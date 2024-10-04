Перспективы развития симуляционных центров в Украине

Украина должна построить такую систему симуляционной медицины, которая будет существовать в Европе завтра.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук профессор Александр Литус, председатель Украинской Ассоциации Симуляционной Медицины, во время состоявшегося 2 октября обсуждения в рамках ежегодной международной выставки "Public Health 2024".

"Сейчас симуляционная медицина является основным компонентом развития современной медицины. За ней будущее. Обучение в симуляционных центрах безопаснее и комфортнее как для пациентов, так и для врачей. Учиться должны не только врачи, но и те, кто причастен к медицине, и даже сами поциенты", – уверен Александр Литус.

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Доктор медицинских наук Анастасия Сербенюк, представлявшая НУОЗ имени П.Л. Шупика отметила, что новые вызовы, которые поставила перед украинцами российская военная агрессия, нуждаются в инновационных подходах, изменениях методологии и стандартов медицинского обучения, создании инструментов диджитализации учебного процесса.

Одним из таких вызовов она считает ухудшение социально-коммуникационных навыков в системе "врач-пациент", поскольку сейчас бывает сложно обеспечить доступ к пациентам в процессе обучения. Лучшим выходом из этой ситуации является обучение в симуляциных центрах, поскольку оно позволяет врачам отработать практические навыки на тренажерах, улучшать коммуникативные способности на виртуальных симуляторах.

"Таким образом, уделяется внимание каждому из участников учебного процесса", - подчеркнула Анастасия Сербенюк.

Обучение в стимуляционных центрах позволяет сочетать усовершенствование практических и теоретических знаний.

"Спрос от врачей на обучение в таких центрах, и в том числе в нашем Учебно-производственном Центре симуляциных методов обучения имени Андрея Ткаченко, сейчас очень велик", - отметила Анастасия Сербенюк.

Заведующий кафедрой медицины катастроф и военной медицины Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского и руководитель старейшего в Украине симуляционного центра Арсен Гудыма выступает за каталогизацию врачебных навыков, которые студенты должны получить во время учебы.

"Если студент прошел обучение и приобрел все эти навыки, мы сможем гарантировать обществу, что он как врач действительно обучен", – добавил Арсен Гудыма.

"Стандарты симуляционного обучения, которые используются сейчас в европейских странах, должны применяться в Украине также. Наша задача их систематизировать, унифицировать и внедрить в высших учебных заведениях Украины", - считает директор Учебно-научного центра медицинских симуляций Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Юлия Бойко.

Председатель исполнительного комитета Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Роман Богачев согласен, что все внедряемые в Украине проекты нуждаются в имплементации в нормативную базу.

"В профессиональные стандарты по специальностям также должны быть добавлены разделы, связанные с симуляционной медициной", – считает он.

По замыслу организаторов дискуссии - Украинской Ассоциации Симуляционной Медицины - обсуждение перспектив позволит специалистам отрасли объединить усилия для того, чтобы нарабатывать составляющие и создать "дорожную карту" развития симуляционной медицины в Украине.