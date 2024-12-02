Первая подземная больница в Украине –'Ковчег'

Учитывая активные боевые действия и частые ракетные обстрелы на Востоке Украины, в Харькове планируют реализацию уникального проекта – строительство первой в Украине подземной больницы "Ковчег". Медицинский комплекс будет функционировать на базе областной клинической больницы и обеспечит медицинские услуги в максимально защищенных и безопасных условиях.

Проект имеет огромное значение для защиты граждан и поддержания системы здравоохранения в условиях войны. Подземную больницу уже называют одним из самых амбициозных и масштабных медицинских проектов, реализуемых в Украине. Но, как и любой инновационный проект, он сопряжен с рядом сложностей, в том числе с финансированием и риском коррупции.

Подземная больница как тыл: почему Харьков?

Подземная больница будет расположена в подземном пространстве, что позволит значительно повысить уровень защиты от внешних угроз. В условиях особо активных военных действий и воздушных атак на востоке Украины создание таких объектов становится необходимостью. Для Харькова, который находится вблизи линии фронта, вопрос безопасности медучреждений стоит особенно остро.

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По словам Синегубова, подземный комплекс "Ковчег" не только обеспечит безопасность пациентов и медперсонала, но и позволит оказывать медицинскую помощь во время массированных обстрелов или при угрозе химической атаки.

Проект предполагает создание медицинского центра, вмещающего более 2000 человек, с полным спектром медицинских услуг. Он будет включать операционные, реанимационные отделения, палаты для пациентов, а также административные и вспомогательные помещения, включая склады для хранения медикаментов и оборудования.

Инженерные решения, которые стоит учесть

Строительство подземной больницы требует применения современных технологий и материалов, а также разработки специальных инженерных решений для обеспечения безопасности, долговечности и функциональности комплекса.

Глубина залегания и геологические особенности – один из ключевых факторов при проектировании подземного медицинского комплекса. Строительство больницы под землёй в условиях Харькова потребует глубоких изысканий, оценки геологических и гидрогеологических условий региона, а также расчётов на сейсмическую устойчивость.

Важно, чтобы будущий комплекс мог выдерживать нагрузку в случае, подземных толчков или ударов снарядов. Также необходимо учитывать тип грунтов, уровень подземных вод и возможные риски затопления, что требует применения специальной гидроизоляции и укрепленных конструкций.

Сейсмическая устойчивость. Харьковская область не является сейсмически активной зоной, однако, учитывая обстрелы и возможные бомбардировки, проект подземной больницы должен предусматривать усиленную защиту от ударных волн.

Стены и перекрытия должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать взрывные нагрузки, что потребует использования более прочных материалов, таких как армированный бетон, сталь и другие высокопрочные вещества.

Безопасность и защитные системы – являетсяважнейшим аспектом строительства подземной больницы. Комплекс будет оснащён мощными фильтрами для защиты от химических, биологических и радиологических угроз. Также потребуется установка автономных систем водоснабжения, канализации и генераторов для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в случае отключения внешних источников.

Миллионные затраты: во сколько обойдется подземная больница?

Создание подземного медицинского комплекса – проект крайне затратный. В то время как строительство стандартной больницы в Украине обходится в среднем от 800-1500 долл за кв. м, подземные объекты могут потребовать в 3-4 раза больше средств. Дополнительные затраты связаны с применением усиленных материалов, специфических технологий и дополнительных систем безопасности.

Предполагаемые расходы на строительство подземной больницы могут варьироваться в пределах 2400-6000 долл за кв. м в зависимости от глубины залегания, применяемых технологий и уровня защиты.

Ожидаемая стоимость строительства больницы может составить от 12 до 30 миллионов долларов.

Основные статьи затраты:

Инженерные и строительные работы: проектирование, земляные работы, укрепление и гидроизоляция, возведение прочных конструкций.

Оборудование и системы жизнеобеспечения : вентиляционные и фильтрационные системы, системы водоснабжения и канализации, автономные генераторы и источники энергии.

: вентиляционные и фильтрационные системы, системы водоснабжения и канализации, автономные генераторы и источники энергии. Медицинское оборудование : специализированные аппараты и устройства, а также расходы на адаптацию помещений для их установки.

: специализированные аппараты и устройства, а также расходы на адаптацию помещений для их установки. Безопасность: системы экстренной эвакуации, усиление конструкций для защиты от взрывов и других угроз.

Коррупционные риски в строительстве и закупках

Коррупция в сфере строительства и госзакупок – одна из самых насущных проблем в Украине. Строительство подземной больницы – не исключение. Такие крупные проекты могут быть связаны с применением нескольких типов коррупции:

завышение стоимости проектов: при разработке смет подрядчики могут искусственно увеличивать расходы, используя подконтрольные фирмы для завышения стоимости строительных материалов и работ.

откаты при закупке оборудования: участие чиновников в тендерах может быть связано с получением "откатов" от поставщиков, что приводит к приобретению неэффективного или излишне дорогого оборудования.

при закупке оборудования: участие чиновников в тендерах может быть связано с получением "откатов" от поставщиков, что приводит к приобретению неэффективного или излишне дорогого оборудования. фиктивные тендеры: проведение тендеров с заранее определенным победителем и минимальным количеством участников снижает конкуренцию и увеличивает стоимость проекта.

Последствия коррупции такого масштабного проекта могут быть катастрофическими, так как это приводит не только к неэффективному использованию госбюджета, но и влияет на качество медицинских услуг.

Какие могут быть решения для борьбы с коррупцией?

На сегодняшний день в Украине существует лишь один инструмент для борьбы с коррупцией на уровне государства – система ProZorro. Стоит ли говорить о том, что даже электронная платформа, доступная для контроля общественности и СМИ, не всегда защищает от коррупционных схем.

Роль общественного контроля также имеет значение. Активисты и журналисты помогают выявлять случаи коррупции, проводя расследования и привлекая внимание к проблемам. Международные партнёры, которые финансируют проекты, также требуют соблюдения стандартов прозрачности и отчётности, что также может стимулировать более жесткую борьбу с коррупцией.

В условиях войны подземные больницы становятся перспективным решением для обеспечения жизни и здоровья людей. Развитие подземных медицинских комплексов требует огромных финансовых вложений и технологий, и один из самых насущных вызовов подобных проектов – эффективная борьба с коррупцией.