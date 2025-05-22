Плазма - это о жизни. Biopharma на Конгрессе в Варшаве о том, что важно на самом деле

В мае 2025 года делегация Biopharma Plasma посетила ежегодный Конгресс Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), который в этом году проходил в Варшаве. Мероприятие объединило ведущих представителей отрасли, пациентские организации, производителей плазменных препаратов, экспертов по регуляторной политике и донорских центров со всего мира.

День 1: В центре внимания - пациенты и доступ к жизненно необходимым препаратам

Первый день конференции был посвящен глобальным вызовам в обеспечении пациентов лекарственными средствами из плазмы. По данным опроса IPOPI, дефицит иммуноглобулинов наблюдается в большинстве стран ЕС. Пациентам предлагаются альтернативы - снижение дозы, отсрочка инфузий или лечение за рубежом, что негативно влияет на непрерывность терапии.

Видео дня

Согласно Регламенту ЕС 2022/123, дефицит лекарственного средства - это ситуация, когда спрос превышает поставки, независимо от причин. Это еще раз подтверждает важность развития инфраструктуры для донации плазмы, фракционирования и эффективной цепи поставок.

День 2: Доноры - движущая сила системы

Второй день был посвящен донорам плазмы и поддержке донорства. Особого внимания заслуживает история Полины Месснер из Германии, которая за 4 года осуществила 231 донацию. Она сдает плазму дважды в неделю, получает компенсацию в размере 25 евро за донацию и тратит ее на путешествия, но главное - ее мотивирует осознание, что она спасает жизни.

Пациенты во всем мире зависят от доноров. Плазма - это биологический продукт, который невозможно создать искусственно, а спрос на препараты из нее постоянно растет.

Biopharma Plasma продолжает работу над укреплением системы донорства в Украине и улучшением доступа к качественным плазменным препаратам.

Мы благодарны всем донорам, медицинским работникам и партнерам за ежедневную работу, которая спасает жизни.