Почему болит голова? Основные причины и решения

Головная боль (цефалгия) – одна из самых распространенных жалоб среди пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 50% взрослых людей по всему миру испытывают головные боли как минимум раз в год, а у 30% диагностируют мигрень.

Головная боль может быть первичной (самостоятельным заболеванием) или вторичной (симптомом других патологий, таких как гипертония, инфекции, опухоли, травмы). Чтобы разобраться, когда боль – это временное неудобство, а когда – тревожный сигнал, рассмотрим главные причины и научно обоснованные методы облегчения состояния.

Напряжение и стресс – самая частая причина головных болей

Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее распространенный тип головной боли, связанной с мышечным перенапряжением и стрессом. Она возникает у 70% взрослых людей и классифицируется как эпизодическая (до 15 дней в месяц) или хроническая (более 15 дней в месяц).

Видео дня

Механизм развития

В стрессовой ситуации повышается уровень кортизола и адреналина, что вызывает спазм мышц шеи и головы .

. Спазм мышц сдавливает нервы и сосуды, ухудшая кровоснабжение головного мозга .

. Это приводит к тупой, давящей боли, которая распространяется на лоб, виски и затылок.

Клинические симптомы

Двусторонняя боль, ощущение "сжатого обруча".

Усиливается к вечеру или после длительной концентрации (работа за компьютером, чтение).

Нет пульсации, тошноты или нарушения зрения.

Доказанные методы облегчения

Физическая активность: регулярные упражнения (ходьба, растяжка) снижают уровень стресса. Прогревание мышц шеи (теплые компрессы, массаж) улучшает кровообращение. Осознанное расслабление (медитация, дыхательные техники) снижает уровень кортизола. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) эффективна при хронических головных болях напряжения.

Мигрень – неврологическое заболевание, а не просто головная боль

Мигрень – это не просто сильная головная боль, а наследственное неврологическое расстройство, связанное с дисфункцией серотонина и сосудистых механизмов. Она поражает около 12% населения, причем женщины страдают в 3 раза чаще, чем мужчины.

Механизм развития

В начале приступа уровень серотонина в мозге падает , что вызывает расширение сосудов мозга и воспаление нервных окончаний .

, что вызывает . Происходит повышение уровня нейропептидов CGRP, что усиливает болевые ощущения.

Клинические симптомы

Односторонняя пульсирующая боль , часто в области виска и лба.

, часто в области виска и лба. Светобоязнь, шумобоязнь , тошнота и рвота.

, тошнота и рвота. У 25% пациентов наблюдается аура – временные нарушения зрения или речи перед приступом.

Доказанные методы облегчения

Триптаны (суматриптан, золмитриптан) – специфические препараты, блокирующие CGRP и купирующие приступ. Антагонисты CGRP (ренапегант, эренумаб) – новая группа препаратов, предотвращающих мигрень. Магний и рибофлавин (витамин B2) – доказано уменьшают частоту приступов. Избегайте триггеров (резкие запахи, красное вино, гормональные колебания) – снижает вероятность приступа.

Что не работает?

Кофеин может как облегчить, так и усилить приступ – важно соблюдать умеренность.

Обезболивающие (анальгин) неэффективны при мигрени.

Головная боль при гипертонии – сигнал, который нельзя игнорировать

Гипертония (повышенное давление) – частая причина головной боли, особенно у людей старше 40 лет.

Клинические симптомы

Боль в затылке по утрам, усиливающаяся при наклонах.

по утрам, усиливающаяся при наклонах. Шум в ушах, головокружение.

Давление выше 140/90 мм рт. ст.

Доказанные методы облегчения

Контроль артериального давления – регулярный прием гипотензивных препаратов. Снижение соли в питании (не более 5 г в день). Физическая активность (30 минут ходьбы в день). Отказ от курения и алкоголя – доказано снижает риск осложнений.

Когда головная боль – симптом серьезного заболевания?

Обратитесь к врачу, если:

Внезапная, очень сильная боль ("гром среди ясного неба") – возможное кровоизлияние в мозг .

. Головная боль сопровождается рвотой без тошноты – может быть признаком повышенного внутричерепного давления .

– может быть признаком . Слабость в руках/ногах, нарушение речи, двоение в глазах – возможный инсульт .

. Хронические головные боли более 15 дней в месяц – требуется обследование у невролога.

Как предотвратить головную боль?

Сон: 7–9 часов, без гаджетов перед сном. Гидратация: 1,5–2 литра воды в день. Физическая активность: 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Питание: исключение фастфуда, снижение сахара и соли. Стресс-менеджмент: дыхательные практики, йога.

Здоровая голова – это ясность мыслей, энергия и хорошее настроение. Заботьтесь о своем здоровье осознанно.