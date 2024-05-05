Консультант правительства Соединенного Королевства Клайв Бейтс: ''Правительство должно внедрять бездымную продукцию в борьбе с курением''

"У нас есть возможность остановить эпидемию заболеваний и смертей, вызванных курением. Сейчас самое время начать это!" – уверен глава ведущей британской организации по борьбе с курением Counterfactual Consulting и консультант правительства Соединенного Королевства в сфере здравоохранения Клайв Бейтс.

Эксперт в сфере табачного законодательства, экс-руководитель ASH UK рассказал в интервью, какую роль играет правительство в борьбе с курением и как внедрение бездымных продуктов и правильное информирование населения могут кардинально изменить ситуацию.

Господин Бейтс убежден, что бездымные табачные продукты не подвергают курильщиков вредному воздействию большинства опасных химических веществ, в отличие от сигарет. "Мы видим, как у людей улучшаются определенные аспекты здоровья довольно быстро после перехода", – отмечает эксперт на примере таких стран, как Япония и Новая Зеландия.

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1. Вы в течение длительного времени активно выступаете за снижение вреда от табака. Есть ли у вас история, которой вы можете поделиться, – о борьбе за то, во что вы верите, в государственных учреждениях? Какие были результаты (и хорошие, и плохие примеры?

Худшая история – это запрет снюса (табака для перорального употребления в виде подушечек) в Великобритании в 1989 году, а затем в Европейском Союзе в 1992 году после распространения паники, связанной с его употреблению молодежью. Это произошло, несмотря на очевидные преимущества от употребления снюса по сравнению с курением для населения в целом в Швеции в то время.

Несмотря на многие доказательства того, что снюс в Швеции вытеснил курение и привел к самому низкому уровню курения и связанных с курением заболеваниями в Европе, он так и остается запрещенным. Возможностями пересмотреть доказательства и изменить позицию следовало воспользоваться в 2001, 2014 и 2017 годах, но запрет остался в законодательстве.

Самые хорошие истории в основном касаются ухода от губительного регулирования. Лучшим было то, что Европейский парламент в октябре 2013 года отклонил ужасную идею классифицировать вейпы (электронные сигареты) как лекарства и подвергнуть потребительский продукт медицинскому регулированию. После масштабной общеевропейской кампании парламент наконец прислушался к людям, наиболее пострадавшим от этих правил, и согласовал регулирование этих продуктов как потребительских товаров.

Вывод, который я могу сделать после всех этих лет, заключается в том, что решение вопроса уменьшения вреда от табака связано с действиями политиков-популистов, циничных государственных служащих и введенных в заблуждение активистов, чья жизнь далека от опыта людей, которые могут в первую очередь пострадать от бестолкового регулирования.

2. После десятилетия продвижения идеи уменьшения вреда от табака вы все еще верите, что есть за что бороться?

Да, безусловно. Силы человеческих предпочтений все же неустранимы. Если люди хотят защитить свое здоровье, по собственной инициативе, за свой счет, то они так и сделают. Вопрос лишь в том, насколько контроль над табаком и популистская политика замедляют этот процесс. Каждый сдвиг в понимании, каждый человек, который перестал или не начал курить сигареты, и каждый чиновник или эксперт, который изменил свое мнение или по крайней мере стал открытым к аргументам, достойны того, чтобы за них бороться.

Я подозреваю, что все ухудшится, прежде чем улучшится. Тенденция к запрету [альтернатив традиционным сигаретам. – Прим. ред.] является сильной, но она построена на ошибочной уверенности, что из-за запретов исчезает запрещенный продукт. В действительности запреты имеют три основных последствия. Во-первых, нежелательное изменение поведения (например, переход на сигареты, которые остаются легальными). Во-вторых, преступные сети будут поставлять запрещенные продукты.

В-третьих, пользователи и поставщики внедряют инновации, чтобы создать обходные пути, такие как добавление собственных ароматизаторов или использование сильных никотиновых жидкостей [имеются в виду ситуации, когда законодатель запрещает никотиносодержащие продукты, которые имеют вкус или запах, отличительный от табака, либо же вводит неоправданные ограничения на лимит никотина в продуктах. – Прим. ред.]. Впоследствии законодатели поймут, что все, что они делают, стимулирует переход рынка от законопослушных поставщиков к преступным сетям, которые будут продвигать продукцию незаконно.

3. Позиция ВОЗ относительно систем нагрева табака четкая: все табачные изделия одинаковы. Есть ли основания подвергать сомнению их позицию?

У ВОЗ нет никаких доказательств, чтобы утверждать, что продукты, которые не сжигают табак, эквивалентны сигаретам. Это бессмысленное ненаучное утверждение. Табакосодержащие изделия для нагревания работают иначе и намного лучше с точки зрения риска для пользователя, окружающих и населения в целом.

Когда люди переходят от курения к использованию систем нагревания табака, мы видим, что влияние токсичных веществ (измеряемых в крови, слюне или моче) в большинстве случаев падает примерно до тех же уровней, что и у людей, полностью бросивших курить.

В некоторых странах, в частности в Японии, мы наблюдаем огромный прогресс в сокращении курения, поскольку миллионы курильщиков перешли с сигарет на табак для нагревания. Продажи сигарет в Японии сократились примерно в два раза с момента появления систем нагревания табака в 2015 году. Это удивительный прогресс, и то, что ВОЗ избегает это замечать, очень печально.

4. Есть ли примеры внедрения стратегии снижения вреда в конкретных странах? Где они более или менее успешно сокращают распространенность курения по сравнению с одинаковым регулированием сигарет и других альтернативных продуктов либо запретом альтернатив сигаретам?

Лучшим примером является, по-видимому, распространение вейпинга в Новой Зеландии, которое происходит при полной и активной поддержке правительства. Это также можно сравнить с Австралией, которая применила весьма ограничительный и враждебный подход к вейпингу.

Источник: Колин Мендельсон, эксперт из Новой Зеландии, который консультирует австралийских политиков по вопросу употребления сигарет, 14 февраля 2024 г.

Самое главное то, что правительство Новой Зеландии явно поддержало программу уменьшения вреда и предоставило высококачественную информацию на своем веб-сайте Факты о вейпинге, чтобы направить курильщиков к вейпингу.

5. По вашему опыту, достаточно ли мы знаем о влиянии бездымных табачных изделий на здоровье, чтобы использовать их иначе, чем сигареты?

Да, мы знаем более чем достаточно, чтобы по-другому относиться к бездымным продуктам. Противники этих продуктов часто говорят, что мы не знаем долгосрочных последствий либо что понадобилось пятьдесят лет, чтобы выявить влияние курения сигарет на здоровье. Но то, что мы знаем не все, не означает, что мы ничего не знаем. С тех пор, как было обнаружено влияние курения, мы добились поразительных успехов в науке о токсикологии и развили массу новых отраслей знаний, таких как безопасность окружающей среды и рабочей зоны.

Если бы сигареты вышли на рынок сегодня, мы бы через несколько часов знали, что они опасны, и нам не пришлось бы ждать 50 лет эпидемиологических данных. Мы знаем, что бездымные продукты не подвергают пользователей воздействию большинства химических веществ в сигаретном дыме и имеют гораздо более низкие уровни влияния оставшихся веществ. Мы видим, как у людей улучшаются определенные аспекты здоровья и благосостояния довольно быстро после перехода.

6. В Украине почти 9 миллионов потребителей табака и никотина, и ситуация, похоже, не изменится в ближайшее время из-за постоянных вызовов, с которыми сталкивается страна. У вас есть какие-то советы для людей и властей?

Самое главное для каждого в Украине – победить захватчика. Я восхищаюсь мужеством и силой страны в этой борьбе и солидарен с ней. Однако чтобы жить здоровой и долгой жизнью после победы, людям в Украине нужно бороться с долгосрочными причинами смерти и болезней. Уровень курения очень высок: согласно последним данным ВОЗ примерно каждый четвертый взрослый человек курит, в том числе чуть менее 40% мужчин. Мой совет всем курящим — можно попробовать бездымную альтернативу (вейпы, подушечки, табак для нагрева, снюс) и проверить, подойдет ли вам это.

Это положительно повлияет на ваше здоровье и благополучие. Я советую украинскому правительству предоставлять общественности и медицинским работникам достоверную информацию о рисках, основанную на фактических данных, и использовать систему налогообложения и регулирования, чтобы поощрять людей переходить от никотиновых продуктов с высоким уровнем риска к продуктам с низким риском, если они не могут или не хотят полностью бросить курить. У нас есть возможность остановить эпидемию заболеваний и смертей, вызванных курением. Сейчас самое время начать.

Для получения дополнительной информации и справочных источников смотрите мои Четыре записки доказательств.

Запрет альтернатив традиционным сигаретам сегодня – довольно распространенное явление во многих странах мира на государственном уровне. Однако, по мнению господина Бейтса, это иллюзия борьбы с курением, которая лишь ограничивает потребителей в доступе к бездымной продукции, которая существенно снижает вред курения. Задача правительства в настоящее время – поддерживать внедрение табакосодержащих изделий для нагревания, поскольку многочисленные исследования показывают улучшение показателей здоровья курильщиков после перехода на вейпинг.