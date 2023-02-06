Почему лекарства разрушают печень

Множество лечебных средств разрушительно воздействуют на печень – и это не только антибиотики, но и обычные лекарства, которые мы принимаем от, казалось бы, не слишком тяжелых недугов. Рассказываем, какие именно препараты могут оказаться пагубными для вашей печени и как минимизировать этот вред.

Лекарства, отрицательно влияющие на печень

Антибиотики

Первое место в перечне разрушителей печени, бесспорно, занимают антибиотики – в частности, амоксицилин/клавулановая кислота. Это популярный полусинтетический антибиотик из группы пенициллинов, которым обычно лечат инфекции горла, носовых пазух, бронхиты, пневмонии, инфекционные заболевания мочеполовой системы и кожи. Амоксицилин очень хорошо справляется с этой задачей, но при этом является гепатотоксичным и может надолго нарушить функции печени.

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Такое же действие имеют другие популярные антибиотики: эритромицин, рифампицин и препараты тетрациклиновой группы. Поэтому принимать их можно только по назначению врача, который предварительно должен взвесить потенциальную пользу и вред от этих препаратов.

Нестероидные противовоспалительные средства

К нестероидным противовоспалительным средствам (которые также называют НПВС или нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП) относятся лекарства, которые мы довольно часто принимаем в быту даже без назначения врача. Это и парацетамол, и нурофен, и диклофенак, и аспирин – проще говоря, почти все препараты, которые мы храним в аптечке на случай повышения температуры, головной боли или боли в суставах, позвоночнике.

Они действительно эффективно снимают боль и воспаление, но при постоянном употреблении могут привести к так называемому медикаментозному гепатиту – то есть к развитию патологий печени. В частности, по данным органов здравоохранения США, прием парацетамола является причиной 50% случаев диагностированной острой печеночной недостаточности в стране.

Лекарство от давления

Препараты от гипертонии, которые с той или иной регулярностью принимает большинство пожилых людей, относительно безопасны для печени. Однако есть исключения: высокой гепатотоксичностью отличаются, в частности, метилдопа (допегит) и нифедипин.

Кроме того, негативно влияют на печень некоторые гормональные контрацептивы, антидепрессанты и нейролептики (например, карбамазепин), кортикостероиды, противоопухолевые средства, отдельные препараты против подагры (алопуринол), а также фитопрепараты на основе чистотела, сены, мяты болотной, дубровника обыкновенного, кава-кавы и водно-спиртовых экстрактов зеленого чая.

Как защитить печень во время приема лечебных препаратов?

Наиболее коварным свойством медикаментозного гепатита является его незаметность. В большинстве случаев он начинается бессимптомно, а когда доходит до видимых признаков – желтоватый цвет склер и кожи, тошнота, слабость, потеря аппетита, темная моча и светлый кал – поражения печени могут быть уже довольно серьезными.

Итак, первое (и самое главное): любые лекарства нужно употреблять исключительно по рекомендации врача – даже те, которые кажутся вам абсолютно безвредными. Конечно, если вы раз в год выпьете таблетку ибупрофена от головной боли, это вряд ли повредит вашу печень (хотя индивидуальная переносимость препарата бывает разной). Однако, если такие боли повторяются часто – не экспериментируйте со своим организмом и обратитесь к врачу: он найдет настоящую причину проблемы и назначит адекватное лечение.

Второе: соблюдайте правильный режим приема лекарств. Если врач назначил вам принимать препарат конкретное количество раз в день и при определенных условиях (до еды, после еды и т.п.) – именно так и именно столько вы должны их принимать. Помните: совмещать прием лекарства с алкоголем – это всегда очень плохая идея. Алкоголь сам по себе является сильным токсином, а в сочетании с лекарственными препаратами может перегрузить вашу печень так, что это приведет к ее серьезной дисфункции вплоть до летального результата.

Третье: универсальных препаратов для лечения медикаментозного гепатита не существует – каждый случай требует индивидуального подхода. Однако можно предотвратить дисфункцию печени заранее, защитив ее с помощью гепатопротекторных средств.

В украинских аптеках можно найти большой ассортимент гепатопротекторов. Одними из наиболее эффективных считаются средства на основе комбинации аргинина и бетаина, например, Витаргин. Аргинин, который содержится в Витаргине, предотвращает образование свободных радикалов и улучшает деятельность гепатоцитов – клеток печени, которые помогают выводить из организма токсины. Вторая составляющая Витаргина, бетаин, защищает печень от жировой дистрофии (которая тоже может быть следствием токсичного действия лекарственных препаратов) и имеет противовоспалительное действие.

Как "почистить" печень?

Однозначный ответ: никак. Печень – очень сложный орган, чтобы можно было ее "почистить": лечение и полное восстановление функций пораженной печени – непростая задача даже для специалиста. Популярные народные методы в стиле "выпейте 10 ложек оливкового масла" приведут в лучшем случае разве что к интенсивной диарее, а в худшем – к поездке на "скорой" в реанимацию. Итак, если вы подозреваете, что у вас есть проблемы с печенью – лучше не рискуйте и обратитесь к врачу-гепатологу.