Потребуется ли повторная вакцинация от коронавируса?

В конце прошлого года ученые были оптимистичны в отношении того, что высокоэффективные вакцины смогут быстро обуздать глобальную пандемию. Эти надежды омрачились к февралю 2021 года свидетельствами того, что мутантные версии вируса могут ускользнуть от защиты, обеспечиваемой вакцинами.

Сегодня все чаще можно встретить заявления о том, что для преодоления пандемии COVID-19 потребуется не только вакцинация, но и последующие ревакцинации. Многие влиятельные эксперты по инфекционным заболеваниям считают, что первый раунд глобальной вакцинации сможет защитить от коронавируса, включая ее мутации, выявляемые постоянно. Некоторые из них предполагают, что в бустер-инъекциях необходимость не возникнет, а разговоры об этом формируются руководителями фармацевтических компаний.

Одно из оправданных опасений состоит в том, что в условиях дефицита развитые страны будут проводить повторную вакцинацию, в то время как многим бедным странам потребуются годы для получения необходимых для первой прививки доз.

Сегодня рассматривается вариант, что к вакцинированию от коронавируса следует подходить так же, как и к защите от гриппа. Механизм обновления вакцин против сезонного гриппа отработан давно. Он позволяет эффективно справляться с быстро мутирующими штаммами. Некоторые эксперты в отношении коронавируса отмечают, что можно использовать аналогичный подход: разработать и тестировать бустерные вакцины для конкретных вариантов и предоставлять правительствам возможность закупать их по своему усмотрению.

Какие доказательства нужны?

Директор Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен считает, что данных о том, что повторные дозы потребуются, пока недостаточно. Для работы над оценкой ситуации будет сформирована команда экспертов.

Эксперты многих стран сходятся во мнении, что решение о ревакцинации должно быть основано не только на результатах клинических испытаний, но и на оценке реальных условий и контроля уровня антител в образцах крови вакцинированных людей.

Иммунитет может быть разным. Требуются дополнительные исследования наиболее уязвимых групп людей – с ослабленной иммунной системой, пациентов пожилого возраста. Другим важным критерием является определение порогового уровня антител, обеспечивающих защиту.

Позиция органов здравоохранения разных стран

Председатель комиссии STIKO (Постоянной комиссии по вакцинации) Германии Томас Мертенс в интервью изданиям медиагруппы Funke недавно сообщил, что считает необходимость повторной прививки высоковероятной. Эксперты комиссии говорят о том, что самый поздний срок, когда это нужно будет сделать – 2022 год. По мнению бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха иммунная защита после прививки держится не более 6 месяцев. При распространении вариантов коронавируса, при которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны, начать повторную вакцинацию нужно еще раньше.

В США проводятся собственные исследования для оценки эффективности вакцин, в том числе у детей и пожилых людей, и мониторинга воздействия новых вариантов. Органы охраны здоровья разрабатывают национальную систему доказательств, необходимых для рекомендации введения модифицированной вакцины. В Великобритании службы здравоохранения также работают с глобальными агентствами над проектом отслеживания вирусных мутаций.

На сегодняшний день нет однозначной позиции, потребуются ли бустерные дозы и когда это будет необходимо. Многие эксперты сходятся во мнении, что в условиях неопределенности заблаговременное планирование – правильная стратегия. Однако важно, чтобы конечное решение принимали специалисты в области общественного здравоохранения, а не руководители фармкомпаний, которых можно заподозрить в желании получить финансовую выгоду.

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