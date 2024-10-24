Приобретенная МЗУ вакцина от кори, паротита и краснухи прибыла в Украину

Медицинские закупки Украины (МЗУ) приняли на состав 210516 доз вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи (КПК), что составляет 40,6% от общей закупки указанной вакцины. Другая часть приедет к концу года двумя партиями.

МЗУ приобрели ее в прошлом году в количестве 518 581 доза по заказу Министерства здравоохранения (МОЗ) на сумму более 160 млн грн.

Вакцина от КПК – это комбинированная, аттенуированная (ослабленная) вакцина, производимая из ослабленных возбудителей этих заболеваний. Именно эта вакцина служит профилактикой от таких болезней как корь, паротит и краснуха – опасных быстрораспространяемых вирусных болезней, нередко приводящих к смертельным исходам.

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Когда и как следует делать вакцинацию?

Ее можно использовать для прививки детей от 12 месяцев. Вакцинация от КПК проходит в два этапа:

Первую дозу ребенок получает после 12 месяцев;

Вторую – после 6 лет.

В октябре указанная партия вакцины получила подтверждение качества от Госликслужбы и будет развезена в регионы до конца осени.

Все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине обязательны и безвозмездны для детей и взрослых. Даже если ребенок пропустил прививку по календарю, он может сделать его позже безвозмездно.