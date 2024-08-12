Почему украинские ученые настаивают на широком внедрении принципов превентивной медицины?

Украина переживает сложные времена. Численность населения стремительно падает. Причин этому много: массовая эмиграция из-за агрессии рф, гибель мужчин в боевых действиях, высокий уровень смертности гражданского населения, низкие показатели продолжительности жизни и минимальный уровень естественного прироста населения. Как это влияет на страну в целом и почему это касается каждого из нас? Ответ дает научно-практический журнал "Превентивная медицина" в своей редакционной статье "Путь к спасению украинской нации".

"Понимание того, что подавляющее большинство из нас "не доживает" 60–80 лет до своего природного предела, крайне пессимистично характеризует сегодняшнюю медицину, вряд ли оправданно именуемую иногда "здравоохранением": современная медицина здоровья человека не охраняет или почти не охраняет. Современная медицина — это "медицина ремонта", медицина таблетки или скальпеля", — к такому нелестному выводу приходит авторский коллектив научного издания.

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То есть пока у человека не появились ярко выраженные симптомы заболевания, обращаться к врачу у нас не принято. С другой стороны, у врача нет интереса к пациенту, пока тот не придет сам с яркими симптомами запущенной болезни. Ее уже поздно лечить, поэтому эта модель отношений в системе "человек — медицина" приводит к тому, что основные причины преждевременной смертности украинцев — это болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические, — то есть развивающиеся годы и поддающиеся эффективному лечению на ранних стадиях.

Если посмотреть на опыт экономически развитых стран, то их концепция смещается в последние годы от механизмов клинической медицины к принципам превентивной медицины. Почему? Потому что она сфокусирована на индивидуальном здоровье человека и ориентирована на доклиническое выявление заболеваний, прогнозирование и превентивные меры, способные снизить показатели хронических заболеваний, снизить инвалидизацию трудоспособного населения, существенно сократив высокие затраты на лечение и увеличить устойчивый период здоровой жизни человека.

Речь идет о четырех принципах, известных как 4-П:

Прогноз — предвидение и мониторинг текущего состояния здоровья, что способствует выявлению того или иного заболевания. Вместо лечения симптомов акцент делается на выявлении и устранении факторов риска, которые могут привести к развитию хронических заболеваний. Это улучшает здоровье, повышает качество и увеличивает продолжительность жизни. Профилактика — речь идет о проведении предупредительных профилактических мероприятий. Этот принцип работает на опережение и позволяет предотвратить появление заболеваний с помощью их профилактики, основанной на индивидуальном подходе к каждому пациенту. Главное — сохранение и поддержание здоровья, улучшение самочувствия, предупреждение развития хронических заболеваний, опасных заболеваний и преждевременного старения организма. Этот принцип учит пациента жить в гармонии со своим организмом, беречь его, как автомобиль, регулярно проходящий техническое обслуживание. Персонализация — здесь понятно, что подход основан на физиологических особенностях конкретного пациента, образе жизни, генетике, выявлении индивидуальных биомаркеров того или иного заболевания, а главное — активного привлечения пациента к участию процесса мониторинга своего здоровья и профилактики болезней. Партнерство — речь идет об участии самого пациента в лечебном процессе. То есть сотрудничество врачей-специалистов и пациентов. Это также помогает поощрять нести персональную ответственность за состояние своего здоровья.

Важные преимущества превентивной медицины:

 Превентивная медицина экономически более целесообразна — предотвращение развития болезни или выявление ее на ранних стадиях значительно уменьшает затраты на лечение и улучшает показатели качества жизни. Снижение затрат на здравоохранение происходит из-за того, что люди, которые ведут здоровый образ жизни и постоянно проводят мониторинг своего здоровья, имеют меньшую вероятность попасть в больницу или лечить болезни, которых можно было бы избежать.

 Поскольку превентивная медицина фокусируется на предотвращении заболеваний и поддержании здоровья, то проще и приятнее следовать рекомендациям врачей по ведению здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, борьба со стрессом, отказ от вредных привычек, регулярные профилактические визиты к врачу).

 Предупреждает преждевременную смертность, способствуя длительной и качественной жизни.

Успешные примеры использования практики по превентивной медицине в мире

Программа контроля за табакокурением в США снизила развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, уменьшили популярность табакокурения.

Программа вакцинации в Индии является одной из самых успешных в истории медицины. Благодаря ей удалось искоренить полиомиелит во многих регионах страны и спасти миллионы жизней.

Норвегия — программа скрининга рака молочной железы значительно снизила смертность от рака молочной железы и обеспечила лучшие прогнозы лечения.

Франция и Испания внедрили программы контроля за вирусным гепатитом — широкомасштабные вакцинальные кампании, доступ к эффективным методам лечения и ухода.

Япония успешно реализовала программу уменьшения ожирения среди населения с помощью образовательных кампаний, развития инфраструктуры для физической активности и рекламы здорового питания.

Что нужно для превентивной медицины?

Технологические и научные достижения играют немаловажную роль в развитии превентивной медицины, поскольку открывают новые возможности. К примеру:

 Телемедицина позволяет удаленно мониторить состояние пациентов и консультировать.

 Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ данных позволяют выявлять закономерности в здоровье населения и разрабатывать индивидуализированные подходы к профилактике и лечению.

 Нанотехнологии внедряют новые методы диагностики и лечения. В частности, увеличивают точность и чувствительность методов обследования, а также создают терапию с минимальными побочными эффектами.

 Удобные мобильные приложения: для ведения здорового образа жизни, мониторинга физической активности, питания, сна, предоставления информации о профилактических мероприятиях и рекомендациях по улучшению здоровья, связи с семейным врачом и т.д.

Первые шаги по внедрению превентивной медицины в Украине

Пока в Украине превентивная медицина не является ключевой частью здравоохранения. Первые шаги уже сделаны разработчиками программы MyHeal. Целью этой программы является не только удовлетворение потребностей медицинского сообщества, но и активное вовлечение пациентов в процесс наблюдения за состоянием своего здоровья путем постоянного мониторинга и выполнения рекомендаций семейного врача. MyHeal — это разработка о здоровом образе жизни, предназначенная для врачей и пациентов. В ее основе лежит вышеуказанная концепция 4–П, ориентированная на прогноз, профилактику, персонализацию и партнерство пациента с врачом. Уникальность программы состоит в ее функционале — встроенных системах скрининга и мониторинга здоровья, а также личном медицинском архиве.

С внедрением превентивной медицины в сегодняшнюю систему здравоохранения наше государство имеет все шансы уберечь нацию от демографического кризиса. Ведь здоровье — самый ценный ресурс как для каждого человека, так и для общества в целом. Управлять своим здоровьем нелегко, но необходимо. Потому что забота о себе и своих родных — лучшая вневременная инвестиция.

Научно-практический журнал "Превентивная медицина. Теория и практика" — профессиональное издание для семейных врачей. Журнал основан ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины".