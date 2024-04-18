Попытка фармокупации: опасные российские иммуностимуляторы пытаются проникнуть на украинский рынок

В 2014 году российское лекарство было исключено из Государственного реестра лекарственных средств Украины. Однако производители из страны-агрессора до сих пор пытаются проникнуть на украинский фармацевтический рынок, маскируясь под европейские или украинские бренды (например: Арбивир, Имустат).

Об этом рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, консультант Государственного экспертного центра (ДЭЦ) Минздрава Украины Валентина Чопьяк.

Она напоминает, что до 2014 года в Украине было немало российских лекарственных средств – в частности, позиционировавшихся как противовирусные препараты для лечения гриппа, ОРВИ и других заболеваний.

"Был такой препарат полиоксидоний – очень популярен в свое время, его назначали при различных заболеваниях для улучшения работы иммунной системы. Сейчас его в Украине нет. Но что россияне сделали: они зашли через Польшу, и теперь это якобы польский препарат. В общем, они сейчас заходят на рынки Европы: например, в Венгрии мы находили производство Арбидола, в Австрии – Кагоцелу", – рассказала профессор.

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Иммуностимуляторы или иммуномодуляторы?

На самом деле, вред от российских препаратов заключается не только в том, что они российские, но и в том, что они могут вызвать иммунорефрактерность – переистощение иммунной системы, которое может приводить к развитию автоиммунных и запуску иммунопролиферативных процессов.

Как объяснила Валентина Чопьяк, практика перестимулирования иммунитета во время ОРВИ была в целом присуща советской школе иммунологии.

"Я имела с этими российскими производителями очень много перепалок. Они приезжали ко мне, спрашивали, почему я не поддерживаю их препараты - я говорю: "Ребята, вы же высшее медицинское образование, так зачем мы должны стимулировать иммунную систему, когда у нас вирус работает и сам стимулирует ее к активной работе?" – вспоминает профессор.

Безопасность для организма

Впрочем, к сожалению, и украинские противовирусные препараты с иммуностимулирующим действием могут быть опасны для иммунной системы. Безопасность лекарств, попадающих на украинский рынок, контролирует Государственный экспертный центр Минздрава Украины. Однако действующее законодательство не обязывает производителей указывать в инструкции, может ли препарат вызывать иммунорефрактерность, при том, что при регистрации производители должны обязательно предоставлять отчеты о токсичности, мутагении и других фармакологических свойствах препарата, который подают на регистрацию. Что в перспективе нужно однозначно делать.

"В инструкции к лекарству может быть указано побочное действие на иммунную систему – например, развитие крапивницы или боли в суставах, мышцах и т.д. Это клинические проявления перестимулированной иммунной системы после чего наступает иммунорефрактерность ("ослепление" иммунной системы). Я Как врач-клиницист с 40-летним стажем, считаю очень важным, чтобы для такой категории препаратов это действие должно быть", - отмечает Валентина Чопьяк.

К сожалению, нормативные регуляторные документы не обязывают производителей исследовать свои препараты на безопасность действия на иммунную систему, поэтому проведение таких исследований зависит чисто от доброй воли производителя, а от этого может зависеть здоровье и продолжительность жизни человека, которому врач назначит этот препарат.

"Мы в основном имеем исследования, связанные с оценкой влияния на иммунную систему по клиническим показателям. А вот исследований, которые должны проводить более глубоко - относительно функции клеток иммунной системы, проводили только с Новирином. Результаты интересные, но в инструкции они не отражены Возможно, это связано с небольшим количеством исследований. синтез альфа-интерферона, который, кроме иммуномодулирующего действия, тоже обладает противовирусным действием. с иммунотропным действием все-таки проведут соответствующие исследования и внесут информацию об отсутствии иммунотоксичности каждого лекарственного средства в инструкцию", – подчеркивает Чопьяк.

По мнению профессора, государство должно уделять больше внимания вопросу побочного действия лекарства на иммунную систему человека, особенно для иммуностимуляторов и иммуномодуляторов.

"Ибо все же у нас есть, например, Афлубин, который хоть и относится к гомеопатическим препаратам, но подается под лозунгом "простимулируйте свою иммунную систему". Есть также Амиксин – препарат, заявленный как иммуностимулирующее средство, на основе действующего вещества тилорон, которая является сильным стимулятором и влияет на активность клеток костного мозга.

Отмечаю, что вопрос рефрактерности иммунной системы остается очень актуальным, потому что если мы перестимулируем иммунную систему, она позже становится рефрактерной (нечувствительной), то есть буквально "ослепленной" (временно парализованной). Возникают серьезные риски для организма - это исключает нашу иммунную систему из комплекса противовирусной защиты организма, что может привести даже к смерти, может способствовать хронизации вирусного процесса и, в конце концов, - ускорить риски онкогенеза", - предупреждает профессор.