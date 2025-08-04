Пока российские ракеты пытаются уничтожить - Украину, будущие гении украинской биологии получают международные награды. И делают это не где-то там, в тишине зарубежных кампусов, а учась и тренируясь в стране, которая ежедневно борется за свое существование.

Как сообщает Малая академия наук Украины, с 20 по 27 июля в филиппинском городе Кесон-Сити состоялась Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad) — самое престижное мировое соревнование для школьников, мечтающих изменить мир через науку. В этом году в нем приняли участие 77 команд со всего мира, включая украинскую делегацию. И знаете что? Украина привезла медали.

Серебро и две бронзы — такой результат на фоне воздушных тревог, блэкаутов и угроз. Эти победы — не просто личные достижения. Это — манифест того, что украинское образование, наука и таланты живы, развиваются и побеждают.

Видео дня

Кто эти герои в белых халатах?

Все четверо участников украинской сборной — выпускники образовательного проекта БиоШкола, который работает на базе фармацевтической компании Biopharma. Это не просто учебная программа. Это — инкубатор для будущих нобелевских лауреатов, где вместо мела — микроскопы, вместо учебников — искусственный интеллект, а вместо шаблонных лекций — практическая подготовка к вызовам международного уровня.

Поздравляем наших биошкольников:

Александр Поровский, 10 класс, Естественно-научный лицей №145 (Киев) — серебряная медаль

Надежда Крупникова, 10 класс, тот же лицей — бронзовая медаль

Алиса Неволько, 11 класс, Лицей "Научная смена" (Киев) — бронзовая медаль

Виктория Чир, 11 класс, Лицей №5 Ивано-Франковского городского совета — участница национальной сборной

Почему это важно?

Потому что это — наука под звуки сирен. Потому что пока кто-то эвакуируется в укрытие, эти подростки решают задачи по молекулярной биологии. Потому что в каждой медали — не только знания, но и вызов системе, которая годами игнорировала науку как приоритет.

Biopharma, которая основала БиоШколу, не просто инвестировала в обучение. Она вложила веру в украинский интеллект, который не сломать никакими захватническими действиями. Благодаря этой поддержке ученики имеют доступ к современным лабораториям, интенсивов, менторства ведущих ученых, VR-инструментов и искусственного интеллекта. И все это — здесь, в Украине, во время войны.

Пока кто-то в правительстве рассуждает, как "оптимизировать образование", фармацевтическая компания инвестирует в будущее украинской науки. И делает это не ради красивых отчетов, а с глубоким пониманием: инвестировать в детей — означает инвестировать в Украину.

Мы искренне гордимся каждым из вас. Вы — не просто биологи. Вы — живое доказательство того, что наука в Украине жива. И имеет будущее.