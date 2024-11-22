При поддержке Biopharma культовое пособие 'Биология по Кэмпбеллу' выйдет на украинском

Впервые украинские студенты и ученые получат возможность работать с одним из лучших учебников по биологии – "Биологией по Кэмпбеллу" на украинском языке. Перевод культового учебника осуществляется по инициативе компании Biopharma Plasma и Благотворительного фонда Константина Ефименко – президента фармацевтической компании Biopharma.

Именно эта книга является "золотым стандартом" биологической литературы, которая обеспечивает основательное понимание науки о жизни, - говорят эксперты. Проект станет важным шагом в развитии украинской науки, способствуя ее интеграции в мировое научное сообщество.

Шаг к научной независимости

"Биология по Кэмпбеллу" – это не просто учебник, а настоящий инструмент обучения. Его содержание охватывает новейшие достижения в сфере биологии, включая молекулярные процессы, генетику и структурную биологию.

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По словам Антона Ганапольского – CEO компании Preci, перевод культового учебника на украинский язык позволит ученикам, студентам и ученым углубить знания и расширить мировоззрение:

"Современная биология уже давно выходит за пределы ботаники и зоологии. Сегодня он фокусируется на молекулярных машинах, таких как гены и белки. Именно поэтому перевод "Campbell's Biology" является важным для развития науки в Украине".

Инвестиции в будущее украинской науки

Проект стал продолжением инициативы компаний Biopharma и Preci под названием "Биошкола", запущенной в 2023 году. Программа направлена ​​на создание экосистемы для подготовки нового поколения украинских биологов, начиная от школьного образования и завершая университетским уровнем.

"Украина еще не занимает должного места на глобальных рынках биотехнологий. Мы планируем издать 2000 экземпляров учебника и подарить их талантливым школьникам, чтобы они сделали первые шаги в науке", – отмечает Ганапольский.

Учебник на украинском языке станет доступным в 2026 году

Перевод легендарного учебника по биологии "Campbell’s Biology" – это важный шаг в популяризации науки среди молодежи. Перевод станет доступен уже в 2026 году. Ожидается, что он будет интересен новому поколению ученых и будет способствовать подготовке первоклассных специалистов в области биологии.

Подобные образовательные проекты, которые часто инициирует компания Biopharma в Украине, позволяют ученикам и студентам углублять знания в области биологии, развивать научные навыки и формировать фундамент для успешной карьеры в сфере биотехнологий.