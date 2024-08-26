Почему образование с профессиональной ориентацией – будущее украинской науки?

От биологии к науке: "БиоШкола" объединяет молодежь для инноваций

Недавно в Белой Церкви на базе фармацевтического завода "Биофарма" стартовал уникальный образовательный проект "БиоШкола", который объединил призеров Всеукраинской олимпиады для углубленного изучения биологии. Это первая специализированная школа в Украине, которая полностью отвечает европейским стандартам, предоставляя возможность не только получать теоретические знания, но и применять их на практике.

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В рамках образовательной программы, включающей привлечение лучших специалистов по специализациям биохимия, биофизика, генетика, молекулярная биология, ученики "БиоШколы" посетили Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко. Ректор университета Владимир Бугров провел для учащихся экскурсию, рассказав историю университета и его достижения.

Господин Бугров также поделился с нами своим мнением о важности подобных образовательных проектов для развития и самореализации украинской молодежи в нашей стране, процветания науки, новых технологий и экономики Украины.

Фундаментальные науки – основа развития экономики

Организаторы "БиоШколы" гордятся тем, что за короткий промежуток времени им удалось создать уникальный, инновационный образовательный проект с соблюдением европейских стандартов обучения. С появлением подобных образовательных стартапов Украина становится центром для подготовки и развития молодых ученых в области биологии и химии именно в нашей стране, не выезжая за границу.

"У нас чрезвычайно большие амбиции создавать компании мирового уровня, однако, к сожалению, я должен отметить, что сейчас не с кем это воплощать. Потому я здесь, надежда на вас! Я вижу ваше желание, я понимаю ваши сверхмощные результаты", – отмечал президент компании "Биофарма Плазма" Константин Ефименко, обращаясь к участникам Всеукраинской олимпиады по биологии еще до открытия "БиоШколы".

По мнению ректора КНУ имени Т. Г. Шевченко Владимира Бугрова, основу экономики и национальной безопасности любой страны составляют именно фундаментальные науки, которые закладывают возможности для развития производства и технологий. При этом крайне важно, чтобы мостик между производством, бизнесом, образованием и школой был несокрушимым.

Есть немало компаний, которые поддерживают школы, образовательные проекты, исследования бизнеса. Однако в таком пятиугольнике, как бизнес, производство, образование, наука и школа, пожалуй, на сегодняшний день это удалось сделать лишь компании "Биофарма", которую возглавляет выпускник КНУ им. Т. Г. Шевченко Константин Ефименко", - говорит Бугров.

Ректор также отмечает: "Для нас это очень важный аспект, ведь наш университет - исследовательский, и для нас крайне важно, чтобы к нам приходили мотивированные абитуриенты, которые могли бы выдерживать нашу непростую программу".

Профессиональная ориентация: разница между образованием и профессией

Встреча с учениками "БиоШколы"Владимир Бугров считает важным событием, как для самих учеников, так и для университета Украины в целом. По мнению ректора, студентов с таким уровнем подготовки с радостью примут любые европейские университеты и исследовательские учреждения, однако для нашей страны важно, чтобы они развивались и строили карьеру именно у нас.

"Если мы говорим о восстановлении и обновлении, то за этими мальчиками и девочками – будущее Украины! Ведь через 5, 7, 10 лет они будут создавать новые знания, новые технологии. Они будут строить будущее нашей страны, за которую ныне воюют защитники и защитницы на фронте".

Ректор уверен, что образование на базе профессиональной ориентации – залог успеха студентов, преподавателей и страны в целом. Однако, по мнению Бугрова, сегодня школа практически не занимается профессиональной ориентацией.

"Это большая проблема, ведь мы должны понимать разницу между образованием и профессией. Например, на Давосском экономическом форуме говорят о том, что обучение в университете должно готовить студентов к шестому или седьмому рабочему месту. Поэтому мы должны быть ориентированы не просто на определенные профессии или должности, а на профессии в разрезе знаний, умений и навыков", - подчеркивает Бугров.

Образование и успех в жизни: есть ли связь?

Если обратить внимание на рекламу зарубежных университетов, они привлекают студентов следующим лозунгом: после завершения обучения ты будешь успешным человеком! Вот, что нам действительно не хватает! Они не называют конкретной профессии, а акцентируют внимание на том, что ты будешь успешным человеком, - отмечает Бугров.

"По моему мнению, нужно работать как с учителями, так и со школьниками, объясняя, что на самом деле такое фундаментальное, качественное образование... Я знаю немало людей с историческим образованием, которые успешно работают журналистами, политологами, советниками. Эти люди умеют анализировать и работать с причинно-следственными связями", – говорит ректор.

Человек, который умеет анализировать, который видит закономерности в причинно-следственных связях, может себя реализовать в совершенно неожиданных специальностях, - уверен Бугров.

Главная цель современного образовательного проекта "БиоШкола" состоит в том, чтобы ее выпускники поступали в лучшие университеты нашего государства и мира, чтобы они возвращались в Украину и создавали успешные стартапы мирового уровня. Организаторы школы надеются, что научно-образовательные мероприятия такого уровня помогут воспитать профессиональных экспертов, поддерживая развитие науки и инноваций в нашей стране, в которой активная молодежь является движущей силой.