-adjusted life year) могут быть связаны с табачным дымом в помещениях, который влияет на женщин и детей.

По мнению пульмонолога и торакального хирурга Евгения Симонца, в настоящее время существует неотложная потребность уменьшать влияние табачного дыма в помещениях, применяя комплексные решения. Врач рассказал, почему и как следует снижать вред от табачных смол, а также как альтернативные продукты, где отсутствует процесс горения, могут снижать риск для здоровья человека.

"Последние исследования показывают: хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), вызванное табачным дымом, значительно отличается от ХОБЛ, связанного с воспалительными поражениями дыхательных путей. Даже с учетом этих данных важно уменьшать вредное влияние табачного дыма в помещениях", - уверен Симонец. По мнению пульмонолога, эти изменения нуждаются в немедленных комплексных решениях и активном участии правительств стран, научных обществ, общественных организаций.

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Наличие факторов риска, повышающих вероятность развития ХОБЛ в будущем, условно называют "предобострением" хронических заболеваний легких. В семидесятых годах были распространены исследования, посвященные этому опасному состоянию, - отмечает врач.

"В настоящее время подобные исследования снова стали актуальными, однако, по сравнению с семидесятыми годами, мы имеем в своем диагностическом арсенале доступ к томографии грудной клетки (КТ), позволяющей выявлять признаки поражения мелких дыхательных путей у людей без обструкции дыхательных путей", - добавляет Симонец.

По мнению эксперта, это обследование следует делать всем курильщикам, поскольку пока не существует лечения для так называемого состояния "предобострения ХОБЛ". Поэтому лишь профилактические меры по снижению вреда для курения имеют смысл.

Евгений Симонец также отметил, что рак печени, который является третьей причиной смертности от рака во всем мире и стремительно растет в США, даже несмотря на недавние успехи в профилактике, продолжает расти среди разных групп населения. Чтобы повлиять на будущий успех в профилактике и борьбе с раком печени, необходимо выявить новые основные и модифицированные факторы риска, то есть риски, которые можно устранить.

Несколько новых исследований, проведенных в Европе, Азии и США, говорят о том, что загрязнение воздуха твердыми частицами PM2.5 и NO2 увеличивает риск развития рака печени. Поэтому профилактическая работа медперсонала с курильщиками приоритетна", - уверен Симонец.

По мнению пульмонолога, ультимативная пропаганда внезапно и навсегда бросить курить не действенна. "По примеру некоторых стран, например, Великобритании, я бы советовал развернуть стратегию снижения рисков – как наиболее прогрессивную", – отмечает эксперт.

По словам врача, исследователи Британского королевского колледжа пришли к выводу, что переход с сигарет на продукты для нагревания табака могут существенно снизить вред курения.

Симонец также рассказал, что 53 эксперта общественной системы здравоохранения в 2014 году написали письмо ВОЗ, в котором отметили потенциал продуктов для снижения вреда от табака, подчеркнув, что эти продукты могут стать одними из самых весомых инноваций в сфере здравоохранения, спасая сотни миллионов жизней.

Исследований, подтверждающих потенциально сниженный риск потребления систем нагрева табака на здоровье человека, немало. Они наглядно демонстрируют, что определенные выбросы аэрозолей СНТ заметно ниже, чем в сигаретном дыме, - отмечает Симонец.

Врач отметил, что в Украине также было проведено несколько подобных исследований, которые имели положительный результат. По его мнению, потенциальные преимущества систем нагревания табака следует учитывать во всех группах риска. При этом врач отмечает: использование этих продуктов требует новых исследований, касающихся их влияния в перспективе.