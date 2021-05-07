Президента фармкомпании "Экофарм" наградили орденом за благотворительные поставки "Протефлазида"

Общественная организация "Всеукраинское объединение граждан "Країна" вручила орден "За розбудову країни" Анатолию Новику, президенту "НВК "Экофарм".

Препарат с действующим веществом протефлазид с первых дней пандемии бесплатно поставляется его разработчиком и производителем, - компанией "Экофарм", - для защиты медперсонала больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

В частности, благотворительные поставки фармкомпания осуществляла и в больницы прифронтовых Донецкой и Луганской областей. Этот аспект благотворительной деятельности высоко оценили в "Всеукраинском объединении граждан "Країна".

Во время церемонии награждения отмечалось, что гуманитарные поставки противовирусного препарата с действующим веществом протефлазид в ходе пандемии спасли жизни и облегчили течение болезни многим врачам Украины.

В частности, Татьяна Знаменская, президент Ассоциации неонатологов Украины, заместитель директора Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, отметила: "Наше государство не видит своих героев, которые работают внутри страны. Но все медики вам очень благодарны. Потому что мы бы все тяжело переболели, если бы не ваша помощь с первых дней СOVID-19; а так мы переболели в легкой форме. Мы работаем с новорожденными детьми, для нас это очень важно. Если бы не вы, мы бы потеряли часть коллектива. Очень многие ребята ушли бы из этого мира. Но и ваша помощь, и ваши консультации помогли нам достойно выйти из этой ситуации и держаться дальше… Мы, к сожалению, не видим, что делает наша страна для своих врачей, надеемся на кого-то извне. А надо доверять своему производителю, своим препаратам. Нужно гордиться тем, что у нас есть такие люди как вы".

"К сожалению, наша деятельность, особенно с начала пандемии, превратилась в какую-то битву, – отметил президент компании "Экофарм". – Битву со своей властью, которая заняла непонятную позицию. Мы бизнес-преференций не хотели получить, мы давали научную позицию. И мы вышли на власть, чтобы бесплатно обеспечить противовирусным препаратом медиков, которые соприкасаются с СOVID-19. А нас "послали", притом очень мощно: через Антимонопольный Комитет, который обвинил нас в том, что мы распространяем фейки. Они выставили нам штраф, но против этого решения мы уже два суда выиграли.

"Когда ты сделал хорошее дело, а за это получаешь проблемы, тогда опускаются руки, – сетует Анатолий Новик. – Для кого мы делали исследования "Протефлазида" в Америке, в Испании, в Германии, если нельзя их показать, чтоб тут же не прочитать, что это якобы фейк? Мы очень сильно ощущаем эту атаку на нас!"

Напомним, что в течение 2020 года благодаря гуманитарным поставкам препарата "Протефлазид" удалось обобщить опыт их практического применения для защиты медперсонала (7 444 медика) и лечения больных СOVID-19 (433 пациента):

"В группе принимавших препарат заболеваемость СOVID-19 оказалась существенно меньшей, чем среднестатистическая. А у все-таки заболевших данная болезнь не доходило для тяжелой степени и ни разу не завершилась летальным исходом. Исходя из этих отчетных данных, были даны рекомендации для "off-label" применения "Протефлазида" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции" – отмечала в своем докладе на недавней научно-практической конференции "СOVID-19 в педиатрии" профессор Татьяна Знаменская.

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