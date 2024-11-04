Привлекать медицинское сообщество к глобальным стратегиям борьбы с последствиями курения – практика, которой, к сожалению, не может похвастаться наша страна. Мировая общественность озабочена масштабом и темпом табачной эпидемии. На этот счет собирают международные конгрессы и форумы, а чтобы глубоко погрузиться в проблематику, проводят масштабные научные исследования. Однако их результаты мало когда озвучивают и обсуждают в Украине, а компетенция семейного врача обычно заканчивается пониманием, что "капля никотина убивает лошадь".

Далеко не каждый врач способен объяснить пациенту, что никотин здесь ни при чем, а причиной является огромное количество канцерогенов и мутагенов (провоцирующих тяжелые заболевания веществ) образуется в процессе горения табака и бумаги, в который он завернут. Почти 5000 этих химических соединений проникают в организм, а 200 из них высокоопасны. Изолированно каждый из этих токсинов не может быть достаточно сильным, чтобы нанести значительный вред организму. Но с каждой новой выкуренной сигаретой человек становится реальной мишенью.

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К примеру, в Вене создано целое научно-практическое учреждение – Институт никотина при Венском медицинском университете. Его задача – уменьшить количество заболеваний, связанных с курением. Основные пациенты Института – это ярые курильщики, обычно мужчины молодого и среднего возраста, которые выкуривают по 40–60 сигарет в день. Подобное заведение создано и в клинике Майо (США). Но самых грандиозных результатов, пожалуй, в табачной войне добились британцы. Они вовремя осознали: запреты не работают! Люди зависимы от никотина, а умирают из-за токсичных продуктов сгорания во время курения сигарет. Согласно их опыту сочетание медицинской консультации и изменения способа доставки никотина способствует тому, что по меньшей мере 45% курильщиков лишаются пагубной привычки в течение 6 месяцев.

И британцы в этом подходе не единственные. Швеция тоже сделала огромный шаг в борьбе с курением, когда на официальном уровне ввела снус как альтернативу курению вместе с запретом курения в общественных местах и разными образовательными программами. Как результат, уровень курения снизился с 15 до 5%.

Что именно должен объяснить врач курящему пациенту

Изменить поведение и искоренить старую привычку очень непросто. Сегодня на многолетнюю зависимость наложен ежедневный стресс из-за войны, поэтому начинать разговор нужно со строительства мостика доверия между врачом и пациентом. От запугиваний и травли мы получим только обратный эффект. Конечно, следует информировать, что конечной нашей целью является полный отказ от курения! Это идеальный сценарий, к которому мы стремимся. Однако не путем резкого и мгновенного отказа, а используя стратегию "уменьшения вреда", которую, кстати, рассматривают для внедрения уже на уровне правительств европейских стран, чтобы стимулировать курильщиков переходить на менее вредные продукты, чем сигареты. Например, согласно правительственной "Политике относительно зависимостей на 2023-2025" Чехии государство должно установить налоги на табачные и никотиносодержащие изделия так, чтобы "экономически мотивировать курильщиков сигарет переходить на альтернативы с уменьшенным риском". А в отчете Медицинской Академии кардинала Вышинского в Варшаве за 2023 год содержится рекомендация в рамках профилактики уже зависимых курильщиков попытаться заменить и в конечном итоге вытеснить сигареты менее вредными изделиями (электронными сигаретами, СНО).

Простыми словами, когда человек бросает курить, риск развития болезней, связанных с курением, уменьшается. То же происходит при переходе на системы нагрева табака (СНО), где отсутствует процесс горения. Как повлияет этот переход на организм человека? Давайте разберем на примере сердечно-сосудистой системы как первый мишени вред от курения.

Хорошо известно, что при горении сигареты выделяется монооксид углерода (CO). Эритроциты крови, обычно переносящие кислород, начинают переносить CO. Это уменьшает количество кислорода, доставляемого к клеткам всего тела, и довольно быстро приводит к снижению способности к физическим нагрузкам, прогрессированию атеросклероза и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В течение нескольких дней после перехода от сигарет к СНО уровень СО в организме начинает стремительно снижаться. Отмечу, что избегая процесса горения, мы на 98% снижаем уровень СО. Некоторые научные исследования подтверждают значительное понижение уровня СО в крови уже через несколько часов после перехода! Это коррелировало с тем, когда люди полностью перестали курить.

Кроме того, сигаретный дым усиливает окислительный стресс в организме. Этот патологический процесс возникает тогда, когда в клетках накапливается много высокоактивных молекул (оксидантов) и возникает дисбаланс между оксидантами и антиоксидантами. Окислительный стресс принимает участие в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, хронического воспаления и старения. Отказ от курения сигарет помогает уменьшить уровень окислительного стресса: уровень биомаркера, являющегося "золотым стандартом" для оценки оксидативного стресса в организме человека, снижается у пациентов, бросивших курить, на 18,8% за три месяца. В случае перехода на СНО этот показатель снижается на 13,46%.

И, наконец, поговорим о холестерине, с которым воюет весь мир. Курение изменяет способ метаболизма холестерина в организме, что, как правило, отражается на снижении уровня так называемого хорошего холестерина (липопротеиды высокой плотности, сокращенно ЛПВП) в крови. Более высокие показатели ЛПВП ассоциируются с меньшим риском атеросклероза. В противоположность этому, ЛПНП известны как плохой холестерин, способствующий образованию атеросклеротических бляшек в организме. Через три-шесть месяцев после полного перехода на СНО уровень хорошего холестерина улучшается по сравнению с тем, когда человек продолжает курить. Это может уберечь от инфаркта или инсульта.

Все эти данные – не пустые слова. Они основываются на многолетних исследованиях и опыте других стран. Еще несколько лет назад в Лондоне состоялся Глобальный форум по борьбе с курением, на котором было объявлено о внедрении Индекса отказа от курения – Smoke Free Index. Разработка подобного индекса – часть реализации глобального подхода к уменьшению вреда от курения (tobacco harm reduction), применяемого с целью сокращения рисков от курения для населения. Подобная программа просто необходима для поддержки и развития потенциально менее вредных способов доставки никотина курильщикам, которые не хотят или по определенным причинам не могут бросить курить сигареты.

Конечно, переход на альтернативные продукты не заменит полный отказ от этой привычки. Но объективные научные данные свидетельствуют в пользу реальных преимуществ в использовании СНО (прежде всего это касается людей с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями). И семейный врач является значительным залогом успешности этой стратегии.

Вадим Жежера, терапевт, главный врач VERUM clinic, военный врач