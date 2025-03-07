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Почему болит голова? Основные причины и решения

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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Почему болит голова? Основные причины и решения

Головная боль (цефалгия) – одна из самых распространенных жалоб среди пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 50% взрослых людей по всему миру испытывают головные боли как минимум раз в год, а у 30% диагностируют мигрень.

Головная боль может быть первичной (самостоятельным заболеванием) или вторичной (симптомом других патологий, таких как гипертония, инфекции, опухоли, травмы). Чтобы разобраться, когда боль – это временное неудобство, а когда – тревожный сигнал, рассмотрим главные причины и научно обоснованные методы облегчения состояния.

Напряжение и стресс – самая частая причина головных болей

Головная боль напряжения (ГБН)наиболее распространенный тип головной боли, связанной с мышечным перенапряжением и стрессом. Она возникает у 70% взрослых людей и классифицируется как эпизодическая (до 15 дней в месяц) или хроническая (более 15 дней в месяц).

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Механизм развития

  • В стрессовой ситуации повышается уровень кортизола и адреналина, что вызывает спазм мышц шеи и головы.
  • Спазм мышц сдавливает нервы и сосуды, ухудшая кровоснабжение головного мозга.
  • Это приводит к тупой, давящей боли, которая распространяется на лоб, виски и затылок.

Клинические симптомы

  • Двусторонняя боль, ощущение "сжатого обруча".
  • Усиливается к вечеру или после длительной концентрации (работа за компьютером, чтение).
  • Нет пульсации, тошноты или нарушения зрения.

Доказанные методы облегчения

  1. Физическая активность: регулярные упражнения (ходьба, растяжка) снижают уровень стресса.
  2. Прогревание мышц шеи (теплые компрессы, массаж) улучшает кровообращение.
  3. Осознанное расслабление (медитация, дыхательные техники) снижает уровень кортизола.
  4. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) эффективна при хронических головных болях напряжения.

Мигрень – неврологическое заболевание, а не просто головная боль

Мигрень – это не просто сильная головная боль, а наследственное неврологическое расстройство, связанное с дисфункцией серотонина и сосудистых механизмов. Она поражает около 12% населения, причем женщины страдают в 3 раза чаще, чем мужчины.

Механизм развития

  • В начале приступа уровень серотонина в мозге падает, что вызывает расширение сосудов мозга и воспаление нервных окончаний.
  • Происходит повышение уровня нейропептидов CGRP, что усиливает болевые ощущения.

Клинические симптомы

  • Односторонняя пульсирующая боль, часто в области виска и лба.
  • Светобоязнь, шумобоязнь, тошнота и рвота.
  • У 25% пациентов наблюдается аура – временные нарушения зрения или речи перед приступом.

Доказанные методы облегчения

  1. Триптаны (суматриптан, золмитриптан) – специфические препараты, блокирующие CGRP и купирующие приступ.
  2. Антагонисты CGRP (ренапегант, эренумаб) – новая группа препаратов, предотвращающих мигрень.
  3. Магний и рибофлавин (витамин B2) – доказано уменьшают частоту приступов.
  4. Избегайте триггеров (резкие запахи, красное вино, гормональные колебания) – снижает вероятность приступа.

Что не работает?

  • Кофеин может как облегчить, так и усилить приступ – важно соблюдать умеренность.
  • Обезболивающие (анальгин) неэффективны при мигрени.

Головная боль при гипертонии – сигнал, который нельзя игнорировать

Гипертония (повышенное давление) – частая причина головной боли, особенно у людей старше 40 лет.

Клинические симптомы

  • Боль в затылке по утрам, усиливающаяся при наклонах.
  • Шум в ушах, головокружение.
  • Давление выше 140/90 мм рт. ст.

Доказанные методы облегчения

  1. Контроль артериального давлениярегулярный прием гипотензивных препаратов.
  2. Снижение соли в питании (не более 5 г в день).
  3. Физическая активность (30 минут ходьбы в день).
  4. Отказ от курения и алкоголя – доказано снижает риск осложнений.

Когда головная боль – симптом серьезного заболевания?

Обратитесь к врачу, если:

  • Внезапная, очень сильная боль ("гром среди ясного неба") – возможное кровоизлияние в мозг.
  • Головная боль сопровождается рвотой без тошноты – может быть признаком повышенного внутричерепного давления.
  • Слабость в руках/ногах, нарушение речи, двоение в глазах – возможный инсульт.
  • Хронические головные боли более 15 дней в месяц – требуется обследование у невролога.

Как предотвратить головную боль?

  1. Сон: 7–9 часов, без гаджетов перед сном.
  2. Гидратация: 1,5–2 литра воды в день.
  3. Физическая активность: 150 минут умеренных нагрузок в неделю.
  4. Питание: исключение фастфуда, снижение сахара и соли.
  5. Стресс-менеджмент: дыхательные практики, йога.

Здоровая голова – это ясность мыслей, энергия и хорошее настроение. Заботьтесь о своем здоровье осознанно.

  1. Головная боль – это не болезнь, а симптом.
  2. Найдите ее причину, а не просто "глушите" таблетками.
  3. Научный подход – ключ к здоровой голове.
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