Полиомиелит – реальная угроза для детей Украины

Как сообщает Центр Общественного здоровья Минздрава Украины, ситуация с полиомиелитом в стране вызывает беспокойство. В сентябре был зарегистрирован случай паралича у 17-месячного ребенка в Ровенской области, при этом за 2021 г. уровень охвата вакцинацией составил 53%.

Даже единичный случай полиомиелита считается вспышкой и требует неотложных действий. Стандартные операционные процедуры ("Реагирование на вспышку полиовируса") предусмотрены Глобальной инициативой по искоренению полиомиелита.

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Специалисты IAMAT (Международная ассоциация медицинской помощи путешественникам) предупреждают, что в Украине существует риск передачи вируса полиомиелита, и перед поездкой всем путешественникам следует убедиться, что они прошли полную вакцинацию от полиомиелита.

Для предотвращения международного распространения вируса некоторые страны требуют, чтобы путешественники получали дополнительную бустерную вакцину до въезда в страну. Бустерная доза также рекомендуется лицам, совершающим длительные поездки (4 недели и более) в страны с риском передачи вируса полиомиелита.

Полиомиелит, или детский паралич – инфекционное заболевание, которым заражаются преимущественно дети. Он поражает двигательные нейроны центральной нервной системы и может привести к необратимому параличу различных частей тела и, в конечном итоге, к смерти из-за обездвиживания дыхательных мышц.

Полиовирусы – небольшие одноцепочечные РНК-вирусы, которые принадлежат к подгруппе энтеровирусов семейства Picornaviridae. Люди – единственный резервуар вируса полиомиелита.

Существует три различных серотипа дикого полиовируса (ДПВ) типов 1, 2 и 3, и инфекция или иммунизация одним серотипом не вызывает иммунитета против двух других серотипов.

Полиовирус очень заразен, с уровнем сероконверсии 90-100% среди домашних контактов.

Инфекции подвержены все непривитые люди. Младенцы в первые шесть месяцев могут иметь некоторую защиту от пассивно переданного материнского иммунитета. Дети до пяти лет подвергаются наибольшему риску заражения инфекцией.

Инкубационный период составляет примерно 7-10 дней (диапазон 4-35 дней), и примерно у 25% инфицированных людей развиваются легкие клинические симптомы.

Инфекции полиовируса могут приводить к целому ряду клинических проявлений – от субклинической инфекции до паралича и смерти.

Большинство инфекций полиовируса протекают бессимптомно: до 70% инфицированных людей не испытывают никаких симптомов, а у около 25% болезнь протекает с легкими симптомами, включая лихорадку, головную боль и боль в горле.

Паралитический полиомиелит встречается менее чем у 1% инфицированных. Заболевание подразделяется на спинальный, бульбарный и бульбарно-спинальный типы, в зависимости от локализации пораженных мотонейронов.

Спинальный полиомиелит начинается с симптомов менингита, за которым следует тяжелая миалгия и локальные сенсорные (гиперестезия, парестезия) и двигательные симптомы. Через один-два дня наступает слабость и паралич.

Слабость обычно представляет собой асимметричный вялый паралич, пик которого наступает через 48 часов после начала. Это классифицируется как острый вялый паралич (ОВП). Проксимальные группы мышц поражаются больше, чем дистальные. Любая комбинация конечностей может быть парализована, но преимущественно поражаются ноги.

Бульбарный полиомиелит – серьезная форма заболевания, возникающая в результате паралича мышц, иннервируемых черепными нервами, и может привести к дисфагии, скоплению секретов и одышке. В редких случаях полиомиелит может проявляться как энцефалит, клинически неотличимый от других причин вирусного энцефалита.

Смертность от острого паралитического полиомиелита колеблется в пределах 5-15%.

Паралич может прогрессировать до одной недели. Постоянная слабость наблюдается у двух третей больных паралитическим полиомиелитом. Через 30 дней большая часть обратимых повреждений исчезает, ​​некоторое восстановление работоспособности можно ожидать в течение девяти месяцев.

Лекарства от болезни, которое могло бы вылечить симптомы, не существует.

В 1955 году была разработана вакцина. Это позволило во многих странах полностью ликвидировать болезнь в течение пятнадцати лет. Но крупные вспышки продолжались, и в 1980-х годах предполагаемое глобальное число паралитических случаев составляло более 350 000 в год, а болезнь все еще была распространена в 125 странах.

В ответ на это в 1988 г. была основана "Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита" (ГИЛП) для борьбы с распространением вируса с помощью глобальной кампании вакцинации. С тех пор мир добился быстрого прогресса, и до 2016 года количество случаев паралича снизилось на 99,99%.