Почему болит голова? Основные причины и решения
Головная боль (цефалгия) – одна из самых распространенных жалоб среди пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 50% взрослых людей по всему миру испытывают головные боли как минимум раз в год, а у 30% диагностируют мигрень.
Головная боль может быть первичной (самостоятельным заболеванием) или вторичной (симптомом других патологий, таких как гипертония, инфекции, опухоли, травмы). Чтобы разобраться, когда боль – это временное неудобство, а когда – тревожный сигнал, рассмотрим главные причины и научно обоснованные методы облегчения состояния.
Напряжение и стресс – самая частая причина головных болей
Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее распространенный тип головной боли, связанной с мышечным перенапряжением и стрессом. Она возникает у 70% взрослых людей и классифицируется как эпизодическая (до 15 дней в месяц) или хроническая (более 15 дней в месяц).
Механизм развития
- В стрессовой ситуации повышается уровень кортизола и адреналина, что вызывает спазм мышц шеи и головы.
- Спазм мышц сдавливает нервы и сосуды, ухудшая кровоснабжение головного мозга.
- Это приводит к тупой, давящей боли, которая распространяется на лоб, виски и затылок.
Клинические симптомы
- Двусторонняя боль, ощущение "сжатого обруча".
- Усиливается к вечеру или после длительной концентрации (работа за компьютером, чтение).
- Нет пульсации, тошноты или нарушения зрения.
Доказанные методы облегчения
- Физическая активность: регулярные упражнения (ходьба, растяжка) снижают уровень стресса.
- Прогревание мышц шеи (теплые компрессы, массаж) улучшает кровообращение.
- Осознанное расслабление (медитация, дыхательные техники) снижает уровень кортизола.
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) эффективна при хронических головных болях напряжения.
Мигрень – неврологическое заболевание, а не просто головная боль
Мигрень – это не просто сильная головная боль, а наследственное неврологическое расстройство, связанное с дисфункцией серотонина и сосудистых механизмов. Она поражает около 12% населения, причем женщины страдают в 3 раза чаще, чем мужчины.
Механизм развития
- В начале приступа уровень серотонина в мозге падает, что вызывает расширение сосудов мозга и воспаление нервных окончаний.
- Происходит повышение уровня нейропептидов CGRP, что усиливает болевые ощущения.
Клинические симптомы
- Односторонняя пульсирующая боль, часто в области виска и лба.
- Светобоязнь, шумобоязнь, тошнота и рвота.
- У 25% пациентов наблюдается аура – временные нарушения зрения или речи перед приступом.
Доказанные методы облегчения
- Триптаны (суматриптан, золмитриптан) – специфические препараты, блокирующие CGRP и купирующие приступ.
- Антагонисты CGRP (ренапегант, эренумаб) – новая группа препаратов, предотвращающих мигрень.
- Магний и рибофлавин (витамин B2) – доказано уменьшают частоту приступов.
- Избегайте триггеров (резкие запахи, красное вино, гормональные колебания) – снижает вероятность приступа.
Что не работает?
- Кофеин может как облегчить, так и усилить приступ – важно соблюдать умеренность.
- Обезболивающие (анальгин) неэффективны при мигрени.
Головная боль при гипертонии – сигнал, который нельзя игнорировать
Гипертония (повышенное давление) – частая причина головной боли, особенно у людей старше 40 лет.
Клинические симптомы
- Боль в затылке по утрам, усиливающаяся при наклонах.
- Шум в ушах, головокружение.
- Давление выше 140/90 мм рт. ст.
Доказанные методы облегчения
- Контроль артериального давления – регулярный прием гипотензивных препаратов.
- Снижение соли в питании (не более 5 г в день).
- Физическая активность (30 минут ходьбы в день).
- Отказ от курения и алкоголя – доказано снижает риск осложнений.
Когда головная боль – симптом серьезного заболевания?
Обратитесь к врачу, если:
- Внезапная, очень сильная боль ("гром среди ясного неба") – возможное кровоизлияние в мозг.
- Головная боль сопровождается рвотой без тошноты – может быть признаком повышенного внутричерепного давления.
- Слабость в руках/ногах, нарушение речи, двоение в глазах – возможный инсульт.
- Хронические головные боли более 15 дней в месяц – требуется обследование у невролога.
Как предотвратить головную боль?
- Сон: 7–9 часов, без гаджетов перед сном.
- Гидратация: 1,5–2 литра воды в день.
- Физическая активность: 150 минут умеренных нагрузок в неделю.
- Питание: исключение фастфуда, снижение сахара и соли.
- Стресс-менеджмент: дыхательные практики, йога.
Здоровая голова – это ясность мыслей, энергия и хорошее настроение. Заботьтесь о своем здоровье осознанно.
- Головная боль – это не болезнь, а симптом.
- Найдите ее причину, а не просто "глушите" таблетками.
- Научный подход – ключ к здоровой голове.