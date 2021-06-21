Потеря вкуса и обоняния при COVID-19: больше, чем временное неудобство

Известно, что COVID-19 негативно влияет на функцию мозга, включая когнитивные нарушения, проявляющиеся в виде мозгового тумана, судорог, депрессии, потери обоняния (аносмия), изменения вкусовых ощущений (дисгевзия) и др. Исследование на базе Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) является первым, в котором доказаны изменения в головном мозге у большой группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

В ходе исследования были изучены изображения мозга до и после коронавирусной инфекции, особое внимание при этом уделялось потенциальному воздействию вируса на нервную систему. Было выявлено, что происходит уменьшение количества корковой ткани в областях мозга, близких к местам, отвечающим за обоняние. Это может говорить о том, что потеря обоняния – это всего лишь следствие первичного процесса. Это предположение было озвучено доктором, бывшим директором FDA Скоттом Готтлибом для телеканала CNBC.

Исследования потери обоняния и вкуса

Чаще всего исследования, использующие изображения головного мозга, сосредоточены на изучении патологий пациентов, у которых болезнь протекает умерено и тяжело, в большинстве случаев они охватывают госпитализированных больных.

Однако остается неизвестным, возможно ли выявление воздействия COVID-19 в более легких случаях, и может ли это определить возможный механизм распространения болезни.

Британский Биобанк просканировал более 40 тыс. человек в период до начала пандемии COVID-19. В этом году они обратились к этим людям с просьбой пройти повторное сканирование мозга. Пройти обследование согласилось 782 человека, из которых 394 в перерыве между сканированиями переболели COVID-19.

Был проведен сравнительный анализ продольных изменений мозга у 394 пациентов после COVID-19 и 388 контрольных пациентов. Те, у кого не было коронавирусной инфекции в анамнезе, никаких изменений не продемонстрировали. У перенесших болезнь людей исследователи обнаружили аномалии серого вещества во многих частях мозга, включая обонятельную и вкусовую системы, а также область, отвечающую за память (парагиппокамп), и орбитофронтальную кору.

Также сравнили результаты госпитализированных и негоспитализированных пациентов (15 и 379 человек соответственно). Хотя результаты не были значимыми, выявлены сравнительно аналогичные результаты сравнения COVID-19 и контрольной группы.

Благодаря наличию банка визуальных данных пациентов, собранных до COVID-19, можно полностью исключить вероятность того, что полученные сейчас сведения являются последствиями неверно поставленного ранее диагноза.

Исследователи пришли к выводу, что результаты свидетельствуют о потере серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, которые связаны напрямую с первичной обонятельной и вкусовой системой. Также эти данные подтверждают, что путь распространения вируса или болезни может проходить через обонятельные и вкусовые рецепторы, однако это требует дополнительного исследования.

В начале февраля этого года было проведено другое исследование под руководством директора клиники нервно-мышечных и нейрогенетических заболеваний в Университете Лаваля в Квебеке Николаса Дюпре. По его словам, потеря обоняния встречается при многих инфекционных заболеваниях, но при COVID-19 эффект был более значимым и встречался у большого числа инфицированных.

В ходе исследования были собраны данные о более чем 800 медицинских работниках, зараженных COVID-19. Участники прошли онлайн-опрос и домашний тест для оценки чувства вкуса и запаха примерно через пять месяцев после постановки диагноза.

О потере обоняния сообщили 580 человек, и у более половины из них через 5 месяцев оно не восстановилось. Домашний тест показал, что у 17% отмечается постоянная потеря обоняния. Кроме того, 527 участников во время начальной болезни потеряли вкусовые ощущения. Из них 38% сообщили, что через пять месяцев у них чувство вкуса в полной мере не восстановилось, а у 9% была стойкая потеря вкуса.

Теперь эти данные могут быть объяснены. По словам Готтлиба, потеря обоняния и вкуса может иметь долгосрочные последствия, т.е. со временем симптомы могут исчезнуть, но восстановить ткань, если на самом деле она разрушается в результате воздействия вируса, будет невозможно.

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