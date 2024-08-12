MedOboz

Почему украинские ученые настаивают на широком внедрении принципов превентивной медицины?

Виктор Литвиненко
Новости медицины
90
Почему украинские ученые настаивают на широком внедрении принципов превентивной медицины?

Украина переживает сложные времена. Численность населения стремительно падает. Причин этому много: массовая эмиграция из-за агрессии рф, гибель мужчин в боевых действиях, высокий уровень смертности гражданского населения, низкие показатели продолжительности жизни и минимальный уровень естественного прироста населения. Как это влияет на страну в целом и почему это касается каждого из нас? Ответ дает научно-практический журнал "Превентивная медицина" в своей редакционной статье "Путь к спасению украинской нации".

"Понимание того, что подавляющее большинство из нас "не доживает" 60–80 лет до своего природного предела, крайне пессимистично характеризует сегодняшнюю медицину, вряд ли оправданно именуемую иногда "здравоохранением": современная медицина здоровья человека не охраняет или почти не охраняет. Современная медицина — это "медицина ремонта", медицина таблетки или скальпеля", — к такому нелестному выводу приходит авторский коллектив научного издания.

Видео дня

То есть пока у человека не появились ярко выраженные симптомы заболевания, обращаться к врачу у нас не принято. С другой стороны, у врача нет интереса к пациенту, пока тот не придет сам с яркими симптомами запущенной болезни. Ее уже поздно лечить, поэтому эта модель отношений в системе "человек — медицина" приводит к тому, что основные причины преждевременной смертности украинцев — это болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические, — то есть развивающиеся годы и поддающиеся эффективному лечению на ранних стадиях.

Если посмотреть на опыт экономически развитых стран, то их концепция смещается в последние годы от механизмов клинической медицины к принципам превентивной медицины. Почему? Потому что она сфокусирована на индивидуальном здоровье человека и ориентирована на доклиническое выявление заболеваний, прогнозирование и превентивные меры, способные снизить показатели хронических заболеваний, снизить инвалидизацию трудоспособного населения, существенно сократив высокие затраты на лечение и увеличить устойчивый период здоровой жизни человека.

Речь идет о четырех принципах, известных как 4-П:

  1. Прогноз — предвидение и мониторинг текущего состояния здоровья, что способствует выявлению того или иного заболевания. Вместо лечения симптомов акцент делается на выявлении и устранении факторов риска, которые могут привести к развитию хронических заболеваний. Это улучшает здоровье, повышает качество и увеличивает продолжительность жизни.
  2. Профилактика — речь идет о проведении предупредительных профилактических мероприятий. Этот принцип работает на опережение и позволяет предотвратить появление заболеваний с помощью их профилактики, основанной на индивидуальном подходе к каждому пациенту. Главное — сохранение и поддержание здоровья, улучшение самочувствия, предупреждение развития хронических заболеваний, опасных заболеваний и преждевременного старения организма. Этот принцип учит пациента жить в гармонии со своим организмом, беречь его, как автомобиль, регулярно проходящий техническое обслуживание.
  3. Персонализация — здесь понятно, что подход основан на физиологических особенностях конкретного пациента, образе жизни, генетике, выявлении индивидуальных биомаркеров того или иного заболевания, а главное — активного привлечения пациента к участию процесса мониторинга своего здоровья и профилактики болезней.
  4. Партнерство — речь идет об участии самого пациента в лечебном процессе. То есть сотрудничество врачей-специалистов и пациентов. Это также помогает поощрять нести персональную ответственность за состояние своего здоровья.

Важные преимущества превентивной медицины:

 Превентивная медицина экономически более целесообразна — предотвращение развития болезни или выявление ее на ранних стадиях значительно уменьшает затраты на лечение и улучшает показатели качества жизни. Снижение затрат на здравоохранение происходит из-за того, что люди, которые ведут здоровый образ жизни и постоянно проводят мониторинг своего здоровья, имеют меньшую вероятность попасть в больницу или лечить болезни, которых можно было бы избежать.

 Поскольку превентивная медицина фокусируется на предотвращении заболеваний и поддержании здоровья, то проще и приятнее следовать рекомендациям врачей по ведению здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, борьба со стрессом, отказ от вредных привычек, регулярные профилактические визиты к врачу).

 Предупреждает преждевременную смертность, способствуя длительной и качественной жизни.

Успешные примеры использования практики по превентивной медицине в мире

  • Программа контроля за табакокурением в США снизила развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, уменьшили популярность табакокурения.
  • Программа вакцинации в Индии является одной из самых успешных в истории медицины. Благодаря ей удалось искоренить полиомиелит во многих регионах страны и спасти миллионы жизней.
  • Норвегия — программа скрининга рака молочной железы значительно снизила смертность от рака молочной железы и обеспечила лучшие прогнозы лечения.
  • Франция и Испания внедрили программы контроля за вирусным гепатитом — широкомасштабные вакцинальные кампании, доступ к эффективным методам лечения и ухода.
  • Япония успешно реализовала программу уменьшения ожирения среди населения с помощью образовательных кампаний, развития инфраструктуры для физической активности и рекламы здорового питания.

Что нужно для превентивной медицины?

Технологические и научные достижения играют немаловажную роль в развитии превентивной медицины, поскольку открывают новые возможности. К примеру:

 Телемедицина позволяет удаленно мониторить состояние пациентов и консультировать.

 Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ данных позволяют выявлять закономерности в здоровье населения и разрабатывать индивидуализированные подходы к профилактике и лечению.

 Нанотехнологии внедряют новые методы диагностики и лечения. В частности, увеличивают точность и чувствительность методов обследования, а также создают терапию с минимальными побочными эффектами.

 Удобные мобильные приложения: для ведения здорового образа жизни, мониторинга физической активности, питания, сна, предоставления информации о профилактических мероприятиях и рекомендациях по улучшению здоровья, связи с семейным врачом и т.д.

Первые шаги по внедрению превентивной медицины в Украине

Пока в Украине превентивная медицина не является ключевой частью здравоохранения. Первые шаги уже сделаны разработчиками программы MyHeal. Целью этой программы является не только удовлетворение потребностей медицинского сообщества, но и активное вовлечение пациентов в процесс наблюдения за состоянием своего здоровья путем постоянного мониторинга и выполнения рекомендаций семейного врача. MyHeal — это разработка о здоровом образе жизни, предназначенная для врачей и пациентов. В ее основе лежит вышеуказанная концепция 4–П, ориентированная на прогноз, профилактику, персонализацию и партнерство пациента с врачом. Уникальность программы состоит в ее функционале — встроенных системах скрининга и мониторинга здоровья, а также личном медицинском архиве.

С внедрением превентивной медицины в сегодняшнюю систему здравоохранения наше государство имеет все шансы уберечь нацию от демографического кризиса. Ведь здоровье — самый ценный ресурс как для каждого человека, так и для общества в целом. Управлять своим здоровьем нелегко, но необходимо. Потому что забота о себе и своих родных — лучшая вневременная инвестиция.

Научно-практический журнал "Превентивная медицина. Теория и практика" профессиональное издание для семейных врачей. Журнал основан ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины".

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

медицина

Популярные врачи

Лекарства